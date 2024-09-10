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Игорь Буккер

Джордж Вашингтон финансировал секретную лабораторию по производству невидимых чернил

Первый президент США переписывался невидимыми чернилами
4:43
Наследие » Мир

Читавшие в детстве "Шпиона" Джеймса Фенимора Купера не догадываются, что на опубликованный в 1821 году первый бестселлер в истории США, литератора вдохновили подвиги тайного агента Еноха Кросби (Enoch Crosby) во время борьбы за независимость штатов.

Первый президент США переписывался невидимыми чернилами
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Gartenlaube_(1897)_b_109.jpg

Персонаж по имени Гарви Бёрч (Harvey Birch), вероятно, возник в голове автора после дружеских ужинов в компании с Джоном Джеем (John Jay) — куратором шпиона Кросби, который несколько лет спустя опубликовал мемуары "Шпион без маски" (The Spy Unmasked), хотя продажи его оригинальных свидетельств меркли по сравнению с мастерством Купера.

Расположение секретной лаборатории Джея располагалась рядом с домом судьи Теодора Ван Вика в деревушке Уиккопи, которая сейчас называется Ист-Фишкилл (East Fishkill). Под руководством брата Джона Джея сэра Джеймса Джея там производили уникальные невидимые чернила, которые генерал Джордж Вашингтон активно использовал для переписки своих шпионов.

Такими чернилами не только пользовались разветвлённые шпионские сети, но ими написаны некоторые конфиденциальные письма дипломатов.

Лаборатория была потеряна для истории через некоторое время после окончания войны, в то время как дом Ван Вика, который в течение многих лет находился на территории большого кампуса IBM, снесли уже в 1970-х годах.

До нас дошли 32 письма переписки генерала Вашингтона, руководителя шпионской сети, и Джеймса Джея (включая десять писем между Вашингтоном и Джеем).

Врач и химик-любитель Джеймс Джей (1732-1815) изучал и практиковал медицину в Великобритании с 1750-х годов до начала войны за независимость. Джеймс был посвящён в кавалеры королём Георгом III в 1763 году за его усилия по сбору средств для Королевского (Колумбийского) колледжа Нью-Йорка, а также для проектируемого колледжа Бена Франклина, ныне Пенсильванского университета.

Джеймса описывали как "надменного, гордого, властного, высокомерного, педантичного, тщеславного и амбициозного", а также как завышающего цены; в конечном итоге его медицинская практика "стала полностью ограничена его собственными родственниками". Среди его писаний была брошюра, написанная в 1772 году, "Размышления и наблюдения о подагре".

Джеймс разработал невидимые чернила в 1775 году и использовал их на протяжении всей войны в переписке с братом Джоном, никогда не раскрывая тайну их химического состава.

Послания невидимыми чернилами писали с использованием любой жидкости, которая при высыхании становилась прозрачной. Жидкость также должна была быть слегка кислой, например, молоко, лимонный, лаймовый или грейпфрутовый сок, а также уксус. При нагревании тепло ослабляло волокна в бумаге, делая чернила коричневыми и видимыми.

Химик-дока Джеймс изобрёл такие чернила, которые не реагировали на нагревание. Британские офицеры разведки в Нью-Йорке пребывали в ужасе, пока к апрелю 1779 года Калпер Ринг (Culper Ring) не завладел невидимыми чернилами и проявителем Джея, о чём свидетельствует тот факт, что Авраам Вудхалл (Abraham Woodhull), он же Калпер, написал, что удалось добыть пузырёк с жидкостью, делающей написанное невидимым.

Рецепт этих особых чернил был основан на галлотанниде (сложном эфире галловой или дигалловой кислоты, иногда называемом гидролизуемым таннидом или дигалловой кислотой).

Он содержится во многих видах дубов. Кто хотел проявить письмо, написанное невидимыми чернилами Джея, должен был иметь соответствующую жидкость, или проявитель, также известный как реагент.

Несмотря на все усилия, британцам не удалось схватить ни одного агента или курьера, чему способствовали не только невидимые чернила, но и книга шифров, в которой было всего четыре странички. В ней были закодированы имена всех причастных к шпионской сети и даже в случае расшифровки основного текста послания, они оставались под завесой тайны. О деятельности лаборатории американским историкам стало известно лишь в 1930-е годы.

Уточнения

Джеймс Фе́нимор Ку́пер (англ. James Fenimore Cooper; 15 сентября 1789 года, Берлингтон, США — 14 сентября 1851 года, Куперстаун, США) — американский романист и сатирик. Классик приключенческой литературы, один из основоположников жанра вестерн. Член Американского философского общества (1823).

Симпати́ческие (невидимые) черни́ла — чернила, записи которыми являются изначально невидимыми и становятся видимыми только при определённых условиях (нагрев, освещение, химический проявитель и т. д.). Одним из наиболее распространённых методов классической стеганографии является использование симпатических чернил. Обычно процесс записи осуществляется следующим образом: первый слой — наносится важная запись невидимыми чернилами, второй слой — ничего не значащая запись видимыми чернилами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сша джордж вашингтон
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