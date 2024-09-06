История российской военно-полевой почты началась при Петре Первом

Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому

1:21 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Письма из дома всегда ждали офицеры и бойцы. Треугольник или конверт были всегда желанными в любой военной обстановке. Не случайно о военно-полевой почте было сложено немало хороших песен.

Фото: https://commons.wikimedia.org by A. Sdobnikov

Ценим ли мы сегодня "живое" слово, написанное близкими — вряд ли. Его выбила бездушная "цифра". И всё же военно-полевая почта продолжает жить. Не только среди стариков, но и в современной армии. Посылку в мобильнике не отправишь.

Почтальоны с погонами на плечах

XVIII век начался для России тяжёлой Северной войной со шведами. После первых неудач стало ясно, что необходима коренная перестройка армии. Поэтому Пётр Великий осуществляет гигантские изменения. В частности, реформы коснулись и почтовой связи.

Быстрее стали прокладывать новые почтовые пути в действующую армию, "в полки" и в места предполагаемых военных действий. Тогда же появляется речевой оборот "почта в полки". Термин "полевая почта" в документах впервые упоминается в 1712 году, но тогда в русском языке не прижился. Де-юре это выражение получает официальный статус только в конце марта 1716 года, когда на свет появился петровский воинский устав. Глава XXXV так и называлась — "О чине полевой почты".

Полевая почта учреждалась для сношений армии с уже существующими тогда почтовыми станциями. Или, по-нашему, с почтовыми отделениями. Полевая почта стала заметно отличаться от "почты в полки". Последняя в основном пересылалась вновь в том направлении, куда двигалась армия. На почте устраивались ямы с определённым числом ямщиков и лошадей. Они и возили корреспонденцию "от стана до стана".

До 1716 года на новые станции чаще всего брали коней и корма у местного населения. Полевая же почта обходилась только армейскими резервами. В большинстве случаев почтальон, а также и курьеры, везли корреспонденцию из полка до ближайшей почты, меняя на промежуточных станциях только лошадей. Это было вызвано тем, что полевая почта имела небольшой радиус действия, редко больше 100 вёрст.

Крупные военные соединения и отдельно действующие полки имели свои полевые почтовые отделения. В состав службы связи входили почтмейстер, два писаря и несколько почтальонов. Первый ведал приемом и отправлением корреспонденции, писари её разбирали и регистрировали, а почтальоны соответственно стояли на временных станциях и развозили письма. Также кроме перечисленных лиц в штат полевой почты входили полевые курьеры или фельдъегеря. Только они имели право везти депеши к царю или в Военную коллегию.

По своей структуре воинская почта практически ничем не отличалась от гражданской. Разве почтари носили "погоны" и своей жизнью отвечали за передачу военных приказов. Поэтому к ним предъявлялись особые требования по сохранности писем и скорости их доставки.

В Уставе говорилось: "Почтальоны осторожно и поспешно поступать должны".

Почтмейстерами обычно назначались младшие офицеры, знакомых с доставкой корреспонденции.

Надо отметить, что почтари принимали не раз непосредственное участие в боевых действиях. Официально они числились в резерве, но в трудную минуту становились в ряды сражающихся.

Но и при исполнении своих прямых обязанностей им всегда приходилось быть начеку. Есть запись о подвиге трёх почтальонов. Это произошло в самый разгар наступления Карла XII на Москву. 18 августа 1708 года почтовый курьер сержант Андрей Корзин и двое сопровождающих были отправлены фельдмаршалом Борисом Шереметевым "с нужными и важными письмами". Из армии курьер ехал на Оршу к ближайшей почтовой станции. Проехав уже много верст, решили передохнуть.

Но показался столб пыли — впереди был шведский разъезд. Почтари повернули назад, но лошади шведов были резвее и стали нагонять русских. Корзин решил принять бой. Солдаты спешились и залегли. И когда шведы приблизились на расстояние ружейного выстрела, грянул залп. Одни шведы упали, другие ретировались. Важная почта не попала в руки врага. Тогда Пётр приказал Шереметеву давать военным курьерам самых резвых и выносливых лошадей.

С выходом Воинского Устава в русском языке появляется термин "почтальон". По-старому — "постильон".

И на шипкинский перевал солдатам доставляли посылки

Через 150 лет русские уже шли на помощь восставшему болгарскому народу, веками стонавшему под турецким игом. Шла война с турками. В эти далёкие места, через Дунай и Карпаты, вслед за идущей армией двигалась и полевая почта. Накануне в 1876 году было утверждено "Положение о полевом управлении войск в военное время". Согласно ему впервые в состав русской армии вошли Полевое почтовое управление и Полевая почтовая контора. При переходе через Дунай эти почтовые органы во все время боевых действий находились в авангарде с Главной квартирой.

Уже на первых порах полевая почта встретилась с огромными трудностями, так как вся корреспонденция шла из России по румынской железной дороге, потом по разрушенным дорогам Болгарии. Разгружались сотни мешков, разбирались кипы писем. Но куда всё это отправлять — никто не знал. Командование держало в тайне дислокацию частей. Почту нередко отправляли наугад, и, как следствие, адресата там не было. Вот и накапливались в почтовых конторах мешки неполученной корреспонденции. Да и людей и повозок на месте не хватало.

Тогда и было решено реорганизовать военную почту по примеру гражданской. Контракты на перевозку были заключены с немцами-колонистами из Одессы. Было нанято 320 человек с лошадьми и повозками. И уже 10 ноября 1877 года открывается регулярная почтовая связь на новых началах. Корреспонденция и посылки стали прибывать в части быстрее и правильно.

Зима внесла свои коррективы в работу военной почты. Снег замёл все дороги, и колеса надо было менять на полозья. А тут ещё Балканы, Шипкинский перевал, которые на санях преодолевать было непросто. Закупили мулов и организовали вьючную почту. И только после подписания Сан-Стефанского мирного договора с Турцией в 1878 году военные почтари смогли передохнуть.

Но надолго ли? Потом были походы в Среднюю Азию, Китай, Первая мировая, Великая Отечественная война… И бойцы всегда ждали весточку из дома, сидя в седле или лёжа в окопах. Военно-полевая почта всегда была желанна у каждого офицера и бойца.

Уточнения

Полевая почта — вид почтового обслуживания в войсковых частях в мирное время, организованного вместо почтовой связи через обычные государственные почтовые ведомства.

Разновидностью полевой почты является военно-полевая почта — почтовая связь, устанавливаемая в действующей армии в условиях ведения военных действий.



Русско-турецкая война 1877—1878 годов (в Турции известна как Война 93-го года (тур. 93 Harbi), поскольку велась в 1293 году от хиджры) — война между Российской империей и союзными ей балканскими государствами с одной стороны, и Османской империей с другой, в рамках Восточного кризиса, от названия которого происходит ещё одно её название, используемое в России — «Восточная война 1877-1878 гг.».

