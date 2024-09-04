История любви Шопена и Жорж Санд: трогательно, драматично и даже скандально

Красивую любовь чаще всего ищите в романах

Сегодня много пишут и говорят об актерах, певцах, писателях. Правда, не столько об их творчестве, сколько о том, кто с кем, цвет нижнего белья и как они развлекаются в экзотических странах. Но вот вспомнят ли о них через лет 20? Нам, как и им, надо ещё до этого дожить.

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А вот французскую писательницу Жорж Санд и польского музыканта и композитора Фридерика Шопена, родившегося в русской Польше, помнят. Её книги переиздаются, а его музыка до сих пор исполняется.

Считал себя романтиком, но к природе был равнодушен

Когда-то французская писательница Жорж Санд через свою подругу графиню д`Агу просила Шопена о встречи, признаваясь ей: "Передайте ему, что я его боготворю". Исполнила ли графиня это просьбу — неизвестно. Зато она посоветовала подруге с чисто женской язвительностью: "Этот Шопен кашляет с необыкновенным очарованием. Он нерешителен, а из постоянного у него только кашель".

В это время 27-летний Шопен, композитор и виртуоз - любимец парижских салонов, самый модный пианист того времени. Хрупкий и болезненный с детства, он воспитывался в семье князя Радзивилла. Нищеты не знал, но был талантлив. А его болезнь даже привлекала. Все находили, что "он похож на свою музыку". Мечтательную и грустную.

Шопен, не любивший женщин-писательниц, не стремился к знакомству с ней.

Он даже побаивался ее: "Она стоит выше всех других женщин, и говорит как дельфийский оракул такие вещи, которые не могут сказать другие".

Так что мадам Санд пришлось подойти первой.

Нравилось ей в нём всё то, что нравилось и многим другим женщинам. А, кроме того, противоположность натур и большая любовь к музыке. Здесь также было много романтики, к тому же она нашла в "больном" Шопене объект для своих материнских забот.

В 1838 году из-за слабого здоровья её сына Мориса пара отправляется на Мальорку.

Потом селятся в дачном домике в Пальме, о котором она поначалу с восторгом пишет: "Это сама поэзия, уединение, настоящее место для художника".

Радость скоро сменилась разочарованием. Не было ни дров, ни белья. А за провоз рояля пришлось заплатить большие таможенные сборы. Меняется погода, начинаются дожди. Дом надо отапливать, но Шопен не выносит запаха жаровен. А когда синьор Гамен узнает о чахотке Шопена, просто выставляет семью на улицу.

Приют пара находит в покинутом картезианском монастыре. Жорж Санд, как обычно в восторге: "Мы находимся между небом и землей".

А вот Шопен, который никогда не восхищался природой, писал приятелю:

"Представь меня без белых перчаток, незавитого, в келье, которая больше похожа на высокий склеп".

И семья снова пакует чемоданы. Но с Мальорки до Барселоны ходит только один пароход, да и тот предназначен лишь для перевозки свиней. Так что Шопен и мадам Санд оказались единственными двуногими пассажирами. В компании хрюкающих и пахнущих соседей Шопен прибыл на континент, едва двигаясь.

А счастье длилось так недолго

Они возвращаются из своего неудачного путешествия в 1839 году. После этого их близость продолжается ещё 8 лет. Много ли это? Летом Шопен перебирается в Ноан.

Делакруа, гостивший там, писал, что "минутами, через окно, открытое в сад, до вас долетают звуки музыки Шопена, работающего у себя. Звуки эти сливаются с пением соловьев и запахом роз".

Но эти красоты мало волновали Шопена, который больше двух недель не мог выносить деревню. И Жорж Санд везёт капризного друга в столицу.

Зимою в Париже Жорж Санд вместе с детьми и Шопеном живет на улице Пигаль. Её посещают Луи Блан, Пьер Леру и другие. Шопен, как человек очень малоинтеллектуальный, чувствует себя крайне неловко среди этих литераторов, революционеров, ораторов и спорщиков.

В 1842 году они переезжают в Орлеанский сквер, где появился некий посёлок литераторов, как у нас Переделкино через сто лет. Здесь жили Александр Дюма, карикатурист Дантан, семья Виардо, дипломаты средней руки. Столовались обычно все вместе. Шопену, который предпочитал одиночество, претила такая коммуна. Пусть даже и богатая.

Надо отдать должное Жорж Санд, несмотря на вечные капризы Шопена, она продолжает ухаживать за ним, как любящий человек, с полным самоотвержением, называя Шопена "вечным больным" или даже "дорогим трупом". Хорошее определение. Впрочем, у неё уже не было прежнего увлечения к "дорогому трупу". Известно, что противоположность натур нередко в первое время приносит свои положительные результаты.

Но после первого увлечения и жизни под одной крышей, действует обратная реакция. Если обе стороны не сдерживают общие дети или финансовая зависимость. Так катилась к концу и совместная жизнь двух великих людей, жизнь которых не только обсуждала пресса, но и облеченные государственной властью. Пусть даже и за чашечкой кофе.

Кроме того, с усилением болезни Шопен всё больше раздражался по любому поводу. По словам самой Санд, "рассерженный Шопен был страшен". Шопен был не глуп, но очень честолюбив. До крайности. Может быть, поэтому многие отмечали, что он любил зло подшучивать над другими. И обижался, когда это касалось самого Шопена. К тому же дети Жорж Санд уже подросли, а Шопен, говоря по-русски, оказался большим склочником.

Так что когда её дети Соланж и Морис подросли, неопределённое положение Шопена в семье стало еще щёкотливей. У него была мания вмешиваться в "чужие" семейные дела. Поэтому он разругался с Морисом. В другой раз, когда Жорж Санд поссорилась с дочерью и зятем, Шопен стал на сторону молодых супругов. Эта была последняя капля в чаше совместных горестей, которые и привели к разрыву двух когда-то безумно влюблённых в друг друга людей.

Умер Шопен через два года после разрыва с Жорж Санд. Она переживёт "свой крест" на четверть века. Виктор Гюго тогда написал: "Оплакиваю умершую, приветствую бессмертную!"

Уточнения

Жорж Санд (фр. George Sand, настоящее имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен, фр. Amandine Aurore Lucile Dupin, в замужестве — баронесса Дюдеван; 1 июля 1804 — 8 июня 1876) — французская писательница.



Фридери́к Франци́шек Шопе́н (1 марта (по не уточнённым данным 22 февраля) 1810, деревня Желязова-Воля, близ Варшавы, Варшавское герцогство — 17 октября 1849, Париж, Франция) — польский композитор и пианист, творческая деятельность которого почти полностью посвящена фортепиано. Один из ведущих представителей западноевропейского музыкального романтизма, основоположник польской национальной композиторской школы.

