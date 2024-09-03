Чистота залог здоровья — порядок прежде всего

Люди делились на чистюль и страшных грязнуль даже в древности

Надо ли нам мыться и умываться, чистить зубы и стричь ногти? Глупый вопрос… Хотя в разные времена к нему и относились по-разному, хотя всегда и везде нередко говорили о чистоте. Не только души, но и тела. Неприятно, когда от вашего собеседника воняет. Это не грубо, это правда.

Фото: rudalle.ru by Нейросеть "Кандинский 2.2"

Хорошее известен "король-солнце" Людовик XIV, который уже в молодости по настоянию врачей отказался от ванны и умывания. Якобы вода смывает полезные витамины. Вот до конца жизни Людовик лишь и занимался подмываниями и подтираниями. А что запах… Французский парфюм уже тогда убивал навозные притирки. Но чистота всегда была в цене, хотя нередко достичь этого было непросто. Ведь главное средство чистоты и нашей защиты — вода.

Одни стремились к чистоте, другие разводили червей

Говоря о гигиене, несомненно, что чистота, главная её составляющая, играет огромную роль. Всевозможные предрассудки и религиозные заблуждения нередко извращали понятия о чистоте. И к чистоте, а значит, и к сохранению здоровья, надо готовить человека уже с детства.

Чистота, чистоплотность — врождённая потребность каждого живого существа. Животные занимаются как своим туалетом, так и своих детенышей. Они умываются, трутся обо что-нибудь, чтобы освободиться от грязи, голуби и воробьи даже с удовольствием принимают ванну в уличной луже. Даже растения сбрасывают с себя грязь и нечистоты, которые могут их повредить.

Если проследить историю человечества, то надо вспомнить, что уже тысячи лет назад в разных странах древнего мира законы предписывали свои правила гигиены, которые занимали тогда важное место наряду с УК. Библейский Моисей во многих местах книги "Левит" дает евреям наставления о соблюдении чистоты. Как личной, так и содержания палаток и мест их пребывания. Кстати, мало чем отличающиеся от сегодняшних требований гигиены.

В античности греки, а уж особенно римляне, так много времени уделявшие физическому развитию населения, придавали заботам о теле исключительную важность. Где бы ни появлялись их победоносные армии, во Франции, Германии, Англии, Азии, везде они строили термы-бани, развалины которых до сих пор напоминают нашим современникам, что и покорённые должны были соблюдать залог чистоты.

Мухаммед предписывал своим последователям частые омовения, составлявшие часть религиозных обрядов. Мусульманин должен был умываться несколько раз в день — перед началом всякого дела и перед каждой едой.

Омовение сопровождалось молитвой: "Омовение перед едой прогоняет печаль, омовение после еды рассеивает тревоги и заботы, омовение перед сном — похвальный обычай".

И это при том, что мусульманство зародилось в пустыне, где к воде относились с большим благоговением.

Есть мнение, что в средние века западные христиане в заботе о спасении души совершенно не заботились о теле и о соблюдении его в чистоте. Отчасти это так. Не каждый рыцарь сможет даже протереть тело, не снимая доспехи. Но и здесь всё не так однозначно. Так, святая Тереза требовала неукоснительно соблюдать правила гигиены. Чистота и опрятность были главными постулатами её ордена. Но был и святой Бенедикт, который относился к плоти с презрением, позволяя червям разводиться в своем теле.

Но, как говорил Иоанн Златоуст, "Не всё в жизни святых одинаково свято".

О Руси и говорить не приходится. Наши предки были всегда щедры на воду. А баньки, пусть даже по-чёрному, были в каждой бедной семье. Этому удивлялись сотни лет назад арабы и европейцы, посещавшие нас ещё во времена Владимира Красное Солнышко.

Деревня чище города, считали ещё римские императоры

Профессор М. Ферне, ещё когда на нас не обрушились тонны рекламных роликов о шампунях и прочих "два в одном", утверждал, что волосы необходимо ежедневно расчёсывать, при этом массажируя зубьями расчески сам череп. Мыть голову, конечно, но не ежедневно.

Если, конечно, ваша шевелюра не обременена разными косметическими средствами. Он утверждал, что надо избегать всяких шампуней. Это средство годится только тем, у кого волосы выделяют много сала. Кстати, и бреющие свои головы "под Котовского", недалеки от этого. Голая кожа головы выделяет больше сального жира, чем имеющие какое-то прикрытие поверхности кожи.

Забавно, что Ферне весьма скептически относился к разным косметическим средствам, особенно к духам. Они бесполезны, если не вредны, говорил он. Достаточно чистоты, а духи должны быть слабыми.

Как говорили древние, "Qui bene olet, male olet — Кто слишком благоухает, тот дурно пахнет". Тем более, что парфюмерия это не дезинфекция, и она никогда не относилась к предметам защиты чистоты.

Несомненно, подчёркивали наши предки, сельский ландшафт намного здоровее городского. Большой город — это всегда, несмотря на всяческие новые средства дезинфекции, сборник пыли, зловония и шума. От шума никуда не деться, будь это лошадиные конки, музыка иди десятки миллионов автомобилей. Но от запаха всегда можно найти средство защиты. Это ноздри и носовые впадины, снабженные мерцательными ресничками. Именно они ставят препоны вредоносной пыли и тем, кто в ней живет.

Поэтому данная часть тела должна быть всегда в чистоте, пусть даже и с применением разных антисептиков. Зато горло, бронхи и лёгкие будут в чистоте.

И главное, чем должна привлекать гигиена чистоты — это дешевизна, если, конечно, у вас под руками есть кусок мыла и вода. Лучше проточная.

А вот детское стихотворение Корнея Чуковского отнюдь не детское. Взрослым его тоже негоже забывать:

"Давайте же мыться, плескаться, Купаться, нырять, кувыркаться В ушате, в корыте, в лохани, В реке, в ручейке, в океане, — И в ванне, и в бане, Всегда и везде — Вечная слава воде!"

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье», ὑγιεινός — «здоровый»; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.



Людо́вик XIV де Бурбо́н, получивший при рождении имя Луи́-Дьёдонне́ («Богоданный», фр. Louis-Dieudonné), также известный как «король-солнце» (фр. Louis XIV Le Roi Soleil), также Людовик Великий — король Франции и Наварры с 14 мая 1643 года по 1 сентября 1715 года.

Людовик, в детские годы переживший войны Фронды, стал убеждённым сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права королей, укрепление своей власти сочетал с удачным подбором государственных деятелей на ключевые политические посты.

