Как выдающаяся победа под Полтавой позволила Петру Великому добиться перелома в Северной войне

История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе"

1:13 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Русская история сегодня весьма забавная наука. Говорят, аж, в пятый раз собираются переписывать для школьников учебники истории. Но, судя по информационным сообщениям у мусульман-мигрантов, которых у нас уже десятки миллионов и у некоторых кавказцев своя история — не русская. К тому же и ТВ подливает в нашу историю свое видение.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Кившенко is licensed under This work is free and may be used by anyone for any purpose

Есть у нас умелец, вероятно, с двойным еврейским гражданством, который печёт исторические видеоскетчи на любой вкус. С привкусом Моссада и ЦРУ. Пеките, раз ваше время. Но что же вы пакостите у нас, получая миллионы отката из карманов российских налогоплательщиков? Это же надо было так подгадить нашему руководству, заявив, что Сирия — террористическое государство. Значит наш президент, который защитил мирное население Дамаска от натовских исламистов и сионистов (забавный "коктейль"), тоже террорист? Защитив Сирию, по которой Израиль лупит как на триатлоне Шойгу? Вот такая история, и Полтавской битве здесь, увы, тоже досталось.

На окраинных землях решалась судьба России

Вспомним Полтавское сражение, про которое должны знать хотя бы на школьном уровне все граждане России. Тем более, что после этого наступил перелом в Северной войне, как и после Курской дуги в 1943 году.

Русские пошли освобождать свои исконные земли со времён Рюрика и стучаться во все двери Европы. Но как шло сражение, почему Пётр I переиграл великого полководца Швеции Карла XII? Об этом как-то помалкивают, предпочитая почему-то, как в недавней передаче по очень солидному центральному государственному радиоканалу, говорить: а был ли Мазепа предателем или нет? Зачем? Петр I нам уже об этом сказал 300 лет назад — предателем был Мазепа. И, как говорит история — заели его вши. Но мы вспомним о настоящем Полтавском сражении, которое перевернуло весь ход мировой истории.

Разделав "под орех" все петровских союзников, Карл, считавший себя новым Александром Македонским, к весне 1709 года подступил к Полтаве, надеясь добыть продовольствие и пополнить свою артиллерию. Этой же осадой он вызывал Петра на генеральную баталию. Первого апреля Полтава была осаждена. Крепостица была слабой, дай Бог набеги татар отразить. Но во главе обороны стоял Иван Келлин, который сумел в течение трех месяцев отразить все атаки неприятеля. А когда бригадир Головин на глазах шведов провёл в крепость 900 человек подкрепления — Карл понял, что русские научились воевать.

Последние штурмы полуживой крепости были 21 и 22 июня. Но были отражены. Карл решил перейти в наступление против Петра, который избегал боя, ожидая приход калмыцкой кавалерии. Оставив в окопах у Полтавы 4 тысячи человек, самоуверенный Карл, помня о разгроме русских под Нарвой, с 30-тысячной армией направился на сближение с Петром. При нем находилось всего 4 пушки. Остальная все еще пыталась сломить сопротивление Келлина. Против него стояла 40-тысячная русская армия, но при 72 орудиях.

Выйдя из леса, шведы натолкнулись на неожиданное препятствие: 6 редутов, занятых двумя батальонами русской пехоты и пушкарями. Шведы стремительно атаковали и заняли не полностью оборудованную пару редутов. Понятно, что пленных не брали. Шведы никогда не отличались рыцарством. И вместе с тем шведская пехота попадает под убийственный фланговый обстрел других русских редутов. Били картечью. И как вспоминал очевидец, ещё живые шведы окрашивались в цвета крови и фекалий от павших сотнями своих однополчан.

Пехота от такого убийственного огня отшатнулась назад. В ход пошла шведская конница, налетевшая на русскую кавалерию Баура и Ранна. Рубка шла около двух часов. Могучие шведские кирасиры против полупехоты — драгунов. И только настойчивость Меншикова заставляет русскую кавалерию опрокинуть шведов. Кирасиры бежали, оставляя на поле боя знамена и штандарты. В пылу преследования драгуны налетают на шведскую пехоту, и под её огнем медленно отходят на фланги своего лагеря.

Русская картечь подвела итоги триумфальному правлению Петра

В 4 утра фельдмаршал Реншильд приказывает Левенгаупту вновь бросить пехоту на захват русских редутов. Шведы идут в стиле киношных каппелевцев — психическая атака. Стройными рядами, под музыку с развёрнутыми знаменами. Но в пороховом дыму нарываются на русский лагерь. С десятка шагов вся артиллерия и русская пехота начинает крошить шведов. Шведы бегут в Будищенский лес, перестраиваются для новой атаки.

Правофланговая шведская колонна Розена, увлечённая редутами, оказалась отрезанной от своей армии. И Петр посылает Меншикова её атаковать. Крах колонны был ужасен. Шведы сдаются, казаки предателя Мазепы пытаются разбежаться по близлежащим деревням.

К 9 утра оставшаяся армия шведов выходит из леса и в построении идёт на русскую армию. Раненого Карла несут на носилках, Пётр носится по рядам солдат, призывая к победе или смерти. Бой идёт упорный. В статье у нас не так много места, чтобы дать тут полную картину геройства и смерти с обеих сторон. Русская картечь подводит итоги доминированию шведов на поле боя. А через пару дней у Переволочны в плен попадают остатки разбитой армии Карла.

Не нынешние, а историки старой России писали: значение Полтавы велико, как и поля Куликова. В одной битве мы сбросили иго Востока, а при Полтаве — иго Запада, столетиями теснившего Россию. К сожалению, новый Пётр в новой России пока не родился…

И любопытные факты о памяти Полтавы. В годы правления Петра и позже были построены в честь Полтавы храм Св. Сампсона Странноприимца на Выборгской стороне в Петербурге, "Шведская могила" — Украина — памятник на братской могиле русским воинам, здесь же храм Св. Сампсона Странноприимца. Памятник на месте отдыха Петра после Полтавы — Украина. Там же, на Украине, стоял памятник павшим в сражении шведам. Строили, кстати, русские в начале прошлого века. Тоже Украина — памятник коменданту Полтавы И. Келлину и защитникам города в 1709 году. Там же — памятник в честь Полтавской победы, поставленный Александром I.

Что уцелело сегодня, сложно сказать, если на бандеровской Украине с корнем вырывали памятники Суворову и бойцам Красной Армии.

Уточнения

Пётр I Алексе́евич (Пётр Вели́кий; 30 мая [9 июня] 1672, Москва — 28 января [8 февраля] 1725, Санкт-Петербург) — царь всея Руси с 1682 года, первый император Всероссийский с 1721 года.



Полта́вская би́тва — генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием русского царя Петра I и шведской армией под командованием шведского короля Карла XII.

