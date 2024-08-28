Американец Уолтер Уэллман так и не сумел покорить Северный полюс на дирижабле

"Америка" так и не долетела до Северного полюса

5:40 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Позапрошлый и начало прошлого века можно назвать началом эры воздухоплавания. Конечно, первооткрывателями здесь были укротители воздушных шаров, но многие их полёты трагически оканчивались.

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В начале прошлого века с большой помпой отправили из Петербурга новейший воздушный шар, в экипаж которого входили не только учёные, но и близкие ко двору. И этот полет, несмотря на новации того времени, кончился печально. Тем более, что погиб камер-юнкер двора Его Величества Фёдор Палицын. Но эти трагедии касались не только России. Накануне разбился такой же воздушный шар в Англии, где среди погибших были и члены королевской семьи. Пусть и не наследники короны.

Вечная мерзлота не для дирижаблей

Но в это же время появляются дирижабли немецкого графа Цеппелина, которые станут фетишем на будущее 20-летие. Ими пугали обывателей и в годы Первой мировой, они стали рупором Советской России, совершали трансатлантические перелеты из Германии в США. И были не раз попытки покорить Северный полюс на этих сигарообразных воздушных кораблях. Вспомните Умберто Нобиле с его "Италией" конца 1920-х годов — всё это окончилось крахом. А мы вспомним первую попытку покорения полюса Уэллманом, которая также окончилась неудачно. Хотя все остались живы. Ну не дружит Северный полюс с дирижаблями...

Опыты покорения Арктики, пусть и неудачные, у журналиста и популяризатора аэронавтики Уолтера Уэллмана уже были. Аж пять раз. Например, еще в 1898 году. Этот проект по воздуху был третий. Отмечу, что в этот раз его экипаж был полным интернационалом. В его состав даже вошёл русский инженер Николай Попов, который собирал дирижабль ещё в США.

Тогда же Уэллман сообщал: "Изучив подробно возможность продолжительного путешествия на воздушном шаре, мы выработали наш план. Мало кто предвидел такие большие воздушные полёты, но гр. Цеппелин это доказал".

Путешественники не стремились к быстроте движения. Их цель — медленно, но уверенно. Если цеппелины могли лететь со скоростью 30 миль в час, то дирижабль Уэллмана "Америка" ограничивался 18 милями. Зато дирижабли Цеппелина, будучи больше "Америки", не могли брать на борт больше топлива, чем детище американца. Тогда речь шла о керосине. Водород много места не занимает. Это о весе.

Путешественники, строя свой маршрут, предполагали, что им в полете понадобится один из моторов, которые несли дирижабль в нужном направлении. Тем более, что до полюса было чуть больше 700 миль. И только после того, как они географически зафиксируют пролёт над Северным Полюсом, в качестве экономии горючего они планировали отдаться на волю ветра. А это означало возможную посадку на Аляске, в Гренландии, на Шпицбергене или даже в Сибири.

Полёт рассчитали на две недели с пролетом более 2000 миль со скоростью 20 миль в час. Тем более, что наличие второго мотора, по мнению путешественников, обеспечивало им полную безопасность.

Не берите в полёт кошек

К тому же, умудрённые опытом полярных первопроходцев, они запаслись и санями, и собаками, в случае приземления на лед. Было взято на борт и достаточно провианта, чтобы в случае неудачи провести всю зиму на льду. К воздушному перелёту подготовились хорошо. Место старта — Шпицберген. Экипаж 4 человека. Несколько тысяч литров керосина. 10 ездовых собак, сани и маленькая лодка. К тому же дирижабль впервые в мире был оснащён радиосвязью. Забавно, что в первой воздушной радиопередаче требовали снять "и забрать этого проклятого кота Киддо", который был недоволен своей ролью аэронавта. Хорошо, что хоть обшивку дирижабля не прогрыз.

Но, как обычно бывает с любой техникой, подвела сама техника. А именно — подвёл высотомер. И дирижабль начал резко спускаться с высоты полутора километров. Водород был из обшивки выпущен, а сам экипаж спас проходивший мимо норвежский пароход "Фарм".

Уэллман всё ещё надеялся покорить полюс, построив для своего дирижабля новый ангар, но, узнав, что его земляк Фредерик Кук достиг полюса, отказался от своего следующего проекта. Хотя многие исследователи скептически отнеслись к заявлению Кука, назвав его лжецом. Через год Уэллман построил новый дирижабль, который вместе с экипажем сгорел в ходе тестовых полётов. Останки его нашли только через столетие.

Есть разные объяснения насчет места приземления и причин аварии неудачной "Америки", главное же, что дирижабли до сегодняшнего дня никогда не приземлялись в районе Северного полюса. Первопроходцами здесь стали люди и собаки, а позже — авиация и ледоколы.

Сегодня при наличии большого кармана вы в весьма комфортабельных условиях атомного ледокола сможете практически безопасно вновь "открыть" Северный полюс. А это и сауна, и питание, и другие радости, которым позавидовали бы первые покорители полюса. А им ведь приходилось и собачками питаться...

Уточнения

Се́верный по́люс или географи́ческий Северный полюс — точка пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Северном полушарии. Находится в центральной части Северного Ледовитого океана. Северный полюс не следует путать с Северным магнитным полюсом.

Дирижа́бль (от фр. dirigeable — «управляемый»), также управля́емый аэроста́т — вид воздушного судна, снабжённого силовой установкой и способный передвигаться в заданном направлении со значительной скоростью в большом диапазоне высот.