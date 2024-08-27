Как Пётр Первый поставил всю Европу в зависимость от России. Исторический экскурс от очевидца

"Победитель получает всё": Пётр Великий в Париже

0:43 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Когда-то группа ABBA пела: "Победитель получает всё". А для этого надо побеждать и гордиться своей страной. Пример тому Петр I, который поставил всю Европу в зависимость от России.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков, CC BY-SA 3.0

Секретарь французского посольства в Петербурге виконт де Гашен, очевидец пребывания Великого Петра во Франции в 1717 году, подтвердил это и стал свидетелем заключения первого договора между двумя державами. Но была Полтава, поверженная северная европейская супердержава, и с "этими московитами" надо было считаться. Сейчас нам об этом можно только мечтать.

Московитский медведь в одежке голландского работяги

Уже при Петре французы заинтересовались Россией. Предложения были весьма вкусные. Ну не в грязном и нищем Париже же прозябать… Версаль оставим сказочникам. Уже в 1711 году архитектор Ле Блан, прихватив жену, 6-летнего сына, повара, горничную и двух лакеев, рванул в тьмутаракань. Не пожалел. Понятно, что французы много рассказывали царю о своей стране, которая неприветливо приняла молодого царя в прошлом веке. Полтавы-то не было.

Зато в 1717 году Петр прибыл в Кале. Правда, без жены. Хотя Екатерина сопровождала его даже в неудачном Прутском походе. Французы объяснили это тем, что "Петр опасался представить в новых Афинах знаменитую ливонскую служанку". Знали бы они, каких метресс через 300 лет им поднесут французские президенты…

Регент, герцог Филипп Орлеанский, управлявший тогда от имени малолетнего короля Людовика XV, прислал маркиза де Нель приветствовать высокого гостя. Петра вся придворная чехарда мало интересовала, вот он и провел целый месяц, осматривая укрепления, порт и морские сооружения. Занятно, что он отказался от доршеза (носилок), предпочтя обычную повозку. Все-таки от Кале до Парижа немало.

В Аббевилле он осматривает суковальную фабрику, которые потом появились и в России. Игнорировав встречу на высшем уровне в Амьене, он продолжает гнать лошадей до Парижу. Правда, он остановился в Бове, где ему в спальне даже повесили портреты его отца и матери. Интересно, кто там был изображен. Намечался большой концерт и фейерверк. Но Петр ограничился дешевым обедом и снова рванул в Париж.

7 мая местные жители разошлись, ожидая проезд русской знаменитости, зато оставшиеся тысячи парижан, увидели московского царя ближе к 10 вечера. Как писали современники, местные дамы сгорали от желания увидеть балтийского (отмечу, уже не московитского) медведя. Кто-то вспомнил о донских казаках, но Петру все было ни по чем. Надо помнить, что до 1716 года имя полтавского победителя не было в списке государей Европы. Была Россия. Да. Но только как деревня с безграничной территорией.

Описать царя — высок, худощав и хорошо сложен. Есть тик, резок и очень надменен. Скупой на слова, он только спрашивал.

"Одежда его была так проста, как будто он был плотником в Саардаме", — говорили очевидцы.

Круглый парик, длинный кафтан, но с золотыми пуговицами, без манжет. На то они и французы. Мода превыше всего.

Понятно, что там за кордоном, нас всегда сравнивали и будут сравнивать со скифами, татарами, варварами, пока Россия не понадобится в трудные для кого-нибудь годы. Если наша власть сама не угробит Россию. За триста лет ничего не изменилось.

Любопытно, что только Толстой мог изъясняться по-французски. Впечатлил принимающую сторону шут Зотов. Это был старый карлик с седыми волосами. Русские пили все, правда, подчёркивали тамошние "дипломаты", "царское величество никогда не напивался до потери сознания". Но это же Пётр...

Пётр как в воду глядел

Старый Лувр нашего царя не удивил, и он потребовал помещение попроще и посвободнее. Вот его и отправили в отель Ледигьер около арсенала. Зачем? Чтобы поставить одну походную кровать Петра. Потом были встречи с придворными, на которых Пётр блеснул своей куртуазностью. Впрочем, как настоящий рубака в Европу, царь просил избавить его от церемоний и требовал показать ему госпитали, арсеналы и промышленные мануфактуры.

Как же можно пропустить 10 мая? В этот день семилетний Людовик XV со своим воспитателем маршалом Виллеруа посетил царя. Малыш повторил многое сказанное своими придворными, на что царь Петр ответил: "Может быть, придет время, когда мы будем нужны друг другу". Судя по Макрону, время ещё не подошло.

Интересны подарки, преподнесенные царю от Парижа. В Москве бы это постыдились бить челом. Но вот французы дали 12 дюжин восковых свячей, понятно, что перевязанные голубыми ленточками и всякой мишурой, также дали дюжины сухого варенья, уложенные в корзины и покрытые белой тафтой. А мы всю Европу тогда все соболями закидывали.

Петру это было ни к чему. Его интересовало совсем иное. И он быстро тронулся изучать промышленность Франции, одетый, как "простой буржуа, в сопровождении одного из своих офицеров". Он хотел всё видеть и все знать. Карета ему была не нужна, ездил он в простой двуколке. Он посетил пушечно-литейный завод, арсенал, ботанический сад, встречался с плотниками, столярами. И только после этого вспомнил об этикете.

Надо было ехать в Версаль, где он и встретил наследника. И, по-хрестоматийному, поднял его на руки, поцеловал и внес по лестнице в зал. Как бы кто ни говорил сегодня, все так и было. "Вы начинаете свое царствование, а я свое кончаю. Надеюсь, вы удостоите своей дружбой моего преемника. Я очень боюсь, что у меня не хватит времени, чтобы окончить мою работу", — провидчески сказал Петр Великий.

Замечу, что Пётр тогда произвел на французов самое лучшее впечатление.

Маршал Виллеруа писал маркизе Мантенон: "Этот принц вовсе не варвар, как об этом многие говорят. Он выказал величие, великодушие и обходительность, которых мы не ожидали".

Уточнения

Пётр I Алексе́евич (Пётр Вели́кий; 30 мая [9 июня] 1672, Москва — 28 января [8 февраля] 1725, Санкт-Петербург) — царь всея Руси с 1682 года, первый император Всероссийский с 1721 года. Представитель династии Романовых. Был провозглашён царём в 10-летнем возрасте при регентше Софье Алексеевне, стал править самостоятельно с 1689 года.

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Население — 2 102 650 человек (2023). Центр агломерации Большой Париж (6,6 млн), ядро исторического региона Иль-де-Франс (более 12 млн). Образует коммуну и департамент, разделённый на 20 округов. Относится к глобальным городам и мировым финансовым центрам. Здесь располагаются штаб-квартиры ЮНЕСКО и ряда других международных организаций. Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX века претерпел коренную реконструкцию. В пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль. Основан в III веке до н. э. кельтским племенем паризиев. С III—IV веков известен как галло-римский город Паризии. С конца X века с перерывами является столицей Франции.