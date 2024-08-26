Что из кулинарных советов предков можно с пользой применить сейчас

Физиологи прошлого: прежде чем думать о болячках, решите, что бросить на сковородку

0:31 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Правильное питание и наше здоровье неотделимы. Другое дело, чем питаться. Сколько за последнее время было написано о вреде пальмового масла? Но сегодня производители продуктов уже не стесняются выносить его в список ингредиентов. Как и кучу всяких химических добавок.

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При том, что в России в своё время было достаточно и растительного масла и чистых овощей и фруктов. Понятно, что вместо подсолнечника или астраханских арбузов сегодня мы "сажаем" бетонные гетто и набиваем брюхо таблицей Менделеева. Так о каком правильном питании может идти речь? Может быть, что-то из советов наших предков мы ещё можем как-то применить к нашей эпохе ГМО?

Кто виноват в вашем гастрите — повар или домохозяйка?

Физиологи прошлого уже давно определили состав и количество пищи, необходимые для успешной жизнедеятельности человека. И тогда же отмечалось, что в обычае цивилизованного человека всегда находить чувственное удовольствие в хороших обедах. А значит, он всегда будет много есть, нередко отдавая предпочтение вредной пищи. Это касается и бедных, и богатых.

"Всё, что ест человек, может быть разделено на три части. Одна идет на удовлетворение истинной потребности организма, другая для чувственного удовольствия, а третья подготавливает нам будущие болезни", — говорил медик Фонсагриф.

Так в чём же дело? А в том, что нам как готовит. В ресторане или дома. Вспомните старую французскую комедию с Луи де Фюнесом "Ресторан господина Септима" — главное соусы, которые могут испортить банальную курочку или редиску. Брилья Саварен сообщал, что редиску, шампиньоны, огурцы можно допустить как исключение и на нашем столе — как вкусовые добавки.

Но не надо соусов, они лишают вкуса стола. При этом надо остерегаться употребления чересчур кислых плодов и ягод. А это и смородина, сухофрукты, орехи. Всю эту прелесть вы, конечно, испытаете на себе после 40-50 лет. Не важно, где вам полили эту вкуснейшую подливку — дома или в дорогом ресторане. Зато мякоть свежих плодов весьма полезна. Она регулирует работу пищевого тракта. Но для этого и время надо иметь, и желание.

По поводу кулинарных манипуляций уже давно составилось мнение, выраженное коротко и ясно: если не хочешь получить отвращение к самым вкусным блюдам, не нужно смотреть как они готовятся. Это вам не японские рыбки на раскалённой сковородке. А что повар… Мы не хуже. А смотря на нынешнее ТВ, всех поваров лучше бы только в окопы Донбасса. Хоть польза для мужиков будет. Главное — продукт, а не кипящие помидоры и другие ГМО-ингредиенты на сковородке.

О колбасе и яйцах

И ещё кое-что из прошлого экологически правильного питания. Колбасу надо есть с большей умеренностью. Есть ли сегодня там мясо — надо проверить. Но в СССР оно было. Что уж говорить о временах Рюрика? Рыба несколько беднее белками, чем мясо, зато она быстрее усваивается нашими гастритными желудками. Говорили, что раки питательны. А у вас есть на них деньги?

Отдельная пища — куриные яйца. Год назад в СМИ устроили истерику, что в России яиц нет. Сделали из них самый ходовой товар в стране. В стародавние времена скупали соль и спички, сегодня, вероятно, речь пойдёт о "Кока-Коле". Шучу. Но яйца — действительно ценное питание. Это азотистые соединения, жиры и соли. Яйцо обычно не содержит токсинов, восстанавливает нервную систему и весьма положительно для стариков.

Свежее масло — а что это сейчас такое? Маргарин? Или так называется? Полтора века назад медики пели ему дифирамбы. Это и усваиваемые жиры для организма и витамины на день. Ведь все виды теста, где применялось сливочное масло, всегда были питательны и легко адаптировались нашими желудками. Сегодня мы чаще всего в тесто льём растительное масло или его заменитель.

Также много писали о пользе молока. Его надо пить каждый день. Помимо зелени — картофель и рис. Первый содержит мало белков, но чтобы увеличить объём вашего желудка — превосходен. И всё же все физиологи прошлого сходились в одном — приготовление пищи состоит в том, что большая часть нашей пищи подвергается действию жара. А что в этом жару, и насколько он портит природу — это наши желудки узнают только через десятилетия. Если не раньше.

Мы ничего не едим в сыром виде. Зато жар разлагает в мясе мускульные волокна, нарушает в овощах клетчатку, выпаривает крахмал, жиры становятся водой, зато всё это дает аппетитный аромат. Питательность пищи, может быть, и увеличивается, зато уничтожаются природные ферменты, которые дают нашему организму жизнь. Кошки не молочные животные, но даже им по природе необходимо утром покушать свежей травки на огороде. Далеко ли мы от них ушли, решать читателям.

Другая отдельная тема — супы. Их питательность не в самой жидкости, а в приправах. Это и тесто, и жиры, яйца, бобовые и крупы. Крепкий мясной бульон — самое лучшее возбуждающее средство, которому уже тысячи лет. Сухомятка — бяка. Если вы готовите говядину, при уварке она теряет процентов 30 веса. Зато она обладает большой плотностью и весьма питательна. Хотя и тяжела для желудка. Сырое мясо лучше не употреблять. Центральная Россия — отнюдь не северные области.

Излишества в еде особенно вредны, когда они допускаются, часто и входят в конфликт с потребностями нашего организма. Может быть не так уж был неправ завсегдатай парижских кабаков Франсуа Марр, который утверждал, что здесь ищите бессознательное зло в хозяйке или поваре. И ресторан здесь мало отличается от домашней пищи. Ведь аппетиту гостей могут поспособствовать красивая сервировка и посуда, чистая скатерть или просто букетик цветов на столе.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. С хорошим общим состоянием здоровья и со сниженным риском хронических заболеваний ассоциируется диета, богатая фруктами, овощами, цельным зерном, бобовыми, орехами и рыбой, с низким уровнем потребления насыщенных жиров, трансжиров и сахара и ограниченным потреблением соли. Здоровая диета предполагает низкий уровень потребления продуктов из очищенных зёрен, обработанного мяса (например, колбасных изделий) и подслащенных продуктов. Рекомендации по здоровому питанию между странами по отдельным продуктам могут отличаться, вероятно, исходя из национальных культур и традиций питания.

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица. Отличительная черта супа состоит в том, что его едят ложкой и не пользуются ножом для измельчения входящих в его состав продуктов.