Как выдающиеся медики прошлого испытывали на себе прививки от холеры, а король Англии привился от оспы

Испытано на себе: многим врачам человечество обязано миллионами жизней

Русский профессор медицины, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников когда-то писал: "С некоторого времени в газетах происшествиям отводится такое большое место, что убийцы, коррупционеры и мошенники приобрели известность наравне с наиболее славными деятелями человечества".

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С костра инквизиции в нобелевские лауреаты

И это было актуально и тогда, и сегодня читатели журналов и многочисленных сайтов больше обращают внимание на преступления, зачастую пропуская мимо проявление человеческого духа. История открытий, послуживших прогрессу и здоровью человека, дает нам больше примеров доблести и самоотверженности. Особенно такие примеры можно отнести к области медицины, когда врачи шли на смерть, давая жить другим.

Всегда наука требовала многочисленных жертв. Вспомните наших атомщиков, космонавтов, врачей. Явления природы, которые исследовали первые учёные, также представляли серьезную опасность. Это не только ядерная физика, но и химия, электричество.

В стародавние времена церковь нередко вмешивалась в научные исследования и предавала учёных мукам. В XVI столетии Мигель Сервет и Этьен Доле были признаны еретиками и сожжены на костре. Пора жестоких гонений прошла, но даже в прошлом и позапрошлых веках стать исследователем непознанного приводила ученых к гибели.

Мы вряд ли сумеем когда-нибудь преодолеть природу. Но поставить её на службу человека сегодня мы можем. А когда-то люди даже не подозревали об опасности природных катаклизмов. В 79 году произошло известное извержение Везувия. Плиний Старший, будучи командиром флота в Мизене, пошёл со своим отрядом по берегу реки Стабии. С каждым шагом его свита уменьшалась. Одни падали, надышавшись газами вулкана, другие, опасаясь за свою жизнь, повернули назад. Плиний один шёл наперекор судьбе и был засыпан пеплом.

Но до профессионального изучения геологических явлений было ещё очень далеко. И уже осознанно мучениками науки всё больше становились медики.

Еще задолго до переворота, сделанного Луи Пастером, медик Земмельвейс утверждал, что родильная горячка — заразная болезнь. Главное — соблюдать стерильность и уход за роженицами. Но тогдашние медики предали анафеме Земмельвейса, а его учитель, профессор Венского университета Клейн, зарубил кандидатуру ученика на кафедру медицинского университета. Гонимый австрийцами, он уехал в Венгрию, где и кончил жизнь в доме для умалишённых в неполных 50 лет. Правда, позже в Будапеште ему был поставлен памятник. И его трагический конец не единичен.

Ветеринар Гельман в институте экспериментальной медицины в Петербурге в начале прошлого века занимался изучением бациллы сапа с целью найти особое вещество "Малеин", который помог бы распознать эту заразу у животных. Он открыл это вещество, но во время своих исследований заразился сапом и умер в страшных мучениях.

Постоянное общение с болезнетворными микробами настолько опасно, что надо быть мужественным человеком, чтобы стать исследователем в этой области. Даже сегодня. Не случайно за последнее время было сломано множество перьев, которые подробно рассказывали нам о бактериологическом оружии, капля которого может уничтожить миллионы людей.

Ставить опыты на осуждённых — всё равно повесят

Немало мучеников от медицины погибли от холеры. Врачи прививали её себе в ходе опытов или по неосторожности заносили в собственный организм микробы, препарируя трупы. Русский микробиолог Николай Гамалея, предложив защищаться от холеры мёртвыми холерными бациллами, в 1888 году в доказательство своей теории принял смертельный коктейль вместе с женой.

Такими же подвижниками в медицине стали Мечников и другие русские исследователи. И всё же, несмотря на жертвы, изучение холерного яда и поиск препаратов противоядия привело к важным результатам. Сегодня человечество на борьбу с холерой вооружено едва ли не лучше, чем с чумой. Другое дело, как развита медицина в разных странах.

С прогрессом развития науки жертв среди исследователей становится всё меньше. И всё же и здесь тоже были разные мнения. При невозможности исследовать некоторые болезни на животных и при нормальном желании по возможности избежать жертв среди мучеников науки некоторые предлагали проводить опыты над осуждёнными на смерть. Причем приводились доводы, что такие примеры уже оказали огромную помощь человечеству.

Доктор Гессен сообщал, что английский король, желая привить оспу членам своей семьи, сначала велел испытать оспопрививание на шести смертниках. Осуждённые вынесли успешно процедуру, их помиловали, а королевская семья прошла процедуру прививок. Также на Сандвичевых островах привили проказу приговорённому к смерти негру. Опыт проводил английский доктор Арвинг. Опыт прошел "положительно" — проказа успешно привилась, но что стало дальше с негром, история умалчивает.

Казнят преступников сегодня по-разному. Где электричеством, где ядом. Но все казни проводятся под наблюдением врачей, которые наблюдают за поведением осуждённых и всё фиксируют в медицинских кондуитах.

Не случайно француз Луи Пастер, который немало проводил смертельных опытов со всевозможными бациллами, в том числе и на себе, когда-то обратился к бразильскому императору Педру II. Речь шла о медицинских опытах над смертниками. Сначала он говорил о прививке яда собачьего бешенства с последующим лечением. Потом он предложил вызвать холеру у осуждённых на казнь, дав им культуру холерных бацилл. Впрочем, в своём письме Пастер подчеркнул:

"Все осуждённые должны согласиться на это. Приговорённый к смерти может бояться только смерти".