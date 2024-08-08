Богатейшая коллекция живописи москвича-банкира Ивана Цветкова: ей завидовали многие музеи мира

Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира

0:37 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Москва всегда была городом и столицей, где жили и работали люди искусства. Не только художники, но и коллекционеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестный автор

К последним принадлежит и Павел Третьяков, галерея которого уже при его жизни была известна многим музеям мира. Были и другие известные собиратели. Среди них Петр Щукин, составивший музей на Малой Грузинской, Алексей Бахрушин — создатель литературно-театрального музея. Все они, как и Третьяков, вышли из сословия, вроде бы никакого отношения к искусству не имеющие, купеческому сословию. Все они были люди богатые и в богатстве рожденные. И как Бахрушин, построивший для своей коллекции даже "подземелье", никогда не испытывали нехватку средств.

Голод погнал золотого медалиста МГУ в банк

Резкой противоположностью им стал Иван Евменьевич Цветков, который накануне Первой мировой передал Москве свою богатейшую коллекцию живописи и графики. Его дом, выполненный в старомосковском стиле, до сих пор украшает Москворецкую набережную. В течение 30 лет он собирал не только русскую живопись, но и европейскую. Но в отличие от своих коллег по "несчастью" (коллекционирование довольно нервное хобби), Цветкову не пришли на помощь ни отцовское богатство, ни греческая Фортуна. Напротив, сё он зарабатывал большим трудом. Был по жизни энергичен, талантлив и хорошо образован.

Родился он 28 августа (старому стилю) 1845 года в маленьком селе Астродамовкав в Буинском уезда Симбирской губернии. Отец — честный, уважаемый, но бедный сельский священник. Несмотря на это, всем своим детям он смог дать хорошее образование. Так наш герой окончил физико-математический факультет Московского университета. И окончил настолько блестяще, что его уговаривали остаться на кафедре и продолжить карьеру ученого. Что же помешало принять Цветкову столь лестное предложение? Представьте себе, голод.

Живя в Москве, Цветков, будучи студентом, испытывал большую нужду. Редко обедал, не имел тёплой одежды, не знал, будет ли он сыт завтра. Его спасали грошовые уроки и энергия. И вот, наголодавшись, даже будучи первым среди первых, он решил идти туда, где будет сыт — поступил на государственную службу.

После прихода к власти Александра II в России нарождалось банковское дело. Вот молодой Цветков и обратился к председателю правления московского земельного банка Черкасскому о приеме на работу. Тот же подивился: золотой медалист, а хочет быть простым конторщиком. Но Цветкова приняли. А большая работоспособность и честность вызывали уважение коллег, и вскоре он становится председателем оценочной комиссии банка. Платили неплохо. Не как учёному.

Цветков до 25 лет вёл жизнь большого труженика и, по его словам, "не ведал, что такое искусство". До него ли было голодному математику? Но как только он начал посещать художественные галереи, "богиня живописи навсегда уловила меня в свои цепи", говорил он сам.

В этом музее декадентам места не было

Сначала Цветков увлекся Европой, особенно голландской живописью. Когда появились знаменитые передвижники во главе с молодым Крамским, его захватывает уже русская живопись. И в течение 30 лет кроме работы он интересовался только отечественными картинами, а его коллеги и знавшие его, называли Цветкова полным затворником. Уже тогда отмечали, что у Цветкова "декаденты не в авантаже обретаются" и в его музей вряд ли попадут. Зато боготворил он ставшими сегодня классиками русских художников: Крамской, Репин, Суриков, Васнецов, Боровиковский, Тропинин, Венецианов, Левитан, Коровин и многие другие. Имена, которые сегодня бесценны.

Кроме картин у Цветкова было большое собрание рисунков, акварелей русских художников. Его современники полагали, что только этот фонд банкира сможет быть самостоятельным первым музеем в России. Особенно многие восторгались альбомом рисунков "виртуоза карандаша" Владимира Маковского.

Говоря о доме-музее Ивана Цветкова, стоит напомнить, что он был построен по рисункам В. М Васнецова, большого друга коллекционера. Когда-то здесь был очень красивый вид: с балкона хозяин дома смотрел на Москву-реку и Замоскворечье. На то, что сегодня уже давно ушло в предания и всё же осталось на картинах русских художников. Умер Цветков в 1917 году.

После буржуазной Февральской революции галерея была национализирована и уже в августе 1917 года открыта для свободного доступа посетителей. Даже после Октябрьской социалистической революции в 1917-25 годах Цветковская галерея существовала как самостоятельный художественный музей.

Но в 1926 году была присоединена к Третьяковской галерее, получив статус отдела рисунков. В 1926 году в Третьяковку поступили личный архив и библиотека коллекционера. Часть коллекции рисунков и часть собрания живописи (отмечалось, что это более 100 картин) оставили в Третьяковской галерее, а свыше 300 картин были переданы в Государственный музейный фонд и распределены по другим музеям Советского Союза и союзных республик. Представляете — вашему аулу дарят картину Рубенса. Что я назвал бы трагедией в истории России. Но сколько их, этих трагедий, в нашей истории было? И если бы это касалось только предметов искусства...

А что же стало с домом Цветкова? Он до сих пор стоит. Правда, с балкона дома Цветкова любовались Москвой не русские, а в годы Великой Отечественной войны офицеры штаба военной миссии французского авиационного полка "Нормандия-Неман", а позднее здесь разместилась личная резиденция военного атташе Франции. Уже в новой России в 2019–2020 годах жемчужина московской архитектуры служила резиденцией посла Федеративной Республики Бразилии в России и Узбекистане. Вот так мы и храним наше достояние.