Экономика французского театра уже при короле Людовике XIII зависела от власти

Театру и актёрам всегда было трудно выживать

1:46 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

"Вы любите театр?", — вопрошают уже тысячелетия. Да, любим, правда, на некоторые спектакли в своё время было трудно попасть. Влияли на это талантливая пьеса и не менее талантливый состав труппы. Бывает и наоборот. Зрителей нет, как нет и соответственно сбора.

Фото: flickr.com by Laura Bittner, CC BY 2.0

Так что выжить театру без помощи дотации власть имущих не всегда удавалось. Но на то он и театр, где творчество всегда идёт рука об руку с деньгами. И, если заглянуть на несколько веков назад, можно утверждать, что театр не изменился.

Художника всегда мог обидеть каждый

Во времена мушкетёров театров в той же Франции было очень мало. Зато много было итальянских импресарио, которые успешно проталкивали своих земляков в Париж или Лондон. Причиной этому было духовенство, которые получили привилегии от короля на постановку исключительно пьес религиозного содержания. Так что всякая светскость исключалась.

Но с появлением Жана-Батиста Мольера всё изменилось. Его пьесы уже при его жизни стали классикой. И представить себе наши реалии без театра просто невозможно.

Несмотря на покровительственное отношение к театру короля и всемогущего Ришелье, актеров постоянно унижали. На то она и власть. Достаточно вспомнить, как обошелся с Мольером успевший уже присосаться к "телу" герцог Руанский. Последний заподозрил Мольера в том, что драматург якобы вывел его в роли смешного маркиза в комедии "Школа жён". Встретив Мольера как-то в Версале, герцог двинулся к нему с распростертыми объятиями. И когда драматург доверчиво приблизился к нему, герцог схватил Мольера за голову и, повалив на лужайку, стал тереть его лицо о траву, набив в рот Мольера немало землицы.

А Версаль тогда был сплошным "дворянским" туалетом. Эта выходка герцога осталась безнаказанной.

Надо отметить, что когда великий комик умер, духовенство отказалось его хоронить — актёр. И только вмешательство короля заставило архиепископа пойти на уступки. Но похороны должны были происходить ночью, тело нельзя было вносить в церковь, и всякую пышность запретили. И всё же сотни парижан провожали любимого драматурга по улице Ришелье.

Особенно тяжелое положение было у странствующих провинциальных театральных трупп. Им приходилось играть в сараях или на скотном дворе, обитатели которых своим мычаньем и меканием аккомпанировали звучным стихам Расина и Корнеля. Но крестьяне не очень жаловали актеров и бывало, что просто не пускали их в деревню, а в городках перед ними закрывали ворота.

Да и материальное положение актеров было незавидно. Антрепризы в нашем понимании тогда не было. И актеры буквально жили и работали как в общежитии. По окончании спектакля начинался делёж доходов, если они были. Из всего сбора вычитались расходы на представление (примитивные декорации и не менее убогие костюмы, но и они стоили денег). Остальная сумма делилась между актёрами поровну. Ни о каких авторских правах тогда и речь не шла.

Тогда же в актёрской среде начинается проявляться добрый обычай товарищества. В случае смерти коллеги собирали деньги на похороны и семье усопшего. Любопытно, что если актер становился инвалидом, пусть и на нищенскую жизнь ему давал денег его дублер.

Если есть деньги, можно и ноги положить на сцену

Если говорить о более дорогих королевских театрах, надо отметить, что тогда не было современных материалов для оформления сцен и декораций. Если золото, то золото, если серебро, то серебро. Самыми дорогими костюмами считались турецкие и римские. Хотя ни один из них даже близко не был похож на оригиналы. Зато ярко и броско. Не все же тогда бывали в исламской Турции, что уж говорить о Древнем Риме…

Уже триста лет назад в театральные постановки начали вводить балет и хор. И появляется даже оркестр. Да и состав тогдашней европейской труппы отличался от современного. Как это ни странно, главным лицом был "оратор". То есть человек, который составлял афишу (пиарщик?). Он излагал, иногда прямо со сцены, всё содержание пьесы, делался акцент на её занимательность. И всё это надо было сопровождать похвалами и автору, и актёрам. Замечу, что "оратор" без сомнения был человеком грамотным и не без творческой литературной жилки.

Действующие лица афишмейстер и фамилии актёров не называл. Это появилось только в конце XVIII века. Зато ему приходилось напрягать все усилия, чтобы завлечь зрителей, нередко вступая с ними в споры. Бывало, что в него летели гнилые яблоки. А могли и просто избить за не понравившийся кому-то ответ.

Не менее опасен был и пост директора театра. Он должен был в день представления как обычный билетёр стоять в дверях и следить, чтобы в театр не проникли безбилетники. Работа была опасная, и не раз "зайцы", прорвавшись в холл, занимались вандализмом. Так, на одном представлении итальянской труппы Баттистино некий дворянин хотел бесплатно проникнуть в театр. Но директор встал на защиту дверей. Произошла большая драка. В ход даже пошли шпаги. В общем, правильно — когда ещё дождёшься полицию… И таких случаев было тогда немало. Ведь некоторые мстительные "зайцы", пусть и дворянского окраса, посылали своих лакеев и слуг, дабы отомстить за свой разбитый нос.

Зрительный зал старого театра состоял только из партера и боковых лож. Самые дорогие и почётные места устраивались на сцене, вдоль боковых кулис. Тут обычно толпились богатые франты в окружении своих лакеев. Поэтому на сцене была теснота. И актёры, чтобы добраться до центра сцены, протискивались через ноги щеголей, отпускавших в адрес актрисулек не всегда приличные остроты. Но и толкнуть такого богатея было опасно, и немало времени уходило, чтобы добраться до своей роли. Позже богатеев стали отделять от сцены решётками (как на футболе). И их ноги уже никому не мешали.

Правда, дворяне могли сделать и гадость похуже. Желая провалить пьесу не понравившегося ему автора, маркиз Сабле скупил все богатые места на сцене и посадил там одних уродов и горбунов. Глядя на сцену, зрители даже в самых патетических сценах хохотали до упаду. Понятно, что трагедия кончилась "трагически".

В партере обычно не было стульев. Зато здесь был буфет, который прохладительными и согревающими напитками поддерживал стоящих на ногах зрителей. Стоит также напомнить, что в стародавние времена европейские города ложились спать рано. Освещение не полагалось. А кто будет ручаться за сохранность запоздавшего путника? Поэтому полиция и предписывала начинать представления в час дня. Но это правило исполнялось редко, и спектакли обычно начинались часов в 5 вечера.