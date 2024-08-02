Причуды медицины: 20 млн за лечение почек и глотание драгоценностей с верой в здоровье

Профессия врачевателя: от античности до наших дней

Врач всегда был в центре внимания. Будь это тысячи лет назад или сегодня. На днях я слушал передачу по ТВ о деградации даже московской медицины, когда анализ крови вам делают по месту жительства, а к невропатологу посылают за час езды от вашего дома.

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Но такие реалии, поэтому врач, а особенно земский времен Российской империи, ценился на вес золота. Неслучайно даже писатель Антон Чехов в свободные времена от литературы принимал местных крестьян у себя дома. Так что доктор, а особенно хороший (это каждый судит по своему здоровью), всегда был уважаемым человеком.

Дорогое лечение и стоит дорого

Вообще искусство врачевания на заре человечества, а вернее, когда наши предки ощутили себя более цивилизованными, считалось чем-то божественным. Например, в древней Греции слова жрец (священнослужитель) и врач были синонимами. Может быть поэтому когда-то давали современные врачи клятву Гиппократа. У римлян, у тамошних, не нынешних, за их таинственные знания врачи пользовались великим уважением и получали огромное по тому времени вознаграждение. Один из римских богачей, Манлий Корнат, заплатил выписанному из Египта эскулапу за извлечение карбункула из больных почек 20 миллионов сестерциев. На эту сумму можно было вытащить на смерть в цирке не один десяток гладиаторов.

В средние века фигура доктора приобретает несколько мрачный оттенок. Религия, увы, не всегда шла в ногу с прогрессом. Ещё бы, приходя к врачу средних веков, больной видел на полках черепа, стоящие скелеты, разные колбы с непонятной цветной жидкостью, сушёных рептилий и бульканье какого-то варева в котле. Оптимизма больному это не добавляло. Вот такие фаустовские атрибуты сильно действовали на воображение современников, которые были запуганы разными баснями о чертях и адских муках. И врачи стали сливаться в массовом воображении с какими-то чернокнижниками.

Но прошло время, клерикалов пододвинули в сторону, и безумный страх перед загробной жизнью стал уступать место обычному земному счастью. Правда от этого люди не стали меньше болеть, и врач, который продлевал нам жизнь на земле, стал цениться ещё выше. Но даже в более продвинутую эпоху Возрождения смертность была ужасающей. Да и врачи тоже. Простой флюс лечился обыкновенной сырой говяжьей печенкой, а самым сильным средством против нарыва считали порошок, приготовленный из старой подошвы. А это уже времена "Трёх мушкетеров".

Конечно, более богатые могли позволить себе микстуру, где была растворена жемчужина, толкли в ступе бриллианты. Считалось, чем лекарство дороже, тем оно действеннее. Весьма похоже на нашу рекламу и наши реальности.

Кстати, любопытно, что даже в позапрошлом веке люди продолжали верить в чудодейственную силу камней. И даже реликвий. Александр Дюма говорил, что в годы французской революции 1848 года народ, грабя королевский дворец в Тюильри, стремясь запастись силами и здоровьем, глотал драгоценные камни целиком. Чаще результаты были плачевными. Врачи после смерти революционеров-самоврачевателей вскрывали их и забирали драгоценности себе.

Пока не найдено главное средство в медицине — как уберечь людей от шарлатанов

Старая медицина раньше плохо уживалась с наиболее передовой. Речь идёт о хирургии. Долго сохраняя свою связь с церковью, медицина, как и религия, запрещали проливать кровь, что было неизбежно при любой операции. К тому же в хирурги тогда шли нередко люди, которые знали ее по прежней своей профессии — мясника. И даже несмотря на развитие хирургии и моды на вскрытие умерших в анатомических театрах в XVII-XVIII веках, профессия хирурга мало, чем отличалась от забоя животных мясником.

Где кончается врач и начинается шарлатан, нередко не могли различить не только граждане, но и власть. Тоже похоже на наши реалии. А купить или подделать нужную бумажку можно было не только сегодня. Вот во времена Людовиков шарлатанские врачебные средства свободно допускались в королевскую казну. Главное, чтобы вы заплатили налог за выданную вам врачебную привилегию. А врач вы, или кто-то из мигрантов-строителей — никого это не волновало.

Конечно, чем ближе к телу, тем больше зарплата. И разного рода врачеватели толпились у дверей королей или президентов. За операцию на фистуле щеке Людовика XIV первый хирург Франсуа Феликс получает 520 тысяч франков, второй — Бессьер — 100 тысяч, первый врач Д`Аккэн 350 тысяч, домашний врач Фагон — 200 тысяч франков. Королевские мушкетеры по сравнению с ними были просто нищими. Отсюда и дуэли, и рэкет буржуа.

Были опыты, когда эскулапы думали о том, как лечить человечество более гуманными способами. В годы кровавой революции во Франции в 1793 году врач Субербиелль, главный врач военных учебных заведений, предвосхищая благотворную идею наших современников, пробовал остановить развитие дизентерии при помощи музыки. Он потребовал от правительства посылки в наиболее заражённые кварталы Парижа военные оркестры. Вы же не пробовали при поносе слушать Бетховена или AC/DC? А уже полвека назад писали, что классическая музыка увеличивает надои молока.

Ну а если уж говорить о матушке России, вспомним убиенного Распутина, который "лечил" наследника престола. А в послесоветский период — расплодившихся знахарей "от Бога". Лет 20 назад я видел в районе станции Быково такую, которая утверждала, что её маленький сын на расстоянии расскажет о вашем состоянии. Главное, пописайте дома и позвоните. И ведь верили… Из её "лечения": выкинуть из дома все подушки, куклы, ножи и прочее. И, конечно, деньги вперед. Немало, кстати.

Особенно жаль было видеть людей, которые шли к ней с диагнозом онкологии. Писали, что позже велось следствие по обману граждан РФ. Но, зная наши реалии, думаю, она "врачует" до сих пор, если сама не умерла от подобной помощи знахарей. Но они чаще идут к настоящим врачам.