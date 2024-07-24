Человек-амфибия — отнюдь не выдумка, а реальность будущего

История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля"

6:44 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Даже нынешнее молодое поколение не может сказать, что они не видели советский фильм, снятый по роману известного советского фантаста Александра Беляева, "Человек-амфибия". Судя по нынешней сетке нашего ТВ, крутятся по разным каналам одни и те же полсотни советских фильмов и криминальные сериалы. Зато фильм "Человек-амфибия" по праву входит в золотой фонд нашего кинематографа.

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Почему-то утверждается, что Беляев написал свою повесть, прочитав заметку о некоем аргентинском враче, который делал опыты над животными и пересаживал различные органы людям, спасая их от неминуемой смерти. Хотя подобных примеров в мире за пару веков было немало.

Пересадить почку — без проблем, ищите донора

В журнале Mc Clures Magazine ещё до появления заметки об аргентинском новаторе появилась статья об удивительных опытах в Рокфеллеровском институте США. Проводил их французский врач Алексис Каррель. Действительно, тогда эти опыты просто назвали чудесами. Пусть и от науки. И тогда же прозвучала мысль, что эти опыты открывают широкие возможности для трансплантации органов. Человеческие органы можно воссоздать.

Действительно, впервые в истории медицины удалось установить, что, например, почки одного животного могут быть перенесены другому. И они приживались. А вернее, тогда они ещё довольно продолжительное время успешно выполняли свои функции в чужом организме. Доктор Каррель опытным путём доказал, что ногу одной собаки можно успешно срастить с ампутированной ногой другой собаки.

Мысль о трансплантации пришла к новатору от медицины ещё в юные годы, когда Каррель обучался в Лионском университете. А почему бы и нет — найти возможность замены поражённых органов и сосудов, взятых у здорового донора-животного. В 1905 году он приезжает в США, где начинает работать над своими идеями в Чикагском университете. На следующий год он перебирается в Институт Рокфеллера. Он изобрёл новый способ соединения разорванных артерий и вен обычным сшиванием очень маленькой и тонкой иглой и таким же шёлком. Так ему удалось сшить аорту у человека, разрезанную рядом с сердцем.

Предваряли конечно всё это опыты на животных. Взяв аорту у одной собаки, он соединял её с другой. Перенесение частей артерий у собак и кошек, по его словам, не представляло большого труда. Сами животные усыплялись наркозом и не чувствовали боли ни в ходе операции, ни после. Раны быстро заживали, а сами подопытные позже резвились на лужайке, не чувствуя дискомфорта от перенесённых им органов донора.

Также Каррель пришёл к выводу, что при благоприятных условиях вполне возможно заставить вены работать в роли артерий и наоборот. Важность этого открытия была в том, что все наши артерии необходимы исключительно только для выполнения своих функций и мы не можем удалить какую-либо для замены другой поражённой артерии. Между тем, полагал доктор, у нас много лишних вен, кусочек одной из которых может пойти на замену поражённой артерии. Такая взаимопомощь весьма вероятна между родственными животными. Или породами, отмечал Каррель. Хотя и здесь можно было пойти дальше.

Николай Пирогов — первый в мире трансплантолог

Каррель многим демонстрировал свою здоровую кошку Китти, у которой в составе кровеносной системы успешно работала сонная артерия, взятая у собаки. Кроме того, у него жила и собака, часть аорты которой состояла из кусочка артерии, взятой из колена человека. Его коллега, оперировавший с Каррелем, удачно ввёл в кровеносную систему собаки артерии, взятые у кролика и кошки.

И все эти опыты прокладывали путь будущим пионерам трансплантологии, которая сегодня по отдельным статьям уже никого не удивляет. Но весьма дорого стоит. Ведь замена мёртвых артерий живыми всегда являлась серьёзной задачей и, как оказалось, весьма решаемой. Неслучайно в 1912 году Каррель получает Нобелевскую премию в области физиологии и медицины именно за своё новаторство. И наравне с опытами по пересадке артерий и вен он также проводит ряд операций по трансплантации чужеродных органов и конечностей от одного животного другому.

Вообще, тема трансплантологии имеет под собой тысячелетнюю историю. О ней говорилось и в античной мифологии, христианских апокрифах, сказках раннего и позднего Средневековья. Дошли до нас и медицинские трактаты далёкого прошлого.

Хорошо известно, что у нас в России важную роль сыграли исследования выдающегося хирурга Николая Пирогова. А его монография "О пластических операциях вообще, о ринопластике в особенности", изданная ещё в 1835 году, стала настольной книгой для целых поколений будущих трансплантологов и пластических хирургов.

Уже в Советской России в 1933 году хирург Юрий Вороной впервые в мире сделал пересадку трупной почки человеку. Также прославился своими экспериментами выдающийся советский ученый Владимир Демихов, который начиная с 1946 года регулярно проводил уникальные операции по пересадке органов собакам. Он по праву считается "отцом мировой трансплантологии". К значимым событиям также можно отнести операции по пересадке мозга и первую имплантацию искусственного сердца Демиховым уже в 1937 году. А первую в России успешную пересадку почки провел Борис Петровский в 1965-м.

Так что прототипов для человека-амфибии у Беляева было более чем предостаточно. И многое из тех экспериментов, которые проводил в книге латиноамериканский хирург и гениальный ученый доктор Сальватор, оказались через десятилетия реальностью. Правда до "головы профессора Доуэля" современная медицина пока ещё не доросла. Пришить голову человеку и собаке — разные вещи. По крайней мере, идеи и книги советского фантаста, может быть, профессионально заинтересуют будущих русских Пироговых.