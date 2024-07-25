В лице царской семьи убили православную Россию — историк Владимир Лавров

Историк Лавров: Николай II — самый оболганный царь в российской истории

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17-18 июля в России прошёл фестиваль "Царские дни", приуроченный к трагической гибели семьи Романовых. В рамках мероприятия прошли крестные ходы в разных городах России, в том числе в Екатеринбурге, где и произошло убийство царской семьи. Доктор исторических наук Владимир Лавров рассказал Pravda.Ru о том, что семья Романовых значит для России.

— Даты 17-18 июля очень многое значат для сердца русского человека. Мы эти дни стали называть царскими, они стали частью нашего русского мира. Вот сейчас идут крестные ходы. Крестный ход в Московской области назывался "От государя к преподобному", прошёл от памятника Николаю II в Мытищах с остановками и ночными службами в сторону Троице-Сергиевой лавры. В Москве прошли ночные службы во многих храмах: в Ясеневе, в Иванине, в Измайлове. И самое интересное, в храме Святых Царственных Страстотерпцев, около станции метро "Войковская", названной в честь убийцы. Ну и, конечно, крестный ход в Екатеринбурге.

— Там особая атмосфера. В ночь с 16-го на 17-е — ночная литургия на открытом воздухе, поскольку собираются десятки тысяч людей, в храме они не умещаются. Сам Храм на крови построен на месте Ипатьевского дома, где произошёл расстрел царской семьи. Крестный ход — это длинный путь, 24 километра, до Ганиной Ямы, где большевики сбросили в шахту тела семерых членов царской семьи и их слуг. Там царит удивительная атмосфера, чудо христианского преодоления этого ужаса. Это очень светлое место, там тебя пронизывает огромная благодать.

— Я помню времена, когда мы приходили и падали, там негде было остановиться. А сейчас построена трудами екатеринбуржцев паломническая гостиница. Это место удивительное. Это вот как Господь нашу скорбь умеет претворять в радость, ты там это понимаешь. И как эти трагические страницы истории обращаются в итоге в силу России и в силу её духовной мощи.

Николаевская Россия

— Долгое время нас приучали к тому, что до 1917 года в России не было ничего доброго, светлого, интересного, были кромешный мрак и сплошная эксплуатация. Но царственные мученики нам открывают дверь в пространство Российской империи, к личности последнего государя Николая II, который тоже был невероятно оболган. Вы согласны со мной, что Николай II, убиенный в Ипатьевском доме, является одним из самых оболганных царей российской истории?

— Не одним из самых, а самым. На него было направлено всё зло, всё отрицание, даже те, кто принял решение о его убийстве, понимали, что это преступление — убить с женой, с детьми, с дочками, с больным мальчиком. Когда 18 июля 1918 года было объявлено о цареубийстве, Владимир Ленин и Яков Свердлов обманули советский народ, они заявили, что расстрелян только царь, а жена и дети эвакуированы в безопасное место. Даже они понимали, что детей убивать не за что.

Серьёзно этой темой я начал заниматься уже в аспирантуре, стал читать документы о том, что в действительности представляла собой Российская империя. Оказывается, это было одно из самых быстроразвивающихся государств в мире.

В начале 10-х годов XX века при Николае II мы вышли на первое место в мире по темпам производства, в том числе промышленного, в 1916-м вышли на четвёртое, обогнав Францию, мы обогнали всех, включая Соединённые Штаты. По производству сельскохозяйственной продукции, по экспорту были на первом месте в мире, кормили Европу. Вот такие достижения. Мы были уже на пороге победы в Первой мировой войне, воюя 2,5 года.

— Если даже вспомнить демографию: прирост населения за годы правления императора Николая II составил более 50 млн человек. Журнал National Geographic тогда прогнозировал, что если динамика эта сохранится, то в конце XX века в России должно проживать 600 млн человек.

— И Менделеев это подсчитывал. Прошло сто с лишним лет, и у нас практически те же числа, даже меньше: в 1917 году было 170 млн, а сейчас 140. За счёт чего это было достигнуто?

За счёт огромных денег, которые вкладывались в то время в медицину, народное здравоохранение, образование — вложения не сокращались, а увеличивались в разы.

Повышался уровень жизни. Россия была страной православной, и семья была важнейшей ценностью, практически не было разводов, в семье рождалось много детишек.

Семья Романовых

— Русский мир твёрдо стоял на ногах. Мы осознавали миссию России защищать Православную церковь во всём мире. Защищая Сербию, вступили в Первую мировую войну. Вы советский историк, 30 лет проработали в институте российской истории, даже возглавляли этот институт. Была жёсткая идеология, учебники истории подвергались жесточайшей цензуре. Как вам удалось прорваться сквозь эти заслоны к таким темам? Что происходило в начале XX века, почему было совершено это тяжкое преступление, убийство царской семьи?

— Я воспитывался в атеистической семье и увлекался произведениями Ленина. Это было очень интересно, потому что Ленин гораздо глубже, гораздо правдивее вникал во всё. А потом началось открытие дореволюционной России, Николая II как личности. Большую роль сыграло чтение писем Николая II его супруге Александре Фёдоровне. Невозможно их не полюбить, когда понимаешь, какая это любящая замечательная семья.

Николай II по духу, по культуре, по вере был русский руководитель, он отстаивал интересы России, интересы русской нации. Отстаивая эти интересы, он одновременно заботился и обо всех нациях в стране, потому что русская нация — это государствообразующая нация: будет хорошо русским — будет хорошо всем. И наоборот. Николай II это понимал, хотя русской крови у него было 1/150.

Но он русский царь по своему воспитанию, образованию, самоощущению, вере православной, самоидентификации, как сейчас говорят. По готовности жизнь положить за Россию. Вот почему он русский.

Он монарх. Он не вёл политической борьбы, как многие руководители партий, революционеры, не шёл по головам к власти, он её получил.

Николай II воспитывался в любящей семье, был хорошо подготовлен, получил прекрасное образование, обладал немалыми способностями, блестящей памятью, воспитывался как человек, который обязан служить России, как человек, который стал по промыслу Божиему царём.

Он ответственен перед Богом за Россию. В Америке в русской эмиграции вышла даже книга "Николай II как человек сильной воли".

Архивные документы: мифы о Николае II

— В 90-е годы были открыты архивы, со многих папок были сняты грифы "секретно". Что эти материалы дали историкам, какие мифы о Николае II и о николаевской эпохе они разрушили, а какие оставили? И что вообще было мифом?

— Со времён горбачёвской гласности открылась возможность говорить и писать правду. Россия в то время была страной развивающейся, с большим проблемами, но и с блестящими перспективами.

В 1915 году Николай II заключил договор с Великобританией и Францией, по которому мы после общей победы в войне получали Босфор, Дарданеллы, Константинополь, Стамбул (восстанавливали службу в Святой Софии, Крест на Святой Софии, сейчас там мусульманский полумесяц), получали вместе с союзниками контроль над Святой Землей. Николай II был большой дипломат.

Большевики от этого отказались.

Если бы мы не вышли из войны в результате Брестского мира, заключённого Лениным в марте 1918 года, то были бы в числе победителей, мы стали бы самой мощной военно-экономической державой того времени. У нас были очень сильные союзники: Великобритания, Франция, с апреля 1917 года — Соединённые Штаты.

Соединённые Штаты всегда вступают в войну к победе, к дележу пирога. И я вполне допускаю, что с такими мощными союзниками, как Великобритания, Франция и Соединённые Штаты, мы могли бы предотвратить и Вторую мировую войну.

Ведь, собственно, что делал Сталин? В 1930-е годы он пытался восстановить антигитлеровскую коалицию — ту же самую Антанту, из которой надо было не выходить, а сохранять нормальные отношения с этими странами.

Николай II построил Транссибирскую магистраль, самую длинную в мире — 9 тысяч километров, что спасло нас в октябре-ноябре 1941 года. Москву смогли защитить сибирские дальневосточные дивизии, переброшенные с Дальнего Востока под Москву. Воевали с помощью дореволюционных кораблей, артиллерии. Ресурс империи использовали достаточно сильно.

Тайна убийства царской семьи

— До конца ли раскрыта, на ваш взгляд как историка, тайна убиения царской семьи в Ипатьевском доме?

— Было три комиссии — две правительственных, одна церковная. Думаю, что если говорить об их составе, то критически можно отнестись ко всем трём: я не могу назвать историка, которому я бы безусловно доверял. До сих пор есть засекреченные документы по 1918 году. Что в этих документах, что мы до сих пор скрываем, имеет ли это отношение и к Николаю II, и к преступлению в Екатеринбурге?

Совершенно понятно, что главную ответственность несут не екатеринбургские стрелочники, а Свердлов и Ленин.

16 июля 1918 года екатеринбургские коммунисты Филипп Голощёкин и Георгий Сафаров отправили телеграмму на имя Свердлова и Ленина в Кремль, в которой говорилось о предстоящем преступлении и испрашивалось разрешение.

Даже молчание Свердлова и Ленина явилось бы согласием на убийство. Но есть документы о том, что секретная ответная телеграмма всё-таки была: об этом уже в 60-е годы XX века вспоминал охранник Ленина Акимов, есть показания коменданта Ипатьевского дома Якова Юровского и Ермакова, возглавлявшего охрану. Была секретная телеграмма с прямым предписанием руководителей советской власти — расстрелять.

Ермаков пишет, что была подпись Свердлова. И Николая II с семьей из Тобольска перевели в Екатеринбург — место полностью подконтрольное Свердлову. Главная ответственность — на Свердлове и Ленине, это проговаривается сейчас, но сквозь зубы, с неохотой.

— А как вы думаете, почему убивали именно всю семью? Этот факт долго скрывался.

— Николай II после ареста отошёл от политики, никакой Колчак на Екатеринбург не наступал, его вообще в России не было в это время. На Екатеринбург наступали не белые, а демократическая оппозиция, эсеры, и они не были монархистами, не ставили своей задачей возвращение монархии. Почему же убили?

Хотя полковник Николай Романов не представлял угрозы для советской власти, его и семью убили как символ великой тысячелетней православной России, и в их лице убили православную Россию.

Ленин заявлял, что до 1917 года никакой истории не было, была только предыстория, а история, по Ленину, начинается именно с того момента, как он захватил власть. То, что произошло 17 июля 1918 года, имело ритуальное, символическое значение.

Ещё один важный момент. Начиналась Гражданская война, и большевикам нужно было сплотиться. И они повязали себя преступлением, невинной кровью.

Историческое образование в России

— Новые знания, полученные из папок под грифом "секретно", как-то отразились на современных учебниках? Какие-то подвижки происходят в образовании?

— Подвижки были раньше. Когда разрешили писать правду, появились кое-какие книжки, учебники, противоречивые, но всё-таки это был значительный шаг вперёд. Даже самый последний учебник, Владимира Мединского, — конечно, конъюнктурный, но всё-таки из него школьник может извлечь намного больше, чем из советских учебников. Тогда преобладала клевета на дореволюционную Россию. Сейчас, если сравнивать с советским периодом, ситуация лучше. Но я уверен, что будут другие учебники, в которых с любовью напишут о дореволюционной России, о Николае II и его семье.

— Мы много говорим о покаянии, в 2000 году царская семья была причислена к лику святых. И Церковь как бы аккумулирует эту новую историческую правду. Но шагнёт ли это за церковную ограду, пойдёт амплитудой на русское общество, отразится ли на возрождении русской семьи, вообще русского мира? Что для вас означают царственные мученики?

— Я им молюсь постоянно. Конечно, учебники не очень-то способствуют приходу молодёжи к вере и, получается, к любви к Отечеству. Я много лет преподавал в частном вузе. И когда я начинал рассказывать историю любви Николая II и Александры Фёдоровны, их смерти, все затихали. У всех молодых людей самых разных взглядов: верующих, неверующих, коммунистов, антикоммунистов, — есть желание быть любимыми, любить, иметь счастливую семью. И когда начинаешь рассказывать, как это было на самом деле, сердца молодых людей на это откликаются.