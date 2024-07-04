Национальные черты американцев — трудолюбие, корыстолюбие и способность к аферам

Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки

0:49 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Луи Пастер говорил: "Цель человеческого существования — применение максимума своих сил в жизненной борьбе". И это до сих пор лозунг практически всех американцев. Хотя нередко, поставленные судьбою в задние ряды, они уже при рождении мечтают пробиться вперёд.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture, PDM

Америка всегда презирала "ничегонеделание"

Завет Божий "плодитесь и размножайтесь" в разных странах, где нередко религия становится краеугольным камнем политического устройства, претворяется в жизнь не везде одинаково. В тех же США прирост населения чаще всего шёл за счёт приезжих мигрантов, как я уже писал в обзоре "Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную".

Зато в Америке как нигде уже несколько веков свято чтят другую заповедь: "В поте лица твоего будешь есть хлеб свой".

В глазах многих европейцев, которые продают свой труд ради хлеба насущного, труд всегда являлся тяжёлым бременем. Для многих так и оставалось мечтой жить на проценты от скопленного за всю немалую жизнь благодаря тяжёлому труду. И жить как птички небесные, которые "не сеют и не жнут". В той же Европе всегда были непопулярные (неблагородные) профессии, которыми вы не позволите заниматься своим детям.

В США это дикость. Там уже столетия бедные студенты могут из-за своего будущего обслуживать за зарплату богатого студента в университетской столовой. Штаты презирают только одно — "ничегонеделание". Как и прожирание своих доходов. В Америке отец ничего не должен взрослому сыну, как и сын не имеет права ничего не требовать от своего отца. Аксиома вырабатывалась веками. Как и требование уже с юности пробовать застолбить своё место под солнцем.

Как? Это уже другой вопрос. Неслучайно самые знаменитые аферисты, которые обчищали карманы доверчивых европейцев и азиатов, проживали в США.

Это тот тип, который американцы больше века назад назвали прозвищем "bluff". Он силен, потому что верит в себя и свой успех. Всякая скромность, по его мнению, здесь неуместна. Как отмечали европейцы, американский рабочий счастливее своего европейского собрата не потому, что он получает вдвое большую зарплату. Главное — есть сытое будущее, а значит и перспектива у его детей. Учись хотеть, учись бороться, и ты достигнешь своего. С этими принципами американцы уже подмяли под себя весь мир. Хотя их нигде не любят, их ненавидят, но им все исправно платят и лупят друг друга по их указке.

Надуть ближнего в политике или с церковной кафедры — принимается на "ура"

Отдельная тема — "плутофобия" в США. А если короче, то денежные крезы, которые управляют с позапрошлого века не только Америкой, но и всем миром. На этом тоже держится Америка. А судя по сегодняшнему маразму между Трампом и Байденом, это однозначно. Ведь денежные тузы не только копили, но и занимались благотворительностью. Ещё недавно в моде были пожертвования на университеты и библиотеки. Но и у американцев на этот счёт было свое мнение. Когда Рокфеллер пожертвовал несколько миллионов на чикагский университет, многие резонно подумали: он с лихвой вернёт свой дар, повысив цену керосина на полпроцента.

В Нью-Йорке когда-то были свои сливки общества — "четыреста". Понятно, что сейчас их может быть больше, а может быть и меньше. Меняются только фамилии. Кто бы думал когда-то, что звезды кино и музыки смогут заработать десятки миллионов?

Эти "четыреста" отрывались в лучших ресторанах, перебираясь на зиму во Флориду. Скачки, игорные дома, опера — всегда были уделом избранных. Но это ничтожная часть временной "элиты". К тому же и в социальном отношении дамы в норковом манто часто были не выше соседа по трамваю или клерка в засаленном пиджаке. Американец смотрит с безразличием на банкира, едущего в дорогом авто. Он знает, что сегодня я нищ, а ты богат, а завтра, может быть, будет всё наоборот.

Политическая система в США тоже даёт многим помечтать о своем будущем. И ведь американцы идут и голосуют. Если в Европе все граждане равны перед законом, то в США все равны друг перед другом. Наша политика старается поделить народ на партии (хотя чаще всего они все из одного лукошка). В Новом Свете политика чаще всего не предмет разных убеждений, а просто предмет торговли. Как на рынке. Тамошние политики чаще всего обременены большим состоянием. Их интересует не идеология, а корыстолюбие. Как у не вполне верующих религиозных отцов.

Неслучайно в США за столетие было немало процессов, где на скамье подсудимых сидели именно политики. Их работа как политических деятелей нередко сводилась к нулю. Но вот доход. Уход от налогов и коррупция. Так и летели вниз президенты.

Что уж говорить о более мелкой сошке… Два сенатора из штатов Орегон и Канзас отправились за злоупотребления в тюрьму, а мэр Сан-Франциско даже умудрился попасть на каторгу. Так что определить разницу между "республиканцем" и "демократом" весьма сложно. Только по эмблеме ослика и слона. Но все они страстные патриоты, и все как один за сильную Америку с готовностью дать отпор внешнему врагу. Хотя обычно врага они повергают на чужой территории.

Можно сказать, что американцы не религиозны. И им нередко сложно сказать, во что же они верят. Разговор на эту тему непопулярен. Неслучайно один ваш сосед может быть жрецом какой-то секты, другая — скрытым адептом какого-нибудь новомодного христианского движения. Название такой религиозной всеядности уже больше века назад дали сами американцы — "Christian science".

Если мы в прошлом и сегодня плюёмся на огромные небоскребы, бетонные гетто, то американцы относятся к ним с безразличием.

"Ведь цель этих чудовищ, где наши предки вешали колокола, а теперь поселяют туда людей, "делать деньги". А потому — долой эстетику!" — считали прибывающие в США.

Может быть, поэтому побывавшие столетие назад в США европейцы говорили: "Америка пусть учит нас труду, Европа должна научить её красоте!"