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Сергей Лебедев
Когда слепые видят, а глухие слышат: удивительная история Елены Келлер

Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад

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Наследие » Мир

В годы СССР показывали потрясающий документальный фильм о школе-интернате для слепоглухонемых. Находился (может быть, и сейчас находится) он в Загорске. Сегодня он вновь стал Сергиево-Посадом. Малыши уже с детства жили в другом мире. Они не видели, не слышали и не говорили. Это другой мир, но их уже с детства государство адоптировало к нашей жизни. По крайней мере, они не становились изгоями и даже обзаводились семьями.

Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад
Фото: flickr.com by Travis Isaacs, CC BY 2.0

Природа приспособляется к потребностям каждого человека

Такие "природные" аномалии в нашей жизни довольно редки. Но они есть, и в разных странах по разному пытаются помочь таким людям. В этом случае весьма показательны воспоминания американки Елены Келлер. Её недостатки не помешали ей в свое время окончить Гарвард и выучиться хорошо говорить по-английски, французски и немецки. Но все её достижения были возможны благодаря её учителю, таких в мире можно перечесть по пальцам.

Сама Келлер, которая стала примером для слепоглухонемых ещё век назад, с грустью говорила:

"На днях одна газета дала объявление о выходе журнала для слепых. Там не будут печататься материалы, которые имеют отношение к зрению. Мол, любые упоминания о лунном свете, звездах, облаках заставят слепых еще больше чувствовать свое несчастье.

Чушь! Значит, я не могу говорить о богатых поместьях, красивых платьях и чудесных садах, потому что я бедна? Я не могу думать о зарубежных странах, потому что я никогда не смогу там побывать?"

Между тем пытливый ум заставлял её употреблять слова, относящиеся к области зрения и слуха. Хотя их значение она лишь угадывала по аналогии и воображению. Эта "игра" и составляла половину наслаждения и отрады её жизни.

"Я горю от восторга, когда читаю о красотах, доступных только здоровому глазу. Упоминания о лунном свете и облаках не усиливают сознание моего несчастья. Они уносят меня за пределы моего несчастья", — отмечала Келлер.

Многие говорят о том, что слепые не могут делать, считая, что слепота и глухота полностью отделяет их от мира сего. Отнюдь. Если природа дала глазу драгоценную способность видеть мир, то также она дает телу неоценимую силу чувствительности. Лишённые всего этого нередко говорили, что их тело состоит из множества глаз, "смотрящих на каждую минуту изменяющегося мира". С тремя верными руководителями — осязанияем, обонянием и вкусом — они, как и мы, совершают свои экскурсии в область света. А ведь природа всегда приспособляется к потребностям каждого человека.

Осязание — главное богатство нашего бытия

Уже с раннего учения люди, имеющие недуг Келлер, прикасались к губам или горлу человека и получали представления о многих специфических вибрациях. Зачем? Они могли уже отличить смех мальчика от девочки, интонации удивления, досады или недоумения. Узнать, что такое шепот, крик и боль.

По словам Келлер, звуки, которые издают животные, хотя и без слов, для неё более понятны. Она слышит довольное или жалобное мяуканье, радостный лай или вой собаки, болтовню обезьяны, фырканье лошади. И эти звуки её собратья могут слушать только руками. Но могут.

Они также могут слышать плеск жидкости в кувшине, и "мне нет никакого оправдания, если я пролью молоко". А мы, которые и видим, и слышим, нередко брюзжим по этому поводу. Хотя им все равно намного сложнее и труднее. Протягивая руку, они трогают что-то пушистое, которое, кажется, собирается для прыжка. Человек отдёргивает руку. Оказывается, это меховое пальто, которое раскачивается ветром.

А сколько оттенков у вибраций? Шаги людей отличаются друг от друга в зависимости от возраста, пола и манеры держаться.

Отдельная строка для героев нашего рассказа — это обоняние. Лишившись одного, они получили этот чудесный дар, который, по словам Келлер, дал ей больше всего на свете. Действительно, они узнают очень много о нас с вами по запаху. Они могут определить род занятий. Запах дерева, железа, красок и лекарств пристает к нашей одежде и выдает нас с головы до ног. Они получают представление о нашей чистоплотности. Хотя порой никакие духи не смогут скрыть ваше амбре.

"Даже, если бы прошло много лет после свидания с близким человеком, мне кажется, я тотчас бы узнала его запах, где бы то ни было. Не хуже наших четвероногих друзей", — говорила Келлер.

По необъяснимой причине, может быть потому, что большая часть людей и видит, и слышит, и говорит, обоняние не занимает того высокого положения, которое оно заслуживает. Разве только в столовой. Сами по себе запахи ничего не внушают, если мы их не видим, а чувствуем. Но им на помощь приходит, как всегда, осязание.

Действительно, можно утверждать, как полагали многие лишённые зрения и слуха, обоняние немного уступает слуху, но осязание значительно превосходит зрение. Об этом говорили великие художники и философы, как Дени Дидро.

"Я находил, что из всех чувств, зрение наиболее поверхностное. Слух — наиболее сомнительное. Обоняние — наиболее сладострастное. Вкус — наиболее легкомысленное и непостоянное. Но вот осязание — наиболее глубокое и философское", — писал Дидро.

Правда, он и видел, и слышал, и говорил.

Но вот Келлер, которая была лишена этого, все равно была уверена, что если бы волшебница предложила ей выбрать между зрением и осязанием, то она бы "не рассталась бы с тёплым милым прикосновением человеческих рук, богатством и полнотою всех форм", которые теснятся у нас в руках.

Хелен Келлер: сердце, отданное людям
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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