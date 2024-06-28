Художник Венецианов отдавал свои шедевры за коней

Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег

Алексей Венецианов (годы жизни — 1779-1847) — известный русский художник, которого знали и в царской, и в Советской России. Хотя бы по учебникам истории. Именно по фамилии. Знают ли его сегодня в постсоветской России? Не знаю.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Венецианов

Хотя пару недель назад, проходя мимо школы, где сдавали мифический ЕГЭ, я слышал, как одна девчонка говорила другой: "Мне попался вопрос о положении дворянства при Петре и Катьке".

С Петром не ошибёмся, но вот Катька… как полагаю, это Екатерина Великая. А мы всё говорим, что СССР унижают. Процесс унижения в новой России по отношению к нашим традициям продолжается.

Бытописатель русской крестьянской жизни

Алексей Гаврилович Венецианов родился в одной из северных губерний России. В нынешней Тверской области, в сельце Сафонкове. Он уже пару столетий признан родоначальником русской бытовой живописи. Через 60 лет после его смерти отмечали, что его имение, переходившее из рук в руки, теперь принадлежит какому-то купцу. В то время, понятно, русскому. Но картины его остались и стоят не один миллион на аукционах. Русская классика всегда в цене.

Отец Венецианова, умудрившийся получить дворянство, из нежинских греков. Он переселился в Москву, где и открыл торговлю картинами и разным антиквариатом. Именно на Воронцовской улице, в приходе Вознесения на Таганке (в те времена ЗАГСов не было) и родился Алексей Гаврилович.

О детстве и отрочестве художника, кстати, известно очень мало. Известно, что в 27 лет был зачислен в землемеры в лесной департамент. Сначала служил в Москве, потом в Петербурге. Короче, плохо ли, хорошо, но кормился госбюджетом.

И лишь после встречи с другим известным русским художником, Владимиром Боровиковским, его жизнь резко меняется. Боровиковский обратил внимание на рисунки землемера и принял участие в его образовании. Первые его картины он показывал только друзьям, но уже в 1810 году умудряется (заслуженно) получить звание академика за написанный портрет инспектора академии Головачевского в кругу молодежи. Чуть позже он рисует карикатуры на наполеоновских вояк, незатейливые пастели, итальянские копии. Его приоритеты повисли в воздухе.

И именно тогда он покупает имение в Твери и соприкасается с русской действительностью. С русскими крестьянами. Только тогда из-под его кисти появляются образы деревни, их обитатели, быт и природа русской глубинки. От них позже он перейдёт закономерно к картинам религиозного содержания.

В 1823 году Венецианов показал императору Александру I картину "Группа русских крестьян", за что ему были пожалованы 1 000 рублей, а картину приказано было хранить в Бриллиантовой комнате Зимнего дворца. Между строк, на берегах Невы в это время продавались газеты с объявлениями о продаже крепостных русских крестьян. Понятно, что цена наших предков зависела от специализации. Куафёр (парикмахер) дороже, девка на разные услуги, хоть и смазливая, подешевле. При бакшише их могли вывезти за границу и азиатские купцы.

Большой успех пришел к Венецианову с его картиной "Гумно". Чтобы точно воспроизвести бытовые впечатления художник сжёг заднюю стенку риги в своём имении. Точность в его картинах феноменальна, как и некоторая сухость в его рисунках. За "Гумно" он получает звание придворного живописца и новую денежную премию. Как говорили бы полвека назад, стал бы лауреатом Госпремии.

Смерть принял как вещий Олег, от коня

"Эта милость родила во мне желание не одному ею пользоваться. А посвятить эти средства на обучение молодых бедных людей", — рассказывал Венецианов в своих "Записках".

Он устраивает в своем Вышневолоцком уезде школу живописи, откуда вышли многие известные русские художники (Зарянко, Тырянов и другие).

Моделью для художника для его картин были всегда местные крестьяне. Особенно часто ему позировала жена дворового кучера Григория. Машенька, как её называли все. Тетка местного крестьянина-художника Русичева, который намного пережил отмену крепостного права и скончался лишь в начале прошлого века.

Венецианов был однолюб и большой сиделец. Практически всё время он проводил в своём Стефанкове среди семьи. Жены и двух дочерей, умерших в старости незамужними. В начале прошлого века его дом был ещё цел. Он был двухэтажным, с огромной террасой и балконом. Позже, ещё до революции, о нём уже не писали или попросту сожгли в годы волнений 1905-06 годов.

Подчеркну, что после живописи у Венецианова лошади занимали первое место в его жизни. Хотя на картинах мы чаще видим людей. Но и рабочих лошадок тоже. В его конюшне всегда стояли превосходные лошади. К тому же он, как любой русский, любил быструю езду. Считается, что именно эта страстная привычка и привела его к гибели.

Вблизи его имения была Николо-Теребенская пустынь, которая славилась своими конскими заводами. Монастырь строго соблюдал устав — никому не продавать лошадок, дабы они не перевелись. Но вот Венецианову дико приглянулась тройка из этого монастыря. И дабы приобрести вожделенных коников, он дарит тамошнему архимандриту несколько своих шедевров на религиозную тему. И для него было сделано исключение.

Однажды на этой самой тройке он ехал около погоста через гору. Спускаясь вниз, лошади чего-то испугались и понесли сани вместе с седоками. При въезде на большой скорости в ворота Венецианов ударился головой о столб и умер на месте. Кучер же отделался лёгкими ушибами. Венецианова похоронили на кладбище Дубровского погоста.

На одной из сторон памятника была надпись: "Незабвенному родителю от двух его дочерей". На другой: "Живописец Его Императорского Величества академик Алексей Гаврилович Венецианов". Как писали очевидцы, тополя, посаженные дочерьми, разрослись и "почти закрыли своим зелёным навесом его тихий приют".

А нам нынешняя мэрия Москвы всё вбивает в голову, что русский тополь — это зло…