Михаил Грушевский: русофоб, создававший мёртвый украинский язык в помощь австрийцам и отлично живший в СССР

Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах

7:25 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Один из главных русофобов Малороссии своего времени, профессор-лингвист Грушевский, сам говорил о себе и своём знании русского языка, явно кривя душой. А именно:

Фото: commons.wikimedia.org by I Kynitsky

"Я, прошедший великорусскую школу, написавший по-великорусски несколько объёмистых книг, и до сих пор вынужден напрягать до крайности свои мыслительные способности, чтобы выразить сколько-нибудь правильно свою мысль, когда обстоятельства заставляют меня писать по-великорусски".

Хотя русский он знал, а вот украинский язык выдумывал с помощью денег спецслужб Австро-Венгрии.

Наши враги всегда предпочитали говорить по-русски

Михаил Грушевский — интересная личность. Он был и самостийником в годы Скоропадского и Петлюры, оккупации Украины немцами и австрийцами, но в советские годы сладко перебрался в академики СССР. Понятно, что по вопросам истории. Как, почему — никто не знает.

Хотя ещё в годы "угнетающего национальности" царского режима весьма успешно проповедовал украинский национализм с подачи католической и униатских церквей, обосновавшихся в Вене. Впрочем, это не удивительно, ведь родился он на территории русской Польши.

Ну, хватит объективки на нашего персонажа. Чем же он заинтересовал русскую общественность в начале прошлого века? В 1906 году появляются его основные труды "Очерки истории" и "Освобождение России и украинский вопрос", написанные на хорошем русском языке. Ведь на многие брошюры, которые им издавались на украинском в Берлине и Вене, тамошние спецслужбы тратили слишком много денег, чтобы их перевести на понятный язык тамошней интеллигенции. Русский же знали все.

Забавно другое, что благодаря русскому языку Грушевский правильно посчитал, что знающие грамоту русские украинцы смогут почитать его измышления "на ридном языке". Это главная причина, почему Грушевский из-за мучительного процесса "напряжения до крайности" мыслительных процессов, стал излагать свои мысли на великорусском.

Кстати, позже прилепив в свою историю и другие свои работы, чтобы на Западе не тратились на переводы несуществующего тогда украинского языка.

Как справедливо отмечал тогда русский писатель и публицист Николай Энгельгардт, "Грушевский отлично знал, что издай он свои книги на "украинском", их поймёт и прочтёт лишь малый круг специалистов, познакомившихся с искусственным, кабинетным украинским волапюком".

Грушевскому же хотелось, чтобы его все читали, и поступил правильно.

А разные "-фильства" мы уже можем наблюдать сегодня на просторах России. Пока ещё в убийствах и драках, но не в теоретических изложениях. Они были изложены в русофобских материалах как на правовом, так и на клерикальных уровнях в тех же бывших азиатских и кавказских республиках СССР. Правда, и пример было брать с кого. Тем более, когда доллар и фунт из стран НАТО грели руку "публициста". Грушевский здесь, как пример провокатора.

Именно он в истории Украины писал, что в XVII веке "украинский", т. е. пограничный язык, "не успел завоевать себе права гражданства ни в книгах, ни в школах. Все немного образованное тогда малороссийское население говорило и писало по-польски".

Так же писали даже в следующем веке. Итог — "все немного образованное население" Украины говорило по-польски и по латыни. А может быть, и "по-великорусски"?

Так когда же появился украинский язык? Считается, что в "страшные" времена русской николаевщины. В 1850 году. Хотя сами хохлы, простонародье Малороссии (об этом не раз писали и говорили многие будущие классики русской культуры, проживавшие в живописных местах Украины) не понимают "по-украински", так как это искусственная, кабинетная смесь языков и наречий. По сути мёртвый язык, жизнь которому дал Советский Союз. История сегодня доказала — не ходите, дети, в "интернационализм" играть.

Россия как мифическая земля — рви её, пока она слаба

Так как же мёртвому языку дать роль живого? Австрийцы подмогли, хотя сами сидели под дамокловым мечом многонационального государства. Зато в армии и в правовой области у них принимался только немецкий язык. Украинофильское крыло Австрии дало рецепт, при помощи которого миллионы малороссов заговорили по-украински, а мёртво-книжное станет живым и народным. К этому у нас приложили руки и две первые Госдумы Николая II. К чему они только ни приложили и к чему ни прикладываются до сих пор…

Грушевский писал, что существует "комплекс земель", называемый Российской империей. Заметьте, "комплекса земель" нет ни в Австрии, Германии, Франции, а таперича и в США. Это безликая Россия. Сей "комплекс" возник при помощи "наезднических авантюр", которые преследовали только "грабёж мирного туземного населения". Ни о крымских татарах, ни о Турции ни слова. И в результате Россия стала "огромной махиной" и "тюрьмой народов".

"Механическим конгломератом, лишённым "всякого внутреннего сцепления и сдерживаемый лишь внешней силой".

Что же делать "народам"? "Восставший народ разбивает двери всероссийской Бастилии". Но переменой вывесок не стоит ограничиваться, писал большой специалист по "национальным" вопросам Грушевский. Надо нациям на своих территориях установить свой националистический режим. Хотя российский профессор и говорил между строк, что меньшинствам надо давать автономию, но как, не объяснял. Может быть, должны вырезаны как поляки при бандеровцах?

Весьма правильно говорили его современники, что если вести политику по-грушевски, то населяющие западные земли России поляки, литовцы, белорусы и малороссы, которым он отводит роль федералистов и автономистов, просто перебьют друг друга на зависть своим соседям.

Уже более века назад были провидцы, которые предвидели новые времена. "Механический конгломерат" "комплекса земель", называемой Россией, распался. Что ожидает миллионы украинцев? Школьное образование не будет больше вестись на "непонятном детям великорусском". В основе образования книжный, кабинетный, мертвый "украинский" волапюк. Смесь разных языков. С преобладанием польского языка в 80%.

А закончить хочется словами коллег малороссийского профессора, которые говорили, что пусть сгинет это фанатичное и озлобленное украинофильство, которое устами Грушевского "проклинает длящееся веками преступление украинских земляков", "работающих на общерусской ниве".

Но умер в сытости и довольстве этот "украинофил" на советском курорте. Наша трагедия сегодня, что вновь приведены к русским границам враги, которые ещё десятки лет назад были единым народом с русскими.