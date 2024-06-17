Генерал Александр Косован: биография великого строителя военных объектов

В прошлом году исполнилось 35 лет со дня разрушительного землетрясения в Армении, которое унесло жизни более 25 тысяч человек. Мы продолжаем писать о героях тех дней — вклад выдающегося военного строителя Александра Косована в ликвидацию последствий катастрофы и строительство стратегических объектов для Ракетных войск стратегического назначения СССР невозможно переоценить.
Александр Косован — имя, которое вызывает уважение и признание в кругах военных специалистов. Человек, стоявший у истоков создания и строительства самых сложных и масштабных военных объектов в Советском Союзе, чей профессионализм и самоотверженность вдохновляют новое поколение военных инженеров, является символом мужества и преданности своему делу.
Александр Косован родился в небольшом городке с глубокими военными традициями, где служба в армии считалась делом чести. С детства он проявлял интерес к техническим наукам и военному делу, что определило его дальнейший путь. Его родители, люди скромного достатка, привили ему трудолюбие и ответственность. Окончив школу с отличием, Александр поступил в Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, где была военная кафедра, и сразу проявил себя как способный и дисциплинированный студент.
Его успехи не остались незамеченными, и после окончания училища он был направлен на службу в одну из стратегически важных частей, занимающихся строительством и эксплуатацией военных объектов. Молодой офицер быстро продвигался по служебной лестнице, благодаря своему таланту, упорству и стремлению к совершенству.
Одним из ключевых этапов его карьеры стало участие в строительстве комплексов для межконтинентальных баллистических ракет. Эти объекты были критически важны для обеспечения обороноспособности страны в годы холодной войны. Под руководством Косована возводились не только пусковые установки, но и вся необходимая инфраструктура, включая командные пункты и жилые комплексы для военнослужащих.
Каждый проект, которым руководил Александр Косован, был уникален по своему масштабу и сложности. Он всегда стремился к внедрению новейших технологий и методов строительства, что позволило значительно повысить эффективность и безопасность возводимых объектов. Его проекты были образцами инженерного искусства и надежности, соответствующими самым высоким стандартам.
Значимым эпизодом в жизни Александра Косована стала его служба во время землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года. В то время он занимал должность заместителя командующего войсками Закавказского военного округа. В интервью Косован вспоминал, как он, находясь в своем кабинете в Тбилиси, получил первые сведения о катастрофе. Понимая масштаб трагедии, он сразу же отдал приказ подготовиться к вылету в пострадавший район.
В течение нескольких часов он и его команда уже были в Ереване, откуда направились в эпицентр бедствия — город Ленинакан (ныне Гюмри). Несмотря на разрушенные дороги и поврежденные аэродромы, они оперативно добрались до места. Александр Косован вспоминает, как сложно было видеть разрушенные здания, горы обломков и множество жертв. Он сразу осознал, что ситуация требует незамедлительных действий.
Под его руководством развернулись масштабные спасательные работы. Были мобилизованы военно-строительные части, которые начали разбирать завалы, искать выживших и оказывать помощь пострадавшим. Косован особое внимание уделял спасению детей из разрушенных школ и детских садов, понимая, что это приоритетная задача. Он организовал работу так, чтобы каждая минута была использована с максимальной эффективностью.
Интересный факт из его рассказа: для снятия стресса и поддержания морального духа, солдатам предлагалось кофе, а офицерам разрешалось выпить по 50 грамм спиртного. Это помогало им справляться с тяжелыми условиями работы. Несмотря на стресс и эмоциональное напряжение, его подчиненные работали слаженно и самоотверженно, понимая, что от их действий зависят жизни многих людей.
Работа шла круглосуточно, Александр Косован лично руководил процессом, подавая пример своим подчиненным. Благодаря его усилиям, уже через несколько месяцев после землетрясения была построена первая школа и первый жилой дом. Эти объекты стали символами возрождения и надежды для местного населения. За свои заслуги в восстановлении пострадавших районов Косован был награжден орденом Трудового Красного Знамени и получил звание генерала.
После Армении Александр Косован продолжил свою службу, участвуя в различных строительных проектах военного значения по всему Советскому Союзу. Его вклад в развитие инфраструктуры Вооруженных Сил был высоко оценен командованием. Впоследствии он занимал высокие посты, включая должность начальника Управления военного строительства. На этой должности он смог реализовать свои знания и опыт в самых разнообразных проектах, от укрепления оборонных рубежей до строительства жилых комплексов для военнослужащих и их семей.
Александр Косован известен своим твердым характером, профессионализмом и заботой о подчиненных. Он всегда старался быть на передовой, работать наравне с другими, показывая, что никакие трудности не могут сломить дух настоящего военного строителя. Это вызывало уважение и признание среди коллег и подчиненных. Косован умел вдохновлять людей своим примером, его неустанная энергия и преданность делу служили мощным стимулом для всей команды.
Сегодня Александр Косован — живая легенда военного строительства. Его жизнь и карьера служат примером самоотверженности, профессионализма и преданности своему делу. История его жизни — это не только биография одного человека, но и история целой эпохи в развитии военного дела Советского Союза. Многие из построенных им объектов продолжают служить и по сей день, доказывая надежность и качество выполненной работы.
Его наследие живет в каждом проекте, в каждой спасенной жизни и в каждом построенном объекте. Молодые офицеры и инженеры учатся на его примере, стремясь соответствовать высоким стандартам, установленным Александром Косованом. Его имя остается символом преданности, мужества и мастерства, а его вклад в укрепление обороноспособности страны — неоценим.
Воспоминания о его деятельности во время землетрясения в Армении, строительстве объектов РВСН и других проектах продолжают вдохновлять новое поколение военных строителей. Его жизнь — это история человека, который всегда ставит на первое место долг перед Родиной, честь и профессионализм. Александр Косован остается примером для подражания и символом великих достижений в области военного строительства.
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