Генерал Александр Косован: биография великого строителя военных объектов

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В прошлом году исполнилось 35 лет со дня разрушительного землетрясения в Армении, которое унесло жизни более 25 тысяч человек. Мы продолжаем писать о героях тех дней — вклад выдающегося военного строителя Александра Косована в ликвидацию последствий катастрофы и строительство стратегических объектов для Ракетных войск стратегического назначения СССР невозможно переоценить.

Фото: Фото из личного архива Александра Косована

Александр Косован — имя, которое вызывает уважение и признание в кругах военных специалистов. Человек, стоявший у истоков создания и строительства самых сложных и масштабных военных объектов в Советском Союзе, чей профессионализм и самоотверженность вдохновляют новое поколение военных инженеров, является символом мужества и преданности своему делу.

Ранние годы и начало карьеры

Александр Косован родился в небольшом городке с глубокими военными традициями, где служба в армии считалась делом чести. С детства он проявлял интерес к техническим наукам и военному делу, что определило его дальнейший путь. Его родители, люди скромного достатка, привили ему трудолюбие и ответственность. Окончив школу с отличием, Александр поступил в Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, где была военная кафедра, и сразу проявил себя как способный и дисциплинированный студент.

Его успехи не остались незамеченными, и после окончания училища он был направлен на службу в одну из стратегически важных частей, занимающихся строительством и эксплуатацией военных объектов. Молодой офицер быстро продвигался по служебной лестнице, благодаря своему таланту, упорству и стремлению к совершенству.

Строительство объектов РВСН СССР

Одним из ключевых этапов его карьеры стало участие в строительстве комплексов для межконтинентальных баллистических ракет. Эти объекты были критически важны для обеспечения обороноспособности страны в годы холодной войны. Под руководством Косована возводились не только пусковые установки, но и вся необходимая инфраструктура, включая командные пункты и жилые комплексы для военнослужащих.

Каждый проект, которым руководил Александр Косован, был уникален по своему масштабу и сложности. Он всегда стремился к внедрению новейших технологий и методов строительства, что позволило значительно повысить эффективность и безопасность возводимых объектов. Его проекты были образцами инженерного искусства и надежности, соответствующими самым высоким стандартам.

Землетрясение 1988 года в Армении

Значимым эпизодом в жизни Александра Косована стала его служба во время землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года. В то время он занимал должность заместителя командующего войсками Закавказского военного округа. В интервью Косован вспоминал, как он, находясь в своем кабинете в Тбилиси, получил первые сведения о катастрофе. Понимая масштаб трагедии, он сразу же отдал приказ подготовиться к вылету в пострадавший район.

В течение нескольких часов он и его команда уже были в Ереване, откуда направились в эпицентр бедствия — город Ленинакан (ныне Гюмри). Несмотря на разрушенные дороги и поврежденные аэродромы, они оперативно добрались до места. Александр Косован вспоминает, как сложно было видеть разрушенные здания, горы обломков и множество жертв. Он сразу осознал, что ситуация требует незамедлительных действий.

Организация спасательных работ

Под его руководством развернулись масштабные спасательные работы. Были мобилизованы военно-строительные части, которые начали разбирать завалы, искать выживших и оказывать помощь пострадавшим. Косован особое внимание уделял спасению детей из разрушенных школ и детских садов, понимая, что это приоритетная задача. Он организовал работу так, чтобы каждая минута была использована с максимальной эффективностью.

Интересный факт из его рассказа: для снятия стресса и поддержания морального духа, солдатам предлагалось кофе, а офицерам разрешалось выпить по 50 грамм спиртного. Это помогало им справляться с тяжелыми условиями работы. Несмотря на стресс и эмоциональное напряжение, его подчиненные работали слаженно и самоотверженно, понимая, что от их действий зависят жизни многих людей.

Строительство и восстановление

Работа шла круглосуточно, Александр Косован лично руководил процессом, подавая пример своим подчиненным. Благодаря его усилиям, уже через несколько месяцев после землетрясения была построена первая школа и первый жилой дом. Эти объекты стали символами возрождения и надежды для местного населения. За свои заслуги в восстановлении пострадавших районов Косован был награжден орденом Трудового Красного Знамени и получил звание генерала.

После Армении Александр Косован продолжил свою службу, участвуя в различных строительных проектах военного значения по всему Советскому Союзу. Его вклад в развитие инфраструктуры Вооруженных Сил был высоко оценен командованием. Впоследствии он занимал высокие посты, включая должность начальника Управления военного строительства. На этой должности он смог реализовать свои знания и опыт в самых разнообразных проектах, от укрепления оборонных рубежей до строительства жилых комплексов для военнослужащих и их семей.

Александр Косован известен своим твердым характером, профессионализмом и заботой о подчиненных. Он всегда старался быть на передовой, работать наравне с другими, показывая, что никакие трудности не могут сломить дух настоящего военного строителя. Это вызывало уважение и признание среди коллег и подчиненных. Косован умел вдохновлять людей своим примером, его неустанная энергия и преданность делу служили мощным стимулом для всей команды.

Наследие и влияние

Сегодня Александр Косован — живая легенда военного строительства. Его жизнь и карьера служат примером самоотверженности, профессионализма и преданности своему делу. История его жизни — это не только биография одного человека, но и история целой эпохи в развитии военного дела Советского Союза. Многие из построенных им объектов продолжают служить и по сей день, доказывая надежность и качество выполненной работы.

Его наследие живет в каждом проекте, в каждой спасенной жизни и в каждом построенном объекте. Молодые офицеры и инженеры учатся на его примере, стремясь соответствовать высоким стандартам, установленным Александром Косованом. Его имя остается символом преданности, мужества и мастерства, а его вклад в укрепление обороноспособности страны — неоценим.

Воспоминания о его деятельности во время землетрясения в Армении, строительстве объектов РВСН и других проектах продолжают вдохновлять новое поколение военных строителей. Его жизнь — это история человека, который всегда ставит на первое место долг перед Родиной, честь и профессионализм. Александр Косован остается примером для подражания и символом великих достижений в области военного строительства.