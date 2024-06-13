Реалии России: от Пушкина к узбекским инженерам

Пушкина в России сейчас вспоминают по инерции

В своё время писатель Фёдор Достоевский рассуждал о духе и силе того или иного народа. И при этом отметил: важнее оценивать их не от степени падения, до которой народ может унизиться — оно вещь непостоянная.

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"Чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и преходящих, от рабства, от векового гнета, от загрубелости", — высказался классик.

По фене ботать — не завод построить

В России отметили 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это хорошо и правильно, если вы считаете себя русским. По ТВ показали фильмы, к сожалению, старые, нового так ничего за 30 лет и не сняли. Где-то почитали стихи. Общеизвестны хрестоматийные высказывания о поэте. Пушкин придал общенародному русскому языку особенную гибкость, живость и совершенство выражения в литературном употреблении. Он решительно устранял из литературной речи то, что не отвечало основному духу и законам живого русского общенародного языка. Последнее, кстати, надо упоминать почаще. Слушая, как наши постсоветские руководители по фене ботают, кажется, что вклад в развитие русской литературы Пушкина просто пустой звук. И вспоминают о нём по инерции.

Москву тем временем снова копают. Если бы не плакатик, который утверждает, что идёт благоустройство микрорайона, посчитал бы, что снимают ремейк "Майора Вихря", и наш район минируют немцы, спутав его с Краковом. Оказывается, вновь ставят новые бордюры. Новое руководство Москвы по бордюросложению уже переплюнуло прежнего "английского" столичного мэра. Многие не понимают: зачем бросают миллионы на ветер? Много денег — отправьте на Дальний Восток на строительство дамб. Там жалуются, что денег нет. Хотите занять миллионы среднеазиатских мигрантов — не берите. У нас местное население сидит без работы. Хотя вроде бы и утверждается, что безработицы нет.

Наше поколение утром встаёт со словами "приятного аппетита". Уже почти три года наши пенсии проедаются кем-то и почему-то. Хотя мы может похвастаться 40-летним стажем. Не липовым, а настоящим. Зато всем иностранцам, которые уехали ещё в годы СССР, мы по-прежнему платим пенсии, но с момента отъезда они не копейки не отчислили в Пенсионный фонд. Мигранты получают у нас какие-то пособия, подъёмные и прочее. За счёт кого и зачем эта сегрегация по расовому признаку? Титульная нация должна уменьшиться? Уменьшилась за последние 20 лет. Пройдите по подмосковным кладбищам, которые растут не по дням, а по часам, и почитайте надписи, кто когда усоп.

Есть знакомый узбек. Он инженер. Работает в Москве. Заметьте… не на Колыме. Брат и жена тоже здесь. Вопрос — а куда вы дели русских инженеров? У нас есть МГУ, МИСИ, МАИ и еще оставшиеся "университеты" с инженерной направленностью. Но почему-то их нет. Инженеров.

Может быть потому, что один мой товарищ, пусть даже и предпенсионер (звучит как унижение, как и название разных пиар-кампаний "Старость в радость"), но инженер-электронщик с хорошим стажем, за двадцатку в день открывает ворота в частном гараже? Но он русский.

Русские Демидовы отливали фузеи, а Путиловы — орудия

А как там Чубайс поживает на пенсии на ПМЖ в НАТО? Спокойно уехал, приехал, снова уехал. Любопытно, а он продолжает получать хорошие деньги по акциям "Газпрома"? Такие акции 30 лет назад получали только свои. А это миллиарды. Даже в долларах.

В своё время Чубайс прославился своими действиями против российской армии. Таких умельцев накопилось у нас за десятилетия немало. СМИ тогда сообщали, что председатель правления РАО "ЕЭС Россия" распорядился отменить отключения электроэнергии злостным неплательщикам из числа военных. В Ивановской области были отключены от энергоснабжения несколько подразделений ракетных войск стратегического назначения. В ответ группа военных захватила подстанцию и восстановила подачу электроэнергии. А даже лишить на несколько минут нашу стратегическую составляющую… вот когда натовцы могли брать нас "тёпленькими". Аналогичные попытки отключения войск РВСН были и на Алтае.

Тогда говорили, что по положению РВСН — это неотключаемый объект. Лишат света только городки офицеров. Мол, не платят. Действительно. При тогдашнем финансировании армии платить было нечем. Сегодня же, судя по официальным сообщениям по линии коррупции, некоторые подследственные из силовиков "заработали" несколько бюджетов уровня хороших российских губерний. А говорите, денег нет.

По радио услышал комментарии наших автоэкспертов. Думаете, о "Москвичах", "Жигулях", "ЗИЛах" или о чём-то родном? Нет, оказывается к нам едет иранская малолитражка. Ответы были закономерны — а что это? А там что, есть автомобили или это одноразовое использование? И тем не менее, если будут иранцы — поклонимся. Мы уже давно сидим на импортной "игле" в любой сфере экономики. Ну а то, что сегодня нам опять вещают о будущих полетах на Альфа Центавру, расцвете гражданской авиации, суперпоездах, отечественных машинах и трусах… Это мы уже слышали не один десяток лет. Но всё пока в будущем времени. А тридцать лет — немалый срок подвести итоги.

Кончились у нас в стране бизнесмены типа Демидова или Путилова. А государство не может или не хочет наладить промышленное производство, теперь полагаясь исключительно на Азию. Ну а то, что сейчас некоторые удирают из России… их можно понять. Они, получая из рук руководства российские ордена, пенсии, земли, деньги, акции, просто не верят в будущее России. Ведь к нашим непростым реалиям и они приложили свою руку.