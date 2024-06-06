Генерал Куропаткин допустил массу промахов и не дал России выиграть у Японии

Генералы не всегда были примером для русской армии

1:04 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Между Первой мировой и русско-японской войнами каких-то 10 лет. Но после унижения от маленькой страны выводов придворный генералитет по большому счёту так и не сделал. А это не только слабый высший командный состав, но и такая же экономика. Как результат, чуть позже безвольного царя либеральная буржуазия, сидевшая на коррупционной игле, скидывает. И, если бы не здоровая кровь большевизма, сложно было бы сказать, что бы осталось от России под руководством "земгусаров" Временного правительства, которые чаще всего путали свой карман с государственным. С большим запозданием это признавали и военные, и гражданские, находясь уже в эмиграции после Гражданской войны. А таких воспоминаний в Париже и Берлине в 1920-е годы было издано немало.

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Плохая погода и разбитые дороги — хорошее оправдание для проигравшего

С параллелями итогов русско-японской войны, к сожалению, в разный период нашей истории мы уже сталкивались и продолжаем сталкиваться. А это не только потеря территории, которые нам завещали наши предки, но и напрасно потерянные десятки тысяч офицеров и солдат. А значит и удар по семьям и по будущему нации.

А теперь о главном "герое" русско-японской войны 1904-05 годов. Это Алексей Николаевич Куропаткин. Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, действовавшими против Японии. Сразу же после войны он попал под "обстрел" всей российской общественности. Конечно, были и пристрастные толкования наших неудач, но немало и объективных обвинений в адрес генерала.

В его биографии есть немало здравиц о его участии в азиатских походах. При взятии Уч-Кургана, например, первым ворвался в крепостицу, за что и был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. Позже в Первую мировую ничем себя не проявил. А неудачи объяснял плохой погодой и разбитыми дорогами. Сказал бы это он товарищу Сталину на совещании ставки ВКГ...

Но ближе к телу. У нас на улице 1904 год. Идёт война с японцами. А это очень далеко от Зимнего. Уже тогда очевидцы сообщали, что Куропаткин весьма склонен к импровизациям (а это уже ненужные жертвы), не подкреплёнными разведданными, живой силой и артиллерией. Причем все импровизации были неудачными. В его штаб назначались генералы, не знавшие ТВД. А назначение и специальность вообще не принимались в расчет.

Профессор тактики мог заведовать хозяйственной частью, кавалерист отвечал за санитарно-тыловое обеспечение. Знаток железнодорожного дела заведовал личным составом армии. Боевой корпус возглавил бывший губернатор, а стрелковую дивизию электротехник. На Ялу дрались войска 3-го корпуса, а командовал ими командир 2-го. Почему? Потому что командир 3-го сидел в это время в Порт-Артуре. Вместе с импровизациями Куропаткина влетело впоследствии и его подчиненным: генералу Засуличу за Туренчен и генералу Стесселю за Порт-Артур.

Может быть поэтому в новой российской историографии наследники "земгусаров" пытаются переписать "вклад" тогдашних полководцев в наш позор, стоивших нам десятки тысяч убитых и территориальных потерь. Немного? Конечно, если вы заняты только поиском, куда поехать на отдых — в Таиланд или в Израиль. В годы войны всегда найдутся любители подзаработать.

"Пусть нация воспитывается в поражениях"

Нерешительность и губительные колебания обнаружились с первых дней прибытия Куропаткина в войска. Генерал Мищенко, руководивший передовым отрядом и бывший уже за Ялу, был отозван. И армия лишилась своих "глаз и ушей". Ни на Ялу, ни в Порт-Артуре сам командующий Куропаткин так и не появился, хотя всем была очевидна важность этих стратегических пунктов. И нам, и японцам. Понятно, что и приказы, исходящие из штаба Куропаткина, нередко соответствовали "радиоиграм" вражеской разведки.

Именно после Туренчена стала известна фраза Куропаткина: "Пусть нация воспитывается в поражениях". В его штабе о потере русских орудий отзывались еще презрительнее: "Орудие — это всего лишь кусок металла. Не больше!"

На защитников крепости Порт-Артур Куропаткин также глядел сквозь розовые очки. В донесении Стесселю он писал:

"Завидую простоте и определенности вашей задачи". Большая насмешка, зная действительное положение обороняющихся. Также он со спокойствием наблюдал, как японцы высаживали десант у Бицзыво, отрезая Порт-Артур от России. Хотя уже больше месяца в наших руках был Кинчжоу и можно было соединиться с Порт-Артуром. Но лишь после того как Кинчжоу закономерно пал, был послан отряд генерала Штакельберга. Без плана, без поддержки. Сражение при Вафангоу мы проиграли.

В ту войну у нас было немало конницы. Одни казаки Дальнего Востока большая сила. Но Куропаткин кавалерией практически не пользовался. Может быть, потому, что был генералом от инфантерии? Может быть. Поэтому и разведка в его армии была поставлена из рук вон плохо. А сам командующий сидел в Ляояне, за 300 км от места боевых действий.

Как отмечали чуть позже очевидцы "боевого пути" Куропаткина, ничего не делалось для поднятия боевого духа войск. Ни личного присутствия генерала, ни его горячих слов о любви к Отечеству, ни умения наградить и выдвинуть отличившихся. Как результат, канцелярщина давила всех. Награды и производства ходили по штабам месяцами. Нередко награждённые на бумаге офицеры и солдаты просто погибали в бою. Были более вопиющие случаи, когда отбирались выданные солдатам Георгиевские кресты. Канцеляристы посчитали их "излишками". Настроение солдат было соответствующим. Это настроение они потом приносили домой.

Зато в санитарных вагонах Куропаткин (там не стреляют) раздавал кресты произвольно. Его штаб был увешан золотым наградным оружием и орденами Владимира с мечами. А один из чиновников, умевший печатать на машинке, даже получил орден Станислава с мечами. Ротмистр, который никогда не был в бою, но будучи адъютантом командующего, получил сразу казачий полк. Как это всё иногда повторяется у нас...