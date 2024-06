Что помешало Гитлеру объединиться с США и Британией для нападения на Советский Союз

Your browser does not support the audio element.

Первую попытку раскола антигитлеровской коалиции Адольф Гитлер предпринял ещё в 1943 году руками Великобритании и Польши. О том, почему это не удалось, в интервью Pravda.Ru рассказывает историк Владимир Кикнадзе.

Фото: U.S. National Archives and Records Administration, Pictures of World War II by William E. Poulson is licensed under Public domain