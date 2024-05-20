Русский генерал Николай Цылов: от тяжёлых будней кадета до поста головы Вильно

Учиться в кадетах всегда было непросто

0:10 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

В постсоветское время у нас снова ввели кадетское обучение, как это было когда-то в царской России. Советских суворовцев как-то затёрли.

Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"

Хотя в годы Великой Отечественной войны в суворовцы брали сирот из семей погибших на фронте офицеров, солдат и сынов полка. Позже эти заведения стали более привилегированными. Нередко туда брали трудных пацанов из армейской и партийной "элиты". На перевоспитание. И ведь перевоспитывали. Армейская дисциплина, хорошее общее и специальное образование давали будущим офицерам хорошую путёвку в жизнь. Какие сегодня кадеты — не знаю. Но, видя 14-летних мальчиков и девочек на экскурсии или на официальных мероприятиях, обвешанных медальным иконостасом, думаю, откуда все эти новомодные "примочки". В России всегда награды давались не за пятерки в дневнике, а за военные заслуги.

За незнание русского языка могли и выпороть

Бывший кадет, генерал Николай Иванович Цылов, знал это не понаслышке, пройдя Кавказ и Севастополь. Вот он и "представил" любезно мне свои зарисовки из жизни кадетов начала позапрошлого века. Его отец в свое время был весьма близок к великому князю Константину Павловичу и пользовался его покровительством. Когда детишки подросли — путь им был один — в армию. Вот и отправились малыши в Стрельну, где тогда проживал Великий князь.

Цылов вспоминал: "И вот отворились двери, и вошёл князь. "Здравствуйте, карапузики!", — сказал Константин Павлович. Мы по-детски поклонились, но он потребовал: "Громко, здравия желаем!" Мы по бойкости характера громко приветствовали его, так что свита также громко рассмеялась". И карапузики вскоре одели военные мундирчики.

Кадеты вставали в 5 часов утра. Умывшись и одевшись, становились в строй. Ротный осматривал каждого — чисты ли руки, чисто ли обмундирование. Кадеты сами чистили свои сапоги, заправляли кровати. Хотя дома, будучи дворянами, за них это делала прислуга. Приходилось переучиваться, что потом во взрослой жизни им пригодилось. Особенно в военных походах.

После осмотра всем выдавали по булке, о которой некоторые кадеты даже и мечтать не могли. Хоть и дворяне, но доходы у них были разные. Кто хотел пить, отправлялся в умывальную комнату, где стоял ушат с водой и ковшом. После, в 7 часов утра, отправлялись на учёбу по холодным коридорам. Некоторые простужались.

Братьев Цыловых отправили в класс для недорослей. Их учили с аза. Учитель был простой и, невзирая на дворянский чин, имел право ставить кадетов в угол и драть их за уши. Кто плохо писал, того заставляли сжимать пальцы вместе и били по ним линейкой.

Как и во многих учебных, даже в военных заведениях, были здесь и свои второгодники, лодыри и просто тупицы, которых держали благодаря высокому покровительству. Вместо учёбы в моде у них была своя манера держаться. В частности, "кривить ноги". Иметь дугообразные ноги считалось шиком. Для этого оболтусы в бане клали большой таз между ног и старались как можно мягче в таком состоянии их распарить.

Понятно, что кадетские корпуса того времени были в весьма слабом состоянии. Что уж говорить о воспитании подрастающего будущего офицера? Цылов отмечал, что выходя из корпуса, "мы ни слова не знали по-французски, не говоря уж о немецком". Между тем история и география преподавалась именно на французском.

Русскую удаль наш противник всегда уважал

До 1810 года кадеты, назначаемые на развод, пудрились. Друг другу намазывали волосы сальной свечкой. Потом в чулок насыпалась белая мука. Держа чулок над головой кадета, однокашник потряхивал им, присыпая волосы мукой. Напудренный кадет продолжал сидеть на табурете до отправления часа на развод. Так могло продолжаться пару часов. И кадет, как будто проглотивший аршин, стоически всё это выдерживал. Главное было не крутить головой, чтобы пудра не ссыпалась на мундирчик и не запачкала его.

Потом были Кавказ, Крымская война, Польша. Тяжёлые военные будни армейского офицера. Цылов, будучи в осаждённом Севастополе, в своих письмах писал об удальстве русских офицеров и солдат. Чаще всего говоря, что у многих на войне притупляется страх.

Офицер Демидов из Московского полка побился об заклад, что полчаса будет прогуливаться по брустверу, там, где из-за вражеского обстрела и голову не поднять. И ведь вернулся невредимым. Дрофа в ходе перестрелки между двумя цепями пала на землю. Пополз к ней француз и был ранен. Уполз. Лейтенант Астанов вышел, поднял птицу и показал её французам. Несмотря на обстрел, вернулся целым в окопы. Один матрос ежедневно выходит в сторону французов на сотню шагов, кланяется им шапкой и возвращается. Сначала противник стрелял, а потом перестал — "уважает русскую отвагу".

А что же наш кадет? Из 1-го кадетского корпуса Цылов был выпущен в 1817 году прапорщиком и отправлен артиллеристом на Кавказ. Через год он строит русскую крепость Грозный. Сражается с горцами за Кубанью и за отличие получает орден св. Анны 4-й степени. В 1868 году он уже в должности Виленского городского головы и принимает активное участие в подавлении и следственных мероприятиях Польского бунта 1863-1864 годов. Цылов был известен своими картами и атласами Петербурга. Позже писал справочники и состоял членом Русского географического общества.