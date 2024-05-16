Традиции антироссийских фейков имеют историю в сотни лет. Всё началось ещё с "ужасов" о медведях на улицах Москвы

Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет

Сегодня немало говорят о новых технологиях информационной войны против России. Но технология одна — врать, врать и врать. Где-то помягче, когда страна твёрдо стоит на ногах. А когда начнет спотыкаться — можно и пожёстче. Главное - донести враньё до потребителя.

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На Западе уже веками объелись антирусской пропагандой в своих СМИ. Но вот с появлением Интернета донести ложь до врага стало проще. Есть видео, форумы, различные соцсети, которые успешно внесли и вносят смуты в наши головы. А, судя по сообщениям, помогают нашим врагам и изнутри. Из России. Нередко вся фальшивка сегодня опирается на сносочки типа: из анонимных источников или из независимой и альтернативной прессы. Задача любой прессы — безопасность страны, где вы работаете и живете. И всё. Нам сегодня сложней.

По Москве медведи бегают до сих пор, считают в Лондоне

После изгнания французов из Москвы в 1812 году Англия была в ужасе. Если уж русские дошли до Парижа, недалёк тот день, когда они будут в Лондоне. Тогда же был выдуман знаменитый фейк о "Завещании Петра Великого". Мол, царь завещал русским господствовать над Европой и миром. Ложь была придумана наполеоновскими пропагандистами и по наследству досталась англичанам. Хотя де-юре мы были вроде бы и союзниками. А кто только не был нашим союзником, отбирая после наших побед наши победы...

В середине XIX века в английских иллюстрированных газетах можно было увидеть, как русские пастухи гонят стада медведей. Россказни о медведях на улицах Москвы оказались наиболее живучей сказкой. К тому же объективно, что те, кто приезжал и приезжают к нам, всегда приспосабливаются к ожиданиям предполагаемой публики у себя дома. А о русских надо давать только негатив. К позитиву о России британский обыватель не приучен.

Впрочем, наши современники отмечали еще накануне Крымской войны, что "нынче мода на Россию, хотя нас и бранят, однако нами занимаются. Что не доказательство, что мы народ интересный".

Но наших потенциальных врагов интересовал не наш народ, а свои имперские устремления и полезные ископаемые.

Британская пресса столетиями вела информационную войну против России, где демонизировала и очерняла ее образ, несмотря на режим — царский или советский. С нынешним в НАТО пока не определились, но врут также по старинке.

Как, например, это было в годы русско-турецкой войны (1877-1878). Замечу, что сегодня даже у нас вымарывают слово "русский", заменяя прежнее название войны на "российско-турецкую". Так стоит ли удивляться, что английские журналисты тратили все свои силы, придумывая фейки о русских и их союзниках-болгарах. Они бесчеловечно жестоки, подлы, невежественны и порочны, зато турки, сажавшие в это же время болгар на кол — герои, сообщала пресса.

Уже в конце XIX века, накануне знаковых событий в области политики, в Лондоне появлялись газеты-однодневки на подставных лиц. Понятно, кто их финансировал. Цель была одна — создать в Англии и мире неблагоприятный образ тогдашней Российской империи. Аналогичные фейки, конечно, пусть и в меньшем масштабе, работали против Франции или Германии. А надо было - и по мусульманской Турции проходили, уже забывая её "геройство", зато придумывали рассказы о её варварстве.

Поклонники натовских "сказочников" есть и среди нас

К сожалению, у нас, в постсоветской России, многие СМИ в течение десятилетий брали на себя и за наш счёт обязанности отделов пропаганды натовских спецслужб. Кстати, этот пиар продолжается и сегодня, где акцент делается на сталинских репрессиях и межнациональных отношениях. Хотя подобная тематика в странах НАТО просто невозможна. Зачем же под собой сук пилить? Кто ж в США будет каждый день говорить об уничтожении миллионного коренного населения и о процессах маккартизма, которые продолжались не один год?

То же самое можно сказать и об Англии, которая даже в 20-х годах прошлого века относилась к ирландцам, как когда-то поляки к украинцам.

Причём как в НАТО, так и наши "журналисты" и "политологи", шли испытанным способом. Выдирать цитаты из боевых донесений о наших боевых потерях или опираться на информацию, которую подавали и подают с Запада. Источники наших врагов почему-то считали более "объективной". В английском издательстве Osprey об униформе русской армии XVIII века представили Суворова как слабого и посредственного генерала Европы. Автор книги был под русским именем (а кто только сегодня не скрывается под русскими именами), но вот цитаты он приводил австрийские. Последние были ославлены как иуды в России ещё в позапрошлом веке. Россию бросали не раз.

И такой литературы за последние десятилетия издавалось в России тоннами.

До сих пор идут и будут идти западные русофобы по хорошо проторенному пути наших "новых" историков, журналистов и политологов. А вы разве не знали, что русские не умеют воевать, русские варвары, русские насильники и ещё черт знает чего? Но это всё русские. Да и в отсчете войне с памятниками советским воинам в странах бывшего СССР и Варшавского договора есть "заслуга" и постсоветских СМИ. Тамошним сам Бог велел. Хозяин сменился.

Сегодня этот хозяин уже прибрал к рукам все СМИ мира. Или Интернет-пространство. Именно в США за последние десятилетия были созданы разные глобальные всемирные организации по цифровым данным, главная цель которых национальная безопасность США и свержение неугодных режимов в разных странах. Конечно, Россия здесь лидирует.

Сегодня Англия и США, лидеры в столетней области русофобии (ну чем не холокост?), подняли российскую опасность до мирового уровня. И дело здесь не только в СВО. Мы хорошо споткнулись, оставшись в лидерах по занимаемой территории и полезным ископаемым, но лишившись национального стержня и много другого. Вот НАТО и проявляет себя пока не на поле боя, а в области геббельсовской пропаганды. Главное для него - разложить противника изнутри. Мы это уже проходим не одну сотню лет.