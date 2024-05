Традиции антироссийских фейков имеют историю в сотни лет. Всё началось ещё с "ужасов" о медведях на улицах Москвы

Сегодня немало говорят о новых технологиях информационной войны против России. Но технология одна — врать, врать и врать. Где-то помягче, когда страна твёрдо стоит на ногах. А когда начнет спотыкаться — можно и пожёстче. Главное - донести враньё до потребителя.

Фото: flickr.com by mikemacmarketing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic