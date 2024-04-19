Женщины живут дольше мужчин и могут всегда оставаться красавицами. Почему?

Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания

Уже столетиями мир обсуждает, несмотря на религиозные, расовые, гендерные, партийные различия, кто умнее — мужчина или женщина. Хотя и сегодня женщины уже тягают штангу, бьет себе (и не себе) подобных в боях без правил, летают, плавают, становятся министрами обороны.

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Особенно досталось мужикам в Англии, откуда и расплодилось феминистическое движение. А по-старому — суфражистское. Хотя и суфражистки когда-то, выходя замуж, философски замечали: действительно ли женщины превосходят мужчин, или, по крайней мере, равны им, — вопрос спорный. Но в одном случае женщина превосходит сильный пол — она наиболее жизнеспособное дитя природы.

Почему всегда пишут только о мужчинах-долгожителях

Когда-то исследователи гендерных различий провели исследования, которые шокировали публику. Оказалось, что в 1906 году (не удивлюсь, что и сегодня эти цифры актуальны), из умерших в столетнем возрасте большая часть были женщинами. Как отмечали тогда и раньше, среди умерших в столетнем возрасте преобладали женщины. Ведь хотя мужчины не доживают до этого библейского возраста, в основном говорят о них.

Кстати, перевес по долгожительству среди женщин, начиная с начала прошлого века, успешно дожил и до наших дней. В той же Англии накануне Первой мировой войны дожившие до столетнего возраста составляли 85 процентов женщин.

За последние полвека о долгожительницах писали немало. Главное, как говорила, например, жительница Японии Канэ Танаки, прожившая 120 лет — во всём нужна умеренность, и необходимо побольше двигаться. Среди королев и президентш таких долгожителей нет. Вероятно, много ели и немало спали. К тому же среди них не было никогда и стариков с лишним весом.

Может быть, не так уж были неправы англичане, когда говорили "Apple a day and doctor away"?

На одном шпике до ста не доживешь.

И вообще, все советы о долголетии женщин разнятся. Надо жить долго в своей стране и впитывать её реалии. В Японии преобладает рыба, в Китае рис и бобы, в горах козье молоко и мясо. Так что какого-то единого рецепта к нашему долголетию нет, будь вы женщиной или мужчиной. Единственное, что объединяет долгожителей — они родились в прошлом или позапрошлом веке. Нашим молодым ещё надо постараться.

"Сколько времени потребуется, чтобы из урода сделать красавицу — месяц, год или целую жизнь"

Также наши предки предвосхищали нынешнюю, если не революцию, но наши реалии в области омоложении прекрасного пола. Слову "ботокс" уже десятки лет (хотя его придумали сто лет назад), а помадам, притиркам, кремам и прочим радостям прекрасного пола уже тысячи. Поэтому и развернулась настоящая охота на женские прелести, про которые наши прабабки читали в столетней прессе — "женщина должна стать физически совершенной". Хотя это было время кринолинов и наглухо застёгнутых ажурных воротничков.

Первыми в "обновлении" женских личиков оказались американцы. Уже в конце позапрошлого века нашим прабабушкам предлагали "превратить самое некрасивое лицо в прекрасное". В общем-то они постарались. Я не о лицах.

Немые фильмы начала прошлого века доказали — тамошние косметологи могли изобразить "секси". Надо ли говорить, что и слово "сексапил" пришло нам в начале прошлого века из США? Европе надо было ещё догонять американцев в сфере косметических "гаджетов".

Пока же газеты и журналы сообщали, что процесс омолаживания безболезнен и всегда достигает цели и что, во всяком случае, "если нельзя превратить урода в красавицу, то можно, по крайней мере, придать лицу чудное выражение".

Здесь я бы многих отослал к рассказам Антона Чехова. Уж он-то был заядлым сексистом. Хотя бы в рассказах.

Как остроумно отмечали наши предки, в рекламе, правда, не уточнялось, какое это будет лицо: горького разочарования, величайшего гнева, отвращения или отчаяния. Но некоторые рекламные ходы через сто лет перейдут и в наше время. Как-то, глазам можно придать томное, мечтательное выражение. А рту — подвижность и чувствительность. Не забыли и про ноздри: их можно заставить вздрагивать, как у героинь бульварных романов.

Уже столетия назад наблюдатели провидчески говорили:

"Ну, если все это достигается в настоящее время, то в будущем можно ожидать ещё большего".

Пластическая хирургия ещё делала первые шаги, а её бурный расцвет придётся на трагические годы Первой мировой, когда хирурги начнут лицевать и перешивать лица раненых, потерявших на войне и носы, и уши, и полголовы.

И всё же сатирики прошлого уже тогда ухватились за желание всех женщин мира нравиться. Тема вечная, но писатели, эти изверги, смеялись:

"Интересно знать, сколько времени потребуется, чтобы из урода сделать красавицу — месяц, год или целую жизнь".

Они же и предлагали женщинам удалиться в пустыню, пока совершается процесс наведения красоты. Мол, какой будет эффект, когда вернувшись, вы через несколько лет поразите друзей и соперниц неземной красотой.