Женщины живут дольше мужчин и могут всегда оставаться красавицами. Почему?

Уже столетиями мир обсуждает, несмотря на религиозные, расовые, гендерные, партийные различия, кто умнее — мужчина или женщина. Хотя и сегодня женщины уже тягают штангу, бьет себе (и не себе) подобных в боях без правил, летают, плавают, становятся министрами обороны.

Фото: thebestphotos.ru by Екатерина Малиновская is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.