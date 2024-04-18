Шлем Кросби-Гаррет: какие тайны хранит в себе медный древнеримский артефакт

Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии

И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню (Первая книга Царств).

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В прошлый раз мы рассказали вам о золотом шлеме Мескаламдуга. Но в истории подобных драгоценных находок на самом деле очень много. В том же Египте нашли золотой гроб и маску фараона Тутанхамона из золота высокой пробы весом 10,5 кг, и об этом все знают. Про гроб фараона Псусеннеса I и его маску, сделанные из серебра, знают, наверное, уже не все. Еще меньше людей знают о "самых дорогих шлемах", купленных музеями или… неизвестными коллекционерами древностей. И вот сегодня об одном из таких шлемов, получившем название "шлем Кросби-Гаррет", мы вам и расскажем.

Им стал довольно обычный в принципе древнеримский шлем из медного сплава, сделанный в I — III веках нашей эры. Нашёл его в мае 2010 года один местный житель Эрик Робинсон в местечке Кросби-Гаррет в Камбрии, в Англии, занимавшийся поиском артефактов с помощью металлодетектора. Шлем это, скорее всего, боевым не является, а применялся в римскую эпоху участниками конноспортивных состязаний "хиппика гимнасия". Такие шлемы здесь как-то уже находили, и этот стал третьим по счету. Но самое главное в том, что 7 октября 2010 года этот "шлем Кросби-Гаррет" был продан с аукциона Кристи за невероятную сумму: 2 281 250 фунтов стерлингов ($ 3 631 750) какому-то анонимному покупателю, причём покупку он совершил по телефону. И кто он, и где сейчас этот шлем, неизвестно до сих пор! Правда, после покупки этот шлем не исчез, а демонстрировался общественности три раза в 2012, 2013 и 2014 гг., в том числе и в стенах Британского музея.

Впрочем, найден был не целый шлем, а обломки — 33 больших и 34 мелких. Причём, перед тем как закопать, его явно завернули в ткань и положили лицевым щитком вниз. Можно предполагать, что шлем в землю закопали в момент опасности, угрожавшей его владельцу. Но время, чтобы его зарыть, у него все-таки было. Вот только вернуться ему за ним так и не пришлось!

Зато реставраторы восстановили его так, что он выглядит если и не как новый, то, во всяком случае, и не как куча обломков. Интересно, что некоторые фрагменты шлема несут на себе следы белого металла, что дает основание считать, что весь шлем когда-то был покрыт им целиком и выглядел как серебряный. Внешне шлем вместе с маской представляет собой голову юноши во фригийском колпаке и с кудрявыми волосами. Заостренную маковку шлема украшает крылатый сфинкс, что довольно необычно для таких шлемов. Возможно, что шлем с маской изображают бога Митру, культ которого среди римских легионеров был популярен в I-IV вв. н. э. Ну, а почему на шлеме маска, если он не боевой, объясняется характером состязания "хиппика гимнасия". В нем участвовали две команды всадников, одетых в яркие туники и красивые чеканные доспехи с разноцветными расписными щитами. Одна группа стояла неподвижно, тогда как другая её атаковала и забрасывала дротиками с тупыми деревянными наконечниками. Количество попаданий фиксировали судьи. И понятно, что в попадании дротика даже с деревянным наконечником в лицо было мало приятного. Поэтому "спортивные шлемы" в обязательном порядке имели маски, в том числе даже женские, с длинными вьющимися волосами.

И поскольку римляне в Англии были достаточно долго, можно надеяться, что о подобных находках той эпохи нам ещё предстоит услышать!