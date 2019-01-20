София Шолль — "Белая роза" Сопротивления

В Берлинском музее восковых фигур мадам Тюссо находится фигурка молодой девушки в старомодной кофточке и юбке чуть ниже колен. Это фройляйн Софи Шолль — активистка антифашистского движения Сопротивления, член подпольной группы "Белая роза". Талантливая художница и любительница танцев, в Третьем рейхе ей выпало заниматься совсем другими вещами.

В Берлинском музее восковых фигур мадам Тюссо находится фигурка молодой девушки в старомодной кофточке и юбке чуть ниже колен. Это фройляйн Софи Шолль — активистка антифашистского движения Сопротивления, член подпольной группы "Белая роза". Талантливая художница, Софи прекрасно играла на пианино и с удовольствием занималась танцами. Однако в Третьем рейхе барышне выпало заниматься политикой, которая ее и сгубила.

София Магдалена Шолль (Sophia Magdalena Scholl) прожила на этой земле всего 21 год. Даты короткой жизни студентки Мюнхенского университета уместились между 9 мая и 22 февраля. До дня Победы девушка так и не дожила, а про то, что она родилась в канун Дня Советской армии, которая придет освободить ее Отчизну от диктатуры национал-социалистов, вряд ли подозревала. Ее симпатии были целиком на стороне католической церкви, а не в области политических "измов".

Еще жива ее старшая сестра Элизабет, только в 1998 году ушла из жизни другая тоже старшая сестра Инге, а вот Софи и ее опять же старшего брата Ганса казнили зимой 1943 года. Среди участников подпольной антифашистской группы Die Weiße Rose ("Белая роза"), Софи была единственной женщиной. Эта группа, состоящая из студентов и профессоров Мюнхенского университета, просуществовала с июня 1942 по февраль 1943 года. За столь короткий период ее участники успели разбросать несколько тысяч листовок и в общественных местах написать антинацистские лозунги. За свою короткую деятельность семеро участников "Белой розы" в разное время были казнены. Что же заставило молодых людей поставить на кон свои юные жизни?

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Воспитанная в традиции христианского гуманизма, юная Софи вначале поддалась нацистской пропаганде и даже вступила в "Лигу немецких девушек" (Bund Deutscher Mädel, BDM). Руководительницы BDM отвергали крайности: как тип воинственной амазонки, так и чрезмерную женственность и домовитость. Идеологи "Лиги" провозглашали: "Нашему народу нужно такое поколение девушек, которые были бы здоровы телом и духом, которые гордо и уверенно шли бы избранным путем, которые требовательно и трезво относились бы к жизни и окружающим, были бы свободны от пустых мечтаний и сантиментов".

Лозунги звучали верно, молодежные фюреры произносили правильные речи. Нацисты стремились к тому, чтобы устаревшее и возвышенное немецкое слово die Maid (дева) стало бы акронимом (аббревиатура, образованная из начальных букв, частей слов или словосочетаний -Ред.) для обозначения добродетелей, присущих истинно немецкой девушке: der Mut (мужество), die Aufopferung (самопожертвование), der Idealismus (идеализм), die Demut (смирение). Реальная жизнь, которую увидела студентка биологического и философского факультетов Мюнхенского университета Софи Шолль, разительно отличалась от провозглашенной политической доктрины.

После окончания школы в 1940 году, Софи идет учиться на курсы воспитателей детского сада, надеясь таким образом избежать прохождения трудовой повинности. У нее закрадываются первые сомнения в правильности идей национал-социализма. В первых числах апреля 1940 г. Софи признается в одном из своих писем: "Иногда я боюсь войны, и теряю всякую надежду. Я вовсе не хотела бы думать об этом, но, скорее всего, нет ничего большего чем политика, и до тех пор пока она запутанная и скверная, было бы трусостью отворачиваться от нее".

Деградация личности при гитлеровском режиме, пещерный антисемитизм и особенно впечатления от массовых расстрелов на оккупированных восточных территориях, свидетелями которых в Польше, а именно в Варшавском гетто, стали трое будущих участников "Белой розы", привело к активной гражданской позиции. Молодые интеллектуалы восстали против системы, формируемой бесчеловечными и бесплодными "идеалами" или, как писали в листовке молодежной группы "Белая роза", "нельзя позволить управлять собой клике властителей, руководствующихся безответственными и необузданными инстинктами".

Рассказы фронтовиков, особенно тех, кто побывал в СССР и испытал все ужасы Восточного фронта, а также рассказанное друзьями о массовых убийствах в Польше и России привели к созданию в июне 1942 года подпольной организации. Зимой 1943 года к участникам группы Александру Шморелю (Alexander Schmorell) и Гансу Шоллю присоединились Софи Шолль и Вилли Граф (Willi Graf).

В январе 1943 г. Софи Шолль принимает активное участие в изготовлении текста пятой листовки. В это время ее парень Фриц находится в Сталинграде. Текст шестой и последней листовки "Белой розы" пришелся на момент возвращения Софи из родного дома в альма-матер. 18 февраля она вместе с братом Гансом разбрасывала листовки в стенах родного университета. Во время акции их заметили и сдали гестапо. На допросах Софи Шолль почти что убедила следователя в своей невиновности, но улики оказались неопровержимы.

Тогда Софи призналась, что является членом организации Сопротивления и пыталась представить себя и своего брата главными фигурантами в деле распространения листовок. Через 4 дня после ареста, брат и сестра Шолль предстали перед "народным судом". День не успел закончиться, как был вынесен приговор. Смертной казни на гильотине подлежали Ганс и Софи Шолль и Кристоф Пробст (Christoph Probst). В тот же февральский день состоялась казнь.