Подвиг, совершенный до Чкалова

Все знают, что летчики Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели в США на самолете через Северный полюс и этим самым показали всему миру, что техника Страны Советов ничуть не уступает технике тех же США. Но сегодня как-то уже забылось, что задолго до чкаловского перелета советские летчики уже побывали в Америке и произвели там настоящий фурор.

Второе начало…

Для трансконтинентального перелета через Тихий океан по маршруту Москва-Нью-Йорк был выбран только что принятый к производству первый советский тяжелый бомбардировщик ТБ-1, созданный в конструкторском бюро А. Н. Туполева и потому имевший также марку АНТ-4. Он был оснащен двумя моторами по 690 л. с. каждый, а для столь дальнего перелета еще и соответствующим оборудованием. Состоять экипаж самолета должен был из четырех человек: командира и старшего летчика С. Шестакова, второго пилота, морского летчика Ф. Болотова, "аэронавигатора" (по терминологии тех лет) -штурмана Б. Стерлигова и бортмеханика Фуфаева.

Самолетов подготовили два, и как оказалось, правильно сделали. Первый стартовал 8 августа, долетел до Омска, но был разбит в тайге при аварии под Читой. Экипаж не пострадал, возвратился назад в Москву и повторно стартовал к цели уже 23 августа. Поскольку перелет должен был наглядным образом подтвердить воздушную мощь страны Советов его решили назвать "Страна Советов", тем более что незадолго до этого из полета по западной Европе с триумфом возвратился другой туполевский аэроплан под названием "Крылья Советов".

Первый этап пути

Старт "Страны Советов" состоялся на Центральном аэродроме города Москвы в 3 ч. 20 м. утра. В тот же день в 2 ч. 30 м. дня по московскому времени самолет прибыл в Челябинск, пройдя расстояние в 1500 км при сильном встречном ветре.

На следующее утро аэроплан совершил небольшой перелет из Челябинска в Курган, куда прибыл в 4 ч. 47 м. утра по московскому времени, 25 августа был совершен перелет из Кургана в Омск, а 26 августа из Омска в Красноярск, 27 августа в 4 ч. 17 м. утра по московскому времени советский аэроплан вылетел из Красноярска и через 5 ч. 13 м. полета опустился в Иркутске, покрыв расстояние 850 км со средней скоростью 162 км/ч.

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Вперед через туман и шквалы!

Крайне неблагоприятные метеорологические условия заставили экипаж задержаться в Иркутске на несколько дней. 31 августа, несмотря на крайне неблагоприятные сведения о погоде, "Страна Советов" вылетел из Иркутска. Весь путь до Верхнеудинска через Байкал был чрезвычайно трудным и представлял собой исключительный пример единоборства аэроплана с разъяренной стихией.

Пробившись через шквал, самолет "Страна Советов" благополучно совершил посадку в Верхнеудинске и в тот же день под проливным дождем направился далее в Читу. Затем был совершен перелет из Читы в Благовещенск, а 3 сентября из Благовещенска в Хабаровск, где он приземлился в 5ч. 45 м. по московскому времени. Прилетом в Хабаровск была закончена первая часть трудного пути над Сибирью.

Вторую часть пути предстояло совершить над пустынным Охотским и Беринговыми морями Тихого океана. Оба эти моря, где редко можно встретить рыбачье судно, представляют значительные трудности для навигации не только воздушной, но и морской. Главным препятствием для полета над обоими морями являются туманы. Немного найдется на земном шаре морей, где можно было бы встретить такие туманы, которые висели бы над морем целыми неделями.

Та же самая картина наблюдается над Беринговым морем. Подробное изучение условий погоды над обоими морями по отдельным месяцам года привело к заключению, что наиболее благоприятными месяцами для перелета являются август и сентябрь. В эти месяцы число туманных дней понижается до 5-9 дней в месяц, против 15-20 в летние месяцы, штормовая же деятельность, характерная для зимних месяцев, начинает еще только развиваться. Вот почему для перелета "Страны Советов" были выбраны именно эти месяцы. В Хабаровске самолет был переведен на поплавке и превращен таким образом в гидроаэроплан.

Затем экипаж совершил перелет из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре (12 сентября), а оттуда в Петропавловск-на-Камчатке, пройдя 1200 км через будущее Охотское море при шторме и ветре свыше 25м/сек. 20 сентября аэроплан под управлением летчика Болотова вылетел из Петропавловска-на-Камчатке и через 7 часов полета прибыл на Алеутские острова, покрыв 1100 км со средней скоростью 190 км в час. Трудность полета над неисследованным районом увеличивалась тем, что на Тихом океане начался шторм, и скорость ветра достигала 28 м/сек. Прилетом на Алеутские острова была закончена первая половина всего пути между Москвой и Нью-Йорком, причем в район, принадлежащий Америке, аэроплан перешел, пролетев над островом Беринга, являющимся последним кусочком советской земли на Дальнем Востоке.

21 сентября "Страна Советов" совершил перелет с острова Атту (Алеутские острова) в Дач-Харбор на о. Уналашка (в 250 км от Аляски). Таким образом, был благополучно закончен первый в истории авиации перелет через Тихий океан по северному маршруту, в самых трудных условиях тихоокеанской приполярной осени. Общее протяжение перелета через Тихий океан между Петропавловском-на-Камчатке" и о. Уналашкой составляло 2500 км (от Москвы 11500 км). На остров Уналашку "Страна Советов" прибыл в сильный шторм и лишь с большим трудом совершил посадку в бушующее море, едва не разбившись о скалы. На помощь советским летчикам вышло американское сторожевое судно, которому после двух часов тяжелых усилий удалось взять его на буксир.

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Трудности предпоследнего этапа

Из-за сильного ветра перелет "Страны Советов" задержался на несколько дней. Утром 27 сентября аэроплан поднялся с острова Уналашки и через 8 часов полета опустился в Стюарде на Аляске, покрыв 1300 км со средней скоростью 162 км в час. 30 сентября "Страна Советов" прибыл в Ситки на Аляске, а 3 октября вылетел в Сиэтл, находящийся на расстоянии 1368 км от Ситки. На этом этапе, вследствие перебоев в работе двигателя, советские летчики принуждены были сделать первую посадку.

Посадка была произведена в море в 20 км к северу от Грэга, расположенного на острове Принца Уэльского, почти на полпути между Ситки и Сиэтлам. Но с этой посадкой перелёт не прекратился. Получив новый мотор и сменив на него старый, советский аэроплан, стартовал утром 13 октября. Весь перелет из Грэга в Сиэтл, длиной в 1200 км, был произведен в густом тумане, при чрезвычайно неблагоприятной штормовой погоде.

Прилетев в Сиэтл, "Страна Советов" фактически закончил свое полукругосветное путешествие, ибо дальше воздушный путь в Нью-Йорк через Сан-Франциско и Чикаго проходил по аэролиниям, великолепно оборудованным не только для дневного, но и для ночного воздушного сообщения. Этот путь длиной в 4000 км для "Страны Советов" был уже триумфальным, поскольку он совершил посадки во всех крупных городах, лежащих вдоль этой линии, чтобы удовлетворить интерес, проявленный американцами к советскому самолету.

Триумф

Каковы же результаты перелета "Страны Советов"? Туполевский аэроплан совершил труднейший перелет над Сибирью и северной частью Тихого океана — перелет, выполненный впервые в истории не только советской, но и мировой авиации. 14500 км, отделяющих Москву от Сиэтла, он покрыл в 50 дней, в месяцы, когда приполярная осень вступает в свои права. В целом же за это время было покрыто расстояние в 21242 км, при этом 7950 км самолет пролетел над водой. Чистое же время в полете составило 137 часов — отличный для того времени показатель!

Таким образом, первый опыт полукругосветного перелета советского самолета следует считать удачным, особенно если вспомнить, что первый кругосветный перелет американских лётчиков, совершенный за три года до этого, продолжался более трех месяцев и потребовал 4-5 замен моторов. Молодая авиационная промышленность СССР выдержала серьезное испытание, которому она была подвергнута. Домой и летчики, и самолет возвращались на легендарной "Мавритании", после чего их всех наградили орденами Боевого Красного знамени и грамотами ВЦИК.