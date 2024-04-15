Сердце и мозг философа Вольтера не были похоронены вместе с его телом. В итоге они за два века меняли владельцев

Когда живые поклоняются мёртвым: посмертное путешествие друга Екатерины II

Имя Вольтера хорошо известно в цивилизованном мире. Французский писатель и философ, один из главных представителей просветительской мысли XVIII века. Поэт, прозаик, сатирик, историк и публицист Франсуа-Мари Аруэ родился 21 ноября 1694 и умер 30 мая 1778 года.

Фото: Музей Антуана-Лекюйера is licensed under Public domain

Дружбой с ним гордились "просвещённые" монархи - наша Екатерина II, немец Фридрих II, шведский Густав III. В 1774 у власти встал Людовик XVI, который благоволил к вольнодумцу. И в 1778 году 83-летний старик вновь перебирается в Париж, где ему была устроена восторженная встреча. Но жить Вольтеру оставалось немного.

Сердце маркизу, мозги аптекарю

С большим опозданием, через сто с лишним лет Франция решила поставить в своем Пантеоне великим роскошный памятник Вольтеру. Для того, чтобы удостовериться, что тело не было поругано в годы белой реставрации, разрешили вскрыть гроб. Останки были нетронуты.

А химик Пьер Бертло (умудрился даже на год стать министром иностранных дел), подняв высоко вверх череп, воскликнул: "Господа, вот череп Вольтера!" И всё же чего-то не хватало. При бальзамировании тела Вольтера были извлечены его сердце и мозг, у которых был свой путь. Драматический. Весьма похожий на жизненный путь философа и учителя королей.

Когда Вольтер умер, католическая церковь отказала останкам в религиозных похоронах. Позже такая же участь ожидала и останки Льва Толстого. Вольтера перевозят в Шампань, где аббатом был его племянник. А накануне тело было набальзамировано. Сделали это хирург и доктор, ассистенты аптекаря Митуара. Против желания родственников сердце взял себе маркиз Вильет, мозги достались аптекарю. Все поразились большим объемом мозга философа и тонкой черепной коробкой. Мозг опустили в кипящий алкоголь, где он и затвердел.

Надо сказать, что маркиз Вильет носился с сердцем Вольтера как курица с яйцом. Он был большим поклонником писателя и большим, как бы сейчас сказали, фанатом этой неординарной личности в европейской истории.

Маркиз окружил сердце Вольтера большим почётом у себя дома, собираясь даже воздвигнуть ему маленький саркофаг по проекту Гудона.

Не оставались в стороне и родственники Вольтера, которые в течение нескольких десятилетий предъявляли судебные иски как к маркизу, так и к его потомкам: "Верните нам сердце дяди!"

Но сердце оставалось в руках Вильетов вплоть до 1859 года.

Лишь после смерти наследников маркиза их имущество было описано, а сердце заняло своё место в Национальной библиотеки Франции. Кстати, здесь оно находится до сих пор, пережив немало войн, и даже гитлеровскую оккупацию.

"Мёртвым было бы гораздо спокойнее, если бы после них не оставались живые"

Интересная судьба и мозга Вольтера, который остался в руках аптекаря Митуара. По наследству он перешел к сыну, который, зная происхождение этой реликвии, решил предложить мозг Вольтера государству.

Вот что он писал: "По смерти его, мой отец, бывший его аптекарем и бальзамировавший тело Вольтера, взял с разрешения маркиза Вильета мозг этого великого человека. Он сохранялся в спирту. Если, как полагают физиологи, именно мозг служит местопребыванием гения, то эта анатомическая часть имеет известную цену. И должна быть главным украшением естественно-исторического музея. Каждый француз должен иметь перед собой останки этого великого человека, чьи сочинения просветили наш век".

Министр народного просвещения в газете "Moniteur universal" написал ответ. Там говорилось: мозг Вольтера принимаем, но "поселим" его ещё выше — в Национальной библиотеке. Но из всего этого ничего не вышло.

Почему? Ответ теряется пару веков назад. Известно, что ещё в 1799 году, в годы Империи, "гражданин Митуар" с гордостью хвастался своей реликвией. Годы наполеоновских войн отодвинули "учёную" реликвию на задний план, а реставраторы монархии не очень-то чтили ниспровергателя царей.

Правда, еще в 1830 году Митуар вновь обращается к правительству насчёт заспиртованного мозга. Но ответа не последовало. После смерти Митуара колба досталась кому-то из слуг аптекаря и затерялась в коридорах времени.

Побродили по свету и другие останки Вольтера. Когда откопали его труп в Селиерах для перенесения праха в Пантеон, оказалось, что исчезла взятая на память пяточная кость философа. Позже выяснилось, что она хранится где-то в Шампани.

Есть ещё более любопытные факты об останках людей великих. Как если бы сейчас фанаты распотрошили бы прах великих актеров или музыкантов. На память.

Барон Денон, искусный гравёр и директор музеев времён Империи, пользовался придворными привилегиями для собирания своей "золотой" коллекции. Она размещалась в медном вызолоченном готическом ковчежце XVI века. Чего здесь только не было... Волосы королевской любовницы Агнессы Сорель, часть усов короля Генриха IV, какие-то кости Жана-Батиста Мольера и Жана де Лафонтена, прядь волос и кусок окровавленной рубашки Наполеона, кусок савана Тюренна и прочие кусочки праха исторических людей. Ну, и, конечно, зуб самого Фернейского отшельника — Вольтера.

Почитание и унижений мощей или останков, которые потом стали называть реликвиями, насчитывает, наверное, всю нашу человеческую историю. Одни их унижали, как кочевники, которые из черепов убитых противников делали чаши, вскрывали и издевались над останками, другие возводили в ранг святых покровителей любые мощи святых, завоевателей или защитников. Смотря в чьи руки они попадут.

Не так уж был неправ поэт Поль Верлен, говоря: "мёртвые, бедные мёртвые, у них много горя. Без сомнения, им было бы гораздо спокойнее, если бы после них не оставались живые!"

Может быть, поэтому сегодня великих предпочитают кремировать. Поди узнай, чей прах в урне — Вольтера или Державина?