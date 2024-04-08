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Вячеслав Шпаковский
Самый древний найденный шлем на Земле — шумерский. Но не так давно он пропал из музея

Артефакты истории: самый древний шлем на Земле

Наследие » Мир

Перс и Лидиянин, и Ливиец находились в войске твоём, и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем;
Книга пророка Иезекииля, 27:10

Артефакты истории: самый древний шлем на Земле
Фото: flickr.com by Mary Harrsch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Все знают про золотую маску фараона Тутанхамона, да и как не знать, ведь однажды она экспонировалась даже в Москве. Однако изделия из золота, принадлежавшие древним цивилизациям, находят не только в Египте, но и на территории Древней Месопотамии, где в 1927 году британский археолог Леонард Вулли раскопал совершенно уникальное погребение PG 755 (PG означает "Частная могила"), причём древние грабители до него так и не добрались.

Среди погребального  инвентаря чего только не было: алебастровые, глиняные, медные и серебряные сосуды, два отделанных золотом кинжала, ну а в гробу нашлось множество золотых украшений — браслеты, бусины, амулеты, серьги в форме полумесяца и спиральные кольца из золотой проволоки.

Но что самое главное — там находился совершенно уникальной формы шлем, выкованный (не отлитый) из чистого золота! Изготовлен он был в форме пышной прически. При этом прочеканенный на нём рельеф изображал завитки волос с отдельными волосками, изображенными тонкими линиями. На затылке волосы были связаны в небольшой пучок, а по его ободу пущена плетёная лента. На шлеме по бокам были прочеканены уши с отверстиями, чтобы обладатель шлема бог слышать. По мнению Вулли, этот шлем был самым прекрасным артефактом древнего Шумера.

"Так что если бы даже от шумерского искусства ничего больше бы и не осталось, этого шлема было бы достаточно, чтобы его искусство заняло бы почётное место среди всех прочих цивилизованных народов", — написал об этом открытии Леонард Вулли.

Кто был этот человек, погребенный с такой роскошью около пяти тысяч лет тому назад? Надписи, обнаруженные среди погребальных предметов, позволяют предположить, что этого человека звали "Мескаламдуг, Герой Благодатной страны". Но кем он был на самом деле? Местным царём?

Сам Вулли считал, что Мескаламдуг был принцем царского рода. И в итоге это его мнение подтвердилось. Интересно, что существует и ещё один уникальный древнешумерский артефакт — так называемый "штандарт из Ура", где среди шумерских воинов изображен шумерский царь, который носит простой военный шлем. То есть такие шлемы были даже не у всякого царя.

Хотя известны каменные изваяния голов правителей, например, Саргона Великого, в точно таких же шлемах. То есть убор "героя благодатной страны" не был чем-то совершенно уникальным для тех мест и культуры того времени, но, тем не менее, представлял собой даже тогда большую ценность и был самой настоящей редкостью.

Поскольку шлем был изготовлен целиком из металла, с него удалось без каких-либо повреждений снять гальваническую копию, которая сегодня экспонируется в Британском музее в Лондоне.

А вот сам шлем Мескаламдуга… пропал, и видимо, навсегда — его похитили неизвестные во время погрома Багдадского музея в апреле 2003 года. Хотя… гуляет по просторам Интернета и такая басня, что это "заговор историков". Которые сговорились с американскими военными, чтобы те вывезли все находки из музея лишь бы только скрыть… устроенную ими фальсификацию! Что ж, в умении фантазировать на потребу публики некоторым людям явно не откажешь!

Автор Вячеслав Шпаковский
Вячеслав Шпаковский — журналист, писатель, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы ирак археология великобритания
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