История оперы "Иван Сусанин": сами русские цари её не слишком любили

Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя"

4:33 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Михаил Иванович Глинка родился 20 мая (по старому стилю) 1804 года в селе Новоспасском Смоленской губернии. Умер в Берлине 3 февраля 1857 года, похоронен в Петербурге. Его музыкальные произведения оказали огромное влияние на крупнейших русских композиторов XIX века. А Владимир Стасов, художественный и музыкальный критик, писал, что "оба (Пушкин и Глинка) создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке".

Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Левицкий

Умирать за царя не всем хочется, даже на сцене

Глинка — автор известных русских опер, которые стали популярны ещё при его жизни. Одна из них была написана под влиянием Василия Жуковского, который обратил внимание композитора на времена Смутного времени и одного из героев русской истории — Ивана Сусанина. Премьера оперы "Жизнь за царя" состоялась зимой 1836 года, и произведение было сразу же восторженно принята публикой.

Первоначально оперу композитор назвал "Иван Сусанин", но один из царских вельмож, бывший на "прогоне" оперы, посоветовал переименовать её в "Жизнь за царя". Глинка артачился, но, всё же забраковав другое название "Смерть за царя", остановился на первом.

Первый юбилей "Жизни за царя" праздновался 27 ноября 1861 года. Почти за год до этого дня почитатели творчества русского композитора начали хлопотать об увековечивании его памяти. Известный в 60-х годах позапрошлого столетия книжный и музыкальный издатель Ф. Стелловский решил открыть подписку на сбор средств на памятник Глинки. Речь шла всего лишь о мраморном бюсте. В этой связи он даже обратился за помощью с прошением на имя министра Императорского двора графу В. Адлербергу.

"Ноября 27 будущего года совершится ровно двадцать пять лет с тех пор, как была исполнена в первый раз на здешнем Императорском театре опера М. И. Глинки "Жизнь за царя", — говорилось в прошении.

Стелловский подробно аргументировал былые заслуги русского композитора, отметив, что общественное мнение в России и критические музыкальные разборы европейских ценителей музыкального искусства придали этому произведению "неоспоримое великое значение и отвели место композитору в ряду гениальных музыкантов нашего века".

"Высочайшего соизволения не последовало"

Уже его современники отмечали огромное новаторство Глинки. Его справедливо воспринимали как русского композитор, и тогда единственного, кому принадлежала заслуга соединить в своих произведениях высокую художественность и народно-музыкальный элемент. И тогда же никто не сомневался, что произведения Глинки и память о нём "перейдут в отдалённое потомство".

Действительно, делов-то, всего лишь какой-то маленький бюстик, правда из белого мрамора, и просьба поставить в одном из Императорских театров, где идут русские оперы. Маленькое верноподданное прошение, за которым и денег-то много не стоит. В карман класть копейки стыдно, зато на того же "Императора Александра III Державного, основателя Великого Сибирского пути" и на других потратят десятки миллионов.

Но эти простые и искренние слова совсем не убедили царского вельможу Адлерберга. На прошении он написал "отказать", а после Стелловскому было официально объявлено, что "на открытие подписки на изваяние из мрамора бюста композитора Глинки, для постановки оного в одном из С-Петербургских театров, Высочайшего соизволения не последовало".

Так что первый полный памятник Глинке был открыт на его родине в Смоленске только в 1887 году. И только в 1906 году к столетию со дня рождения композитора большой памятник появился и в тогдашней столице России — Петербурге. Русское музыкальное общество уже в 1901 году организовало сборы. Для сбора средств провели много концертов и спектаклей. Было собрано почти 107 тысяч рублей.

В Советской России творчеству Глинки уделялось немало внимания, как и увековечиванию его памяти. Открывались новые памятники, его именем назывались музыкальные училища, появилось немало исследований отечественных музыковедов. Так что не удивительно, что тогда и решили вернуться к первоначальному названию оперы — "Иван Сусанин". Все-таки своих гениев надо ценить, хоть ты и царь.