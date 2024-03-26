В России из года в год обсуждается возможность снятия моратория на смертную казнь. Обычно такие темы становятся актуальными после масштабного происшествия, каким, например, стал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта. В СМИ его назвали крупнейшим в истории России со времён Беслана. Общественность и российские чиновники требуют самого жёсткого приговора — смертной казни — для террористов из "Крокуса", но в нашей стране действует мораторий. О том, как он появился, и каким был последний смертный приговор — в материале Pravda.Ru.
2 августа 1996 года был расстрелян серийный маньяк Сергей Головкин (известный как Фишер или Удав). По данным ряда источников, последний смертный приговор в России был приведён в исполнение 2 сентября 1996 года. Точная дата расстрела Головкина по сей день не уточняется. Следователи отмечали, что Головкин был страшнее Чикатило, а его преступления — одни из самых бесчеловечных в истории.
О появлении маньяка стало известно в 1986 году, когда с разницей в несколько месяцев в Московской области нашли тела изнасилованных мальчиков. Зверские убийства продолжались в 1989 году: тогда были найдены ещё девять детских тел. Лишь весной 1992 года уголовные дела начали объединять и тогда, как пишут СМИ, случился "прорыв".
По разным данным, на счету Головкина 11 жертв — это мальчики от 10 до 25 лет, но следователи полагали, что он убил около 40 человек. Каждого из них, по версии следствия, он изнасиловал, убил, расчленил, а с одного ребёнка снял кожу и засолил в банке.
С начала октября 1992 года за маньяком установили наблюдение. И уже 19 октября сотрудники милиции инсценировали аварию, врезавшись на своем автомобиле в машину маньяка, после чего его увезли в местное отделение милиции. Судебные заседания длились четыре месяца. Первые суды проводились в закрытом режиме, так как родственники жертв пытались пробиться к Головкину и линчевать его.
19 октября 1994 года Сергея Головкина суд приговорил к высшей мере наказания — расстрелу. Почти год спустя он подал прошение о помиловании, но тогдашний президент Борис Ельцин его отклонил. Расстреляли самого жёсткого маньяка в "Бутырке".
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16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Конституционным судом мораторий был введён 2 февраля 1999 года, но в Уголовном кодексе как мера наказания за ряд особ тяжких преступлений смертная казнь была сохранена. В 2010 году мораторий должен был истечь, но в 2009 году КС запретил судам выносить смертные приговоры.
Сейчас УК РФ содержит пять статей, которые предусматривают наказание в виде смертной казни:
Смертная казнь в России происходит только через расстрел, но не может быть применена к женщинам.
С момента принятия моратория на смертную казнь пожизненное лишение свободы было назначено около 700 преступникам. Общее количество пожизненно заключенных в России по состоянию на 2010 год составил около 2000 человек.
22 марта вооружённая группа людей ворвалась в здание "Крокус Сити Холла" и открыла огонь по ни в чём не повинным людям.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Как сообщал президент России Владимир Путин, четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Говоря о наказании, в России стала актуальна тема снятия моратория на смертную казнь. Казнить террористов призывали высокопоставленные российские чиновники, среди которых зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, депутаты и сенаторы.
"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", — писал в своём Telegram-канале Медведев.
На фоне вопроса отмены моратория в Госдуме предложили создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что для возвращения смертной казни референдум не нужен. Как и не нужно менять Конституцию. Об этом Pravda. Ru заявлял экс-судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов.
Законотворцы отмечают, что у них имеется всё для того, чтобы закон о смертной казни в России заработал.
"Все необходимое для того, чтобы закон о смертной казни работал, имеется у нас. Есть в пяти статьях в Кодексе эта мера наказания. Есть в общей части Уголовного кодекса. Есть в Конституции. Пока мораторий Конституционного суда существует, надо только снять это ограничение. А для того чтобы исполнять, необходимо восстановить эти камеры, в которых приговоры приводились в исполнение, и восстановить штат этих людей, которые приводили в исполнение приговоры", — сказал Pravda. Ru депутат Юрий Синельщиков.
По его словам, смертная казнь в России может вернуться уже в течение трёх месяцев. Но вопрос, коснётся ли она террористов из "Крокуса", остаётся открытым.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.