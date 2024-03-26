Ваше слово, подсудимый: каким был последний смертный приговор в России, и ждёт ли террористов из "Крокуса" та же участь?

Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий?

В России из года в год обсуждается возможность снятия моратория на смертную казнь. Обычно такие темы становятся актуальными после масштабного происшествия, каким, например, стал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта. В СМИ его назвали крупнейшим в истории России со времён Беслана. Общественность и российские чиновники требуют самого жёсткого приговора — смертной казни — для террористов из "Крокуса", но в нашей стране действует мораторий. О том, как он появился, и каким был последний смертный приговор — в материале Pravda.Ru.

Последняя смертная казнь в России

2 августа 1996 года был расстрелян серийный маньяк Сергей Головкин (известный как Фишер или Удав). По данным ряда источников, последний смертный приговор в России был приведён в исполнение 2 сентября 1996 года. Точная дата расстрела Головкина по сей день не уточняется. Следователи отмечали, что Головкин был страшнее Чикатило, а его преступления — одни из самых бесчеловечных в истории.

Сергей Головкин — последний расстрелянный преступник России

О появлении маньяка стало известно в 1986 году, когда с разницей в несколько месяцев в Московской области нашли тела изнасилованных мальчиков. Зверские убийства продолжались в 1989 году: тогда были найдены ещё девять детских тел. Лишь весной 1992 года уголовные дела начали объединять и тогда, как пишут СМИ, случился "прорыв".

По разным данным, на счету Головкина 11 жертв — это мальчики от 10 до 25 лет, но следователи полагали, что он убил около 40 человек. Каждого из них, по версии следствия, он изнасиловал, убил, расчленил, а с одного ребёнка снял кожу и засолил в банке.

С начала октября 1992 года за маньяком установили наблюдение. И уже 19 октября сотрудники милиции инсценировали аварию, врезавшись на своем автомобиле в машину маньяка, после чего его увезли в местное отделение милиции. Судебные заседания длились четыре месяца. Первые суды проводились в закрытом режиме, так как родственники жертв пытались пробиться к Головкину и линчевать его.

19 октября 1994 года Сергея Головкина суд приговорил к высшей мере наказания — расстрелу. Почти год спустя он подал прошение о помиловании, но тогдашний президент Борис Ельцин его отклонил. Расстреляли самого жёсткого маньяка в "Бутырке".

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Когда ввели мораторий на смертную казнь в России?

16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Конституционным судом мораторий был введён 2 февраля 1999 года, но в Уголовном кодексе как мера наказания за ряд особ тяжких преступлений смертная казнь была сохранена. В 2010 году мораторий должен был истечь, но в 2009 году КС запретил судам выносить смертные приговоры.

Сейчас УК РФ содержит пять статей, которые предусматривают наказание в виде смертной казни:

ст.105 ("Убийство"),

ст.277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля"),

ст.295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование"),

ст.317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"),

ст.357 ("Геноцид").

Смертная казнь в России происходит только через расстрел, но не может быть применена к женщинам.

С момента принятия моратория на смертную казнь пожизненное лишение свободы было назначено около 700 преступникам. Общее количество пожизненно заключенных в России по состоянию на 2010 год составил около 2000 человек.

Ждёт ли террористов из "Крокуса" смертная казнь?

22 марта вооружённая группа людей ворвалась в здание "Крокус Сити Холла" и открыла огонь по ни в чём не повинным людям.

По последним данным СК, погибли 139 человек. Как сообщал президент России Владимир Путин, четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

Говоря о наказании, в России стала актуальна тема снятия моратория на смертную казнь. Казнить террористов призывали высокопоставленные российские чиновники, среди которых зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, депутаты и сенаторы.

"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", — писал в своём Telegram-канале Медведев.

На фоне вопроса отмены моратория в Госдуме предложили создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что для возвращения смертной казни референдум не нужен. Как и не нужно менять Конституцию. Об этом Pravda. Ru заявлял экс-судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов.

Для возвращения смертной казни всё готово

Законотворцы отмечают, что у них имеется всё для того, чтобы закон о смертной казни в России заработал.

"Все необходимое для того, чтобы закон о смертной казни работал, имеется у нас. Есть в пяти статьях в Кодексе эта мера наказания. Есть в общей части Уголовного кодекса. Есть в Конституции. Пока мораторий Конституционного суда существует, надо только снять это ограничение. А для того чтобы исполнять, необходимо восстановить эти камеры, в которых приговоры приводились в исполнение, и восстановить штат этих людей, которые приводили в исполнение приговоры", — сказал Pravda. Ru депутат Юрий Синельщиков.

По его словам, смертная казнь в России может вернуться уже в течение трёх месяцев. Но вопрос, коснётся ли она террористов из "Крокуса", остаётся открытым.