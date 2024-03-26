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Петр Ермилин
Ваше слово, подсудимый: каким был последний смертный приговор в России, и ждёт ли террористов из "Крокуса" та же участь?

Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий?

Наследие » Россия

В России из года в год обсуждается возможность снятия моратория на смертную казнь. Обычно такие темы становятся актуальными после масштабного происшествия, каким, например, стал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта. В СМИ его назвали крупнейшим в истории России со времён Беслана. Общественность и российские чиновники требуют самого жёсткого приговора — смертной казни — для террористов из "Крокуса", но в нашей стране действует мораторий. О том, как он появился, и каким был последний смертный приговор — в материале Pravda.Ru.

Последняя смертная казнь в России

2 августа 1996 года был расстрелян серийный маньяк Сергей Головкин (известный как Фишер или Удав). По данным ряда источников, последний смертный приговор в России был приведён в исполнение 2 сентября 1996 года. Точная дата расстрела Головкина по сей день не уточняется. Следователи отмечали, что Головкин был страшнее Чикатило, а его преступления — одни из самых бесчеловечных в истории.

Сергей Головкин - последний расстрелянный преступник России
Сергей Головкин — последний расстрелянный преступник России

О появлении маньяка стало известно в 1986 году, когда с разницей в несколько месяцев в Московской области нашли тела изнасилованных мальчиков. Зверские убийства продолжались в 1989 году: тогда были найдены ещё девять детских тел. Лишь весной 1992 года уголовные дела начали объединять и тогда, как пишут СМИ, случился "прорыв".

По разным данным, на счету Головкина 11 жертв — это мальчики от 10 до 25 лет, но следователи полагали, что он убил около 40 человек. Каждого из них, по версии следствия, он изнасиловал, убил, расчленил, а с одного ребёнка снял кожу и засолил в банке.

С начала октября 1992 года за маньяком установили наблюдение. И уже 19 октября сотрудники милиции инсценировали аварию, врезавшись на своем автомобиле в машину маньяка, после чего его увезли в местное отделение милиции. Судебные заседания длились четыре месяца. Первые суды проводились в закрытом режиме, так как родственники жертв пытались пробиться к Головкину и линчевать его.

19 октября 1994 года Сергея Головкина суд приговорил к высшей мере наказания — расстрелу. Почти год спустя он подал прошение о помиловании, но тогдашний президент Борис Ельцин его отклонил. Расстреляли самого жёсткого маньяка в "Бутырке".

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Когда ввели мораторий на смертную казнь в России?

16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Конституционным судом мораторий был введён 2 февраля 1999 года, но в Уголовном кодексе как мера наказания за ряд особ тяжких преступлений смертная казнь была сохранена. В 2010 году мораторий должен был истечь, но в 2009 году КС запретил судам выносить смертные приговоры.

Сейчас УК РФ содержит пять статей, которые предусматривают наказание в виде смертной казни:

  • ст.105 ("Убийство"),
  • ст.277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля"),
  • ст.295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование"),
  • ст.317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"),
  • ст.357 ("Геноцид").

Смертная казнь в России происходит только через расстрел, но не может быть применена к женщинам.

С момента принятия моратория на смертную казнь пожизненное лишение свободы было назначено около 700 преступникам. Общее количество пожизненно заключенных в России по состоянию на 2010 год составил около 2000 человек.

Ждёт ли террористов из "Крокуса" смертная казнь?

22 марта вооружённая группа людей ворвалась в здание "Крокус Сити Холла" и открыла огонь по ни в чём не повинным людям.

По последним данным СК, погибли 139 человек. Как сообщал президент России Владимир Путин, четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

 

Говоря о наказании, в России стала актуальна тема снятия моратория на смертную казнь. Казнить террористов призывали высокопоставленные российские чиновники, среди которых зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, депутаты и сенаторы.

"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", — писал в своём Telegram-канале Медведев.

На фоне вопроса отмены моратория в Госдуме предложили создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что для возвращения смертной казни референдум не нужен. Как и не нужно менять Конституцию. Об этом Pravda. Ru заявлял экс-судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов.

Для возвращения смертной казни всё готово

Законотворцы отмечают, что у них имеется всё для того, чтобы закон о смертной казни в России заработал.

"Все необходимое для того, чтобы закон о смертной казни работал, имеется у нас. Есть в пяти статьях в Кодексе эта мера наказания. Есть в общей части Уголовного кодекса. Есть в Конституции. Пока мораторий Конституционного суда существует, надо только снять это ограничение. А для того чтобы исполнять, необходимо восстановить эти камеры, в которых приговоры приводились в исполнение, и восстановить штат этих людей, которые приводили в исполнение приговоры", — сказал Pravda. Ru депутат Юрий Синельщиков.

По его словам, смертная казнь в России может вернуться уже в течение трёх месяцев. Но вопрос, коснётся ли она террористов из "Крокуса", остаётся открытым.

Последний маньяк СССР | Сергей Головкин | Удав | Кем был серийный убийца? Сериал Фишер
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Темы теракт террористы
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