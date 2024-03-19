В географии России есть немало примеров образования островов вследствие извержений вулканов

Когда в Калифорнии случалось землетрясение, в России рождался новый остров

В начале прошлого века, через несколько недель после опустошительного калифорнийского землетрясения в Сан-Франциско, военное американское судно "Альбатрос" вошло в Берингово море. В акватории, которые последний министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе в 1990 году сдал США под аплодисменты тогдашнего госсекретаря Белого дома. Но когда-то наши территории никто не смел оспаривать, как и до Шеварднадзе вкупе с Горбачёвым. Именно здесь американцев поразили новые географические объекты. Вместо двух хорошо известных им вулканических островов Богословских, расположенных в 120 милях к югу от группы островов Прибылова, они увидели ещё три острова. Новых, только что родившихся.

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Берингово море — родная мать русских северных островов

Такие явления, когда в результате вулканического изменения океанского дна появляются новые острова, не новы. Но новорожденные острова были в спорной зоне русского влияния. Тем более, что многие острова в зоне Северного Ледовитого океана возникли вследствие вулканических подвижек земной коры. Геологи уже тогда отмечали, что землетрясения в Америке зарождают новые острова на русском севере. Причём за тысячу километров от вулканических выбросов.

Так возник один из островов группы Богословских в конце XVIII столетия, спустя 20 лет мимо него пройдёт знаменитый Джеймс Кук. Здесь он встретил русских промышленников, которые предоставили ему свою карту, составленную экспедицией Витуса Беринга. Известно, что именно здесь он встретился с русскими промысловиками, которые показали ему карту Беринга.

Наша карта оказалась значительно полнее карты Кука и содержала неизвестные ему острова, в том числе новорождённые. Очертания многих земель, нанесённые у Кука лишь приблизительно, были отображены на ней с высокой точностью и детализацией. Кук перерисовал эту карту и назвал пролив, разделяющий Азию и Америку, именем Беринга. МИ6 уже тогда неплохо работала против нас.

Когда новорождённый остров был открыт, его высота достигала 30 метров. В 1825 году самая высокая точка выросла до 130 метров. Позже остров вновь понизился до 80 метров. Второй остров появился уже в 1883 году после мощнейшего извержения индонезийского вулкана Кракатау. Где Индонезия и где Чукотка, мы представляем. Поэтому калифорнийское землетрясение, когда на северных берегах России появились новые острова, геологов удивили меньше.

"Земля Санникова" не выдумка фантаста

Впрочем, не удивительно, что некоторые геологи также не видят здесь никакой связи вследствие большого расстояния, разделяющего Калифорнию и наш Север — 2000 миль. Хотя большинство склоняется к тому, что расстояние расстоянием, но если взять в целом подвижку земной коры, магму, которая как по кровеносным сосудам проходит под нами, то появление новых островов весьма реальна. Где бы это ни было. И тому в мире немало примеров. Хорошо известно, что в разное время одни территории поднимаются над уровнем море, другие опускаются.

Причем появление разных новорождённых остров имеют свои геологические особенности. Если одни, поднявшись на свет, имеют уже свою тысячелетнюю историю, то другие находятся в стадии выживания. Американцы с "Альбатроса" отмечали, что новый остров русского Севера находится в состоянии сильной вулканической деятельности, выбрасывая из тысячи кратеров клубы водяных паров и расплавленной лавы. Зато процесс "вулканизации" на соседнем острове уже прошёл.

И, может быть, не так уж был не прав русский фантаст Владимир Обручев, когда писал свой знаменитый роман "Земля Санникова"? Сейчас эта земля есть, а потом её может и не быть. Как и легендарная Атлантида, похороненная когда-то где-то на дне античного океана.

Ну что далеко ходить? В 1963 году в результате извержения вулкана на южном побережье Исландии на свет появился остров Сюртсей. Японский остров Нисиносима образовался через десять лет в результате извержения уже подводного вулкана. Известность он получил только после извержения 2013 года, когда его площадь увеличилась в разы. В 2009 году образовался остров Хунга Тонга-Хунга Хаапай, который находится в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца Полинезия, где постоянно происходят землетрясения и извержения вулканов. И так далее.

А закончим нашей отечественной историей. Русские острова Прибылова и Богословских вместе с Аляской были проданы царём Александром II. А это ни много ни мало 1 518 800 км².