Прикрывали живот, обнажая грудь, и держали змею: кем были странные женщины древнего Крита

Артефакты истории: "Женщины со змеями"

Впервые о том, что женщины древнего Крита носили странные одежды и прикрывали живот и спину, обнажая грудь, я прочитал в историческом романе замечательного советского писателя-фантаста Ивана Ефремова "На краю Ойкумены". Но одно дело читать и совсем другое увидеть артефакты той далекой эпохи своими глазами.

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Раскопал древние критские дворцы и стал первооткрывателем, существовавшей на Крите минойской цивилизации, английский археолог Артур Эванс, который с 1900 года вёл раскопки в Кноссе, и в своих трудах реконструировал её историю, культуру и религию. На стенах обнаруженного им дворца как раз и были изображены женщины в длинных юбках, надетых в несколько слоев одна на другую, кокетливых корсажах со шнуровкой и поистине огромными декольте. Но там были также найдены и статуэтки, подтверждающие эти рисованные изображения на фресках.

Статуэтки эти изображают женщин в пышных одеждах, с широкой юбкой и обнажённой грудью, причем в руках они держат змей. Самая маленькая из найденных фигурок на самом деле не так уж и мала: её высота 29,5 см, и она держит двух змей в протянутых вперед руках. Головной убор увенчивает фигурка какого-то животного, явно из породы кошачьих. Фигурка была повреждена, часть её деталей нашли отдельно, но Эванс её отреставрировал, взяв голову и шею от ещё одной статуэтки.

Высота второй фигурки 34,2 см, на ней также высокий головной убор, и одна змея оплетает руки и спину, вторая змея опоясывает грудь и талию грудь, а третья находится на головном уборе. Состояние её было тоже не идеальным, и английский археолог реконструировал её на основе предыдущих находок и найденных обломков. Материал, из которого были сделаны все три фигурки — фаянс. То есть уже в то далекое время, более 3000 лет тому назад, на Крите умели с ним работать.

Интересно, что хотя все эти женщины и одеты как придворные дамы на фресках Кносского дворца, в их костюме имеется одно заметное отличие: на всех трех надеты короткие верхние юбочки-фартуки и характерной формы головные уборы. То есть, скорее всего, эти "фартуки" имели культовый характер, так же, как и головные уборы.

Вот только какому именно божеству служили эти три женщины — или же они сами были богинями, неизвестно. Змеи в их руках могут быть изображением божества, охраняющего жилище. Но так ли это мы, скорее всего никогда не узнаем. Большая грудь у всех трех фигурок позволяет предположить, что они также могут изображать богиню плодородия, и даже верховную Богиню-Мать. Вполне возможно, что на Крите в то время, как и на территории континентальной Европы, в это время царил матриархат. Могли символизировать змеи идею продления жизни, ведь они регулярно сбрасывают кожу, вроде бы как родятся заново.

В любом случае эти статуэтки — единственные в критском искусстве того времени. Других таких больше нет нигде и в этом, а также немалом мастерстве скульптора и в их древности и состоит их уникальность. А кого они изображают — Богиню Мать, или жриц исполняющих какие-то неведомые нам обряды, не так уж и важно.