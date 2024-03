Прикрывали живот, обнажая грудь, и держали змею: кем были странные женщины древнего Крита

Впервые о том, что женщины древнего Крита носили странные одежды и прикрывали живот и спину, обнажая грудь, я прочитал в историческом романе замечательного советского писателя-фантаста Ивана Ефремова "На краю Ойкумены". Но одно дело читать и совсем другое увидеть артефакты той далекой эпохи своими глазами.

Фото: Own work by ArchaiOptix is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International