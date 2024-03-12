Жена Лжедмитрия Марина Мнишек: полька, которая очень хотела быть русской царицей

Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей

Кто из женщин не хотел бы быть счастливой, успешной, любимой и богатой? И не важно, в какой стране вы живёте.

Фото: commons.wikimedia.org by Szymon Boguszowicz is licensed under ФГУП "Государственный исторический музей"

Правда, в Россию течение столетий Запад преподносил как варварскую страну. Мол, и одеты не так, и едят черт знает что. Тем не менее, несмотря на психообработку тамошними СМИ и политиками, немало иностранок стремились стать московскими царицами. Одни удачно, как Екатерина Великая, другие по глупости или из-за тщеславия сложили здесь свои головы. Типичный пример — с польской дворянкой Марины Мнишек, которая готова была улечься в постель с любым самозванцем в годы Смутного времени.

Чаще всего "московскую царицу" застилали тучи

Марина вошла в нашу историю, как весьма упорная претендентка на московский престол. Девять лет бурной политической карьеры — от 17 лет, когда она прибыла в качестве нареченной царицы в Москву, до 26, когда она погибла в заточении. До сих пор спорят где — в Москве или Коломне. Хотя, какая разница, где сложить голову...

Есть портреты Марины. Одни рисуют её красавицей, другие для наших времен относят её отнюдь не к красавицам. Нас там не было, хотя современники склонялись больше ко второму определению. Четвертая из пяти дочерей шляхтича Юрия Мнишека была не красива. Лжедмитрию на это было наплевать. Она помогла заручиться ему поддержкой польского короля и набрать разношерстную банду из польской шляхты. Потом в эти банды вольются и наши казаки, и сами русские. На то оно и Смутное время.

У Мнишек был большой выпуклый лоб и длинный нос. Овал лица был неправильным, непропорционально расширенный книзу. Чёрные волосы не отличались густотой. Она была так мала ростом, что во время вторжения в Кремль заговорщиков, "Марина Юрьевна" сумела спрятаться под юбки своей прислужницы Казановской. Красили Марину лишь умные большие глаза. Первый Лжедмитрий, который также не был писаным красавцем, будучи у ее отца в Самборском замке, сделал ей предложение. Родные, как известно, отложили брак до "коронации" в Москве. А вот Марина согласилась соединить свою судьбу с авантюристом. Два безгранично честолюбивых человека сразу поняли друг друга.

Была ли любовь — вряд ли. Больше всего действовал расчет. Ну, может быть, и чуточку этой самой любви. Из-за властолюбия она готова была пойти на всё. Позже она признает, несмотря на грубость, и Тушинского вора. В силу своего железного характера — выжить и сесть на трон — она переходит потом и к "дикарю Заруцкому".

Весьма красноречивы её письма. Она писала, что "предпочла бы смерть тому, что свет мог радоваться ее несчастиям. Бывши властительницей народов, московской царицей, не хочет и не может быть снова чьей-то подданной".

Марина сравнивает себя в письмах с солнцем, которое всё же не перестает светить, хотя временами его застилают тучи.

Вместо престола девять лет походной жизни

Надо отметить, что Марина была одарена большой отвагой, решительностью и твердостью характера. Особенно она себя проявила в Тушинском лагере и в Дмитрове. Когда в 1610 году поляки, служившие под знаменами Лжедмитрия, вознамерились перейти под знамена короля Сигизмунда, она "обходила их жилища и своими убеждениями отвлекла многих от короля и утвердила в верности своему супругу". А в Дмитрове в гусарской одежде "царица" вошла в воинский круг, где "прочувственными речами произвела большое впечатление". Хотя пришлось ей весьма туго, многие уже решились отложиться от Лжедмитрия.

Да, это была храбрая женщина. Убегая в Калугу, она захватила с собой лишь небольшой отряд донцов.

Когда казаки испугались, и в их рядах уже наметилось расстройство, Мнишек громко обратилась к донцам: "Что вы делаете, солдаты! Я женщина, но не знаю страха, не дрожу и колеблюсь как вы".

Признав второго самозванца, она действовала так не из-за трусости или увещеваний своего отца, который был подкуплен Тушинским вором, а всего лишь из-за корысти стать московской царицей. Мечта о власти и дикое честолюбие заслоняли такие банальные сегодня понятия, как совесть и честь. Судя по истории, это нормально. Депутатов, политиков, кто только не обвинял их в течение столетий в отсутствии этих самых понятий...

Смена веры и финал

Марина пошла ещё дальше. Несмотря на фанатизм польского католичества, она спокойно приняла благословение из рук Московского патриарха и сменила веру, даже не уведомив об этом Папу Римского. И, несмотря на апологетов Марины Мнишек, которые считали и считают её игрушкой в руках судьбы, она стала лишь жертвою своих ненасытных честолюбия и жадности. Эти черты характера привели её и её малолетнего сына на плаху.

24 декабря 1614 года полякам было объявлено, что в Москве "Ивашка за свои злые дела и Маринкин сын казнены, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле умерла".

Впрочем, как утверждается в более поздней историографии, "Маринку" задушили в одной из башен Коломенского кремля. В последние минуты она думала о превратностях судьбы: будучи царской невестой, в апреле 1606 года Мнишек въехала в Россию у Смоленска.

На границе тогда её торжественно встречала специально отобранная царская свита во главе с боярином, дядей царевича Дмитрия Иоанновича (Угличского), Михаилом Нагим и князем Василием Рубцом Мосальским. Невесте было передано 13 290 талеров и 5200 рублей. А царствовать ей весной того 1606 года оставалось, сидя в московском Кремле, всего лишь пару недель. Лжедмитрия I свергли 17 мая.