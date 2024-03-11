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Климентий Морозов
Женщины-легенды: истории Анны Щетининой, Анны Чулковой и Екатерины Алексеевой и других

В Приморском крае назвали ТОП-5 его самых знаменитых женщин

6:08
Наследие

Они — наши соотечественницы: первая женщина-капитан и создательница, вероятно, самых вкусных конфет на планете. Женщина, ставшая прототипом героини из известной песни. И многое другое.

В Приморском крае назвали ТОП-5 его самых знаменитых женщин
Фото: unsplash.com by Джон-Марк Кузнецов is licensed under CC0 1.0

Издание vostokmedia.com помогает вспомнить ТОП-5 наиболее известных женщин Приморского края.

Анна Щетинина

Она родилась в 1908 году под Владивостоком, на станции Океанской. Как будто судьба с самого начала намекала ей, что её ждёт. А ждал её трудный путь к капитанскому мостику!

Анна Ивановна Щетинина — первая женщина-капитан дальнего плавания. Сначала она училась во Владивостоке в морском техникуме, прошла практику как матрос, затем получила штурманский диплом и в 1934 году — диплом капитана дальнего плавания.

В годы Великой Отечественной войны она командовала судами на Балтике, выполняя свою работу под огнём врага. Она стояла на капитанском мостике во время "огненных рейсов" по перевозке ленд-лиза из США во Владивосток. Её приглашали, если требовалось осуществить первые в истории советского мореплавания рейсы в страны Африки и Азии. Она обучала будущих капитанов в тогдашнем Владивостокском высшем инженерном морском училище (ныне — МГУ имени Невельского). Замечательная жизнь, великие поступки. И великая женщина.

Анна Чулкова

Анна Фёдоровна Чулкова сделала подарок миллионам сладкоежек СССР — и не только им. Ведь конфетами "Птичье молоко", рецепт которых она создала, работая технологом на Владивостокской кондитерской фабрике, с удовольствием угощались во многих странах мира.

Также её авторству принадлежат рецепты конфет "Метеорит" и "Комета", которые выпускаются во Владивостоке и по сей день.

В 1986 году Анне Чулковой была присвоена высшая награда за мирный труд в СССР — орден Героя Социалистического Труда.

Екатерина Алексеева

Существует прекрасная легенда о том, что уроженка Владивостока Екатерина Николаевна Алексеева стала прототипом героини знаменитой песни "Катюша" Матвея Блантера и Михаила Исаковского.

Она родилась в 1911 году на Первой Речке во Владивостоке, в семье часовых дел мастера Николая Филиппова. С детства у девочки проявились уникальные музыкальные способности: тонкий слух, выразительный голос. После окончания школы Катя Филиппова поступила в Ленинградскую консерваторию, где познакомилась с поэтом Матвеем Блантером и подружилась с ним. Однако на третьем курсе Екатерина случайно получила травму руки и была вынуждена покинуть музыкальную карьеру. В это же время она встретила капитана Александра Алексеева и вышла за него замуж, отправившись вместе с ним в Приморский край — в Хасанский район.

Во время Хасанских событий в 1938 году Екатерина Филиппова-Алексеева добровольно работала санитаркой и продемонстрировала настоящее самоотверженное служение, оказывая помощь раненым в течение 14 дней без перерыва.

Осенью 1939 года за её мужество она была награждена орденом Красной Звезды, став одной из первых женщин, получивших такую награду в СССР. Именно она и вдохновила Матвея Блантера на создание стихов о Катюше.

Элеонора Лорд Прей

Хотя она не родилась во Владивостоке, известный фотограф Элеонора Лорд Прей прожила там 36 лет, что сделало этот город для неё домом, местом радости и печали, где она смеялась и плакала, а главное — где она писала письма. Именно эти письма, накопленные за 36 лет (вообразите, это почти целая жизнь!), навсегда превратили американку по рождению Элеонору Прей в часть истории Владивостока. Она стала одной из тех женщин, без которых невозможно представить этот город.

В течение 36 лет она переписывалась с родными и друзьями, рассказывая о жизни города, о его событиях, о людях, с которыми она встречалась. И оказалось, что она нарисовала Владивосток совсем с другой стороны, которую, возможно, мы бы никогда не увидели: обыденной, заполненной теми мелочами, которые так редко встречаются в учебниках истории.

Евдокия Старцева-Воронова

Евдокия Старцева была дочерью известного предпринимателя Алексея Старцева, который внёс значительный вклад в развитие Приморского края. Именно благодаря его усилиям в начале XX века остров Путятина стал своеобразным островом-сказкой, где находились оленьи питомники, фарфоровый завод и даже свой флот…

Евдокия Старцева была необычайно смелой женщиной: она владела оружием, отлично верховая езда, в совершенстве знала китайский язык.

Она вышла замуж за перспективного военного — полковника Павла Воронова. Став его верным спутником, она помогала ему в переводах и, когда началась борьба с ихэтуанями, стала сестрой милосердия. За свой счёт она создала санитарный летучий отряд — 14 двуколок, каждая из которых была запряжена двумя мулами. Этот отряд следовал за кавалерийскими частями к местам боев и, собрав раненых, доставлял их в госпиталь. Десять двуколок перевозили раненых, а четыре другие — медикаменты, перевязочные материалы, пищу.

Императрица Александра Федоровна выделила 10 000 рублей на создание такого отряда. "Мобильный госпиталь" спас множество жизней, а сама Евдокия Старцева была ранена. За её храбрость ей был присуждён Георгиевский крест.

В сентябре 1902 года Павел Воронов взял командование Приморским драгунским полком и продемонстрировал себя как грамотный, энергичный и справедливый командир. Когда началась русско-японская война, Воронов с своим полком был на передовой. Его жена, Евдокия Алексеевна, снова была рядом — со своим санитарным обозом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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