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Сергей Лебедев
Зачем Наполеон заставлял своих генералов читать книги о Российской империи перед вторжением 1812 года. Неожиданные подробности

Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России

Наследие » Мир

В последнее время появилось немало сообщений, что и Франция, и новая Германия собираются объявить войну России. Правда — неправда, увидим. На то он и Интернет.

Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России
Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2" is licensed under rudalle.ru

Но то, что натовским генералам приходится по приказу тамошних фельдмаршалов изучать прошлое и настоящее России — это точно. Неслучайно накануне вторжения в Россию Наполеон обязал своих генералов засесть за учебники, изучая "флору и фауну" своего врага.

Это подтверждали и сотни книг о России, которые Даву и Ней везли в Россию, а потом сжигали их на кострах в морозную непогоду своего отступления из Москвы.

Чтение — залог победы?

Историки, изучавшие ещё пару веков назад эпоху наполеоновских войск, отмечали, удивляясь, что наполеоновские маршалы и генералы, храбрецы, не без военного таланта, но нередко от сохи (взять того же Бернадота, сына сапожника, который дал впоследствие жизнь новому королевскому роду Швеции), возили за собой в многочисленных кампаниях свои военные библиотеки. Это как-то противоречит устоявшимся взглядам обывателей, которые считают солдат малокультурными и простыми по жизни людьми.

Английский исследователь позапрошлого века Уильям Томпсон, который потратил немало времени на изучение наполеоновской эпохи, объяснял это не только подражанию Наполеону, но и его приказу — изучать врага не только на поле битвы, но и накануне, штудируя его политику, нравы, быт и религиозные различия населения. Вот и приходилось героям Ваграма и Аустерлица подражать Наполеону не только в его привычках, но и в бытовой и военной обстановках. Саблей махать проще, хотя и опасней.

Отмечу, уже в ссылке на острове Святой Елены Наполеон рассказывал, что пристрастился к чтению с малых лет. И свою хорошую привычку он пронёс в течение всей своей жизни, несмотря на безумную физическую и умственную деятельность, на свои годы, которые отвела ему история. Конечно, не надо забывать, сколько миллионов жизней было положено на завоевание Европы, которые благодаря русской армии и политике оказались впоследствии просто мусором.

Хотя здесь французские историки на высоте. Из краха они всё равно сделали Наполеона национальным героем.

Но мы отвлеклись от темы. Поэтому должность императорского библиотекаря отнюдь не была синекурой. Книги — это мозги, это будущие победы. Инструкция, данная Барбье в 1808 году относительно составления походной библиотеки, так же полна, так же разработана во всех подробностях, как приказ командиру корпуса.

"Походная библиотека должна состоять из тысячи томов, напечатанных удобным для чтения шрифтом. Но без полей, из-за экономии места. Книги переплетены в сафьян, уложены тюками в 60 штук. Кожаные чемоданы, внутри зелёный бархат" — говорилось в "приказе".

Содержание тоже оговаривалось. Сорок томов — религия, сорок — поэзия, сорок — пьесы. Шестьдесят томов отдавалось романам и шестьдесят — уже истории. Последнее закреплялось в основном за мемуарами исторических лиц. Исторические труды и сочинения были в приоритете Наполеона.

Книга может и до Москвы довести

Когда Наполеон мыслил нападение на английскую Индию, он приказал Барбье составить полную картину из книг, посвященных любым войнам и битвам в долине Евфрата. А это походы со времен Марка Красса и Антония до Траяна и Юлиана. Здесь также должны были быть карты и выдержки из оригинальных сочинений. Наполеон также потребовал у Барбье справку об одном из персидских походов Александра Македонского.

Нескромный взгляд, брошенный на книги Наполеона и его сослуживцев, которые сотнями теснились в их библиотеках, не оставил бы у любого проницательного дипломата или разведчика ни малейшего сомнения, где вскоре разразится война. Приказ Наполеона, который получил его библиотекарь в 1811 году, относился в первую очередь к Литве. Тогдашней территории Российской Империи.

Нужны были любые материалы о дорогах, реках, лесах, болотах. Наполеон желал изучить всю Курляндию, прежде чем перейти Березину. Даже стародавние походы шведского короля Карла XII через Польшу на Украину были им тщательно проштудированы.

Кроме того, у Наполеона накануне вторжения в Россию были замечены собрания документальных данных по истории, географии Ливонии (назовём просто Прибалтикой) и других близлежащих регионов. России и Финляндии. Читал он труд английского полковника Вильямсона о русской армии. Было аналогичное сочинение и некоего Плото.

Как видим, простой список книг французского императора мог бы открыть русскому правительству (ну, не на Александра I всё сваливать), что Наполеон не только готовился воевать с Россией, но и тщательным образом изучал пути вторжения. Он колебался: идти через прибалтийские провинции или через Литву. Как и то — направление главного удара — Петербург или Москва.

Чем всё закончилось — мы знаем. По крайней мере, наши русские нынешние учебники истории должны об этом знать. Сегодня же вся эта библиотека императора могла бы уместиться на обычной флешке. Правда, при отступлении из России с ними не согреешься. Это вам не книги.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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