Как в недалёком прошлом определяли, что усопший действительно мёртв? Исторический экскурс

В цирках древнего Рима служащие нередко прикладывали раскалённые багры к телам погибших гладиаторов, проверяя, а живой ли ещё бедняга. И только потом железными крючьями выволакивали тело с арены. Известный многим большой специалист по линии ритуальных услуг Безенчук из "12 стульев" бегал по городу в поисках потенциального усопшего. Бывало, останавливался рядом со спавшей на скамеечке бабкой и радовался, что та отдала Богу душу. Но, как оказывалось, она просто вздремнула. И отнюдь не летаргическим сном.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Чуприков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International