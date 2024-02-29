Как в недалёком прошлом определяли, что усопший действительно мёртв? Исторический экскурс

В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста

В цирках древнего Рима служащие нередко прикладывали раскалённые багры к телам погибших гладиаторов, проверяя, а живой ли ещё бедняга. И только потом железными крючьями выволакивали тело с арены. Известный многим большой специалист по линии ритуальных услуг Безенчук из "12 стульев" бегал по городу в поисках потенциального усопшего. Бывало, останавливался рядом со спавшей на скамеечке бабкой и радовался, что та отдала Богу душу. Но, как оказывалось, она просто вздремнула. И отнюдь не летаргическим сном.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Чуприков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Автор "Мёртвых душ" боялся быть похороненным заживо

В сказках нам немало говорится о спящих царевнах, которые по разным причинам были захоронены вживую, пусть даже и в хрустальном гробу. Не случайно, великий русский писатель Николай Гоголь дико боялся из-за своей неуравновешенной психики быть похороненным живым. Под землёй, в деревянной домовине. Не всегда же найдётся рядом принц или царевич Елисей, которые смогут разбить хрустальный гроб. На что были семь гномиков, но и те заживо схоронили Белоснежку. Поэтому тема, как не быть похороненным заживо, волновала людские умы тысячи лет.

Неслучайно даже был написан ряд трактатов, один из которых так и назывался "Об одном простом признаке смерти, доступном определению каждого". Здесь также подчёркивалось, что в истории человечества бывают случаи, когда с точностью трудно определить: действительно наступила смерть или вы просто находитесь в состоянии "мнимобольного".

Сами близкие не раз признавались, что очень мучительно видеть, что по той или иной причине признаки посмертного изменения наступают очень медленно. И кажется, что умерший "лежит как живой". И вера в его жизнь оказывается для близких большой трагедией. Может быть, это действительно летаргический сон. Ведь люди сегодня и в коме живут, правда под наблюдением врачей и под присмотром современного медицинского оборудования.

Уже давно существовало немало способов для точного ответа на заданный нами вопрос. Хотя здесь всегда обращались к врачам. Они лечат, они и… Один из них, известный в начале прошлого века французский врач Икар, назвал верный и общедоступный способ, как не отправить случайно на тот свет своего подопечного.

Свинцовый уксус — вестник смерти

В случае действительной смерти, почти немедленно, в особенности из лёгких человека, через носовую часть начинает выделяться газ — сероводород в чистом виде или в составе с аммиаком. Вначале его трудно ощутить, объём ничтожно мал. Но существует простой реактив, который легко обнаруживает его присутствие. Это, имевшийся когда-то даже в русских аптеках, свинцовый уксус. Кстати, весьма опасная штука. Вдыхание пыли с частицами уксуснокислого свинца и случайное проглатывание может привести

к острому отравлению,

спазматическим болям в желудке,

общей слабости,

тошноте,

рвоте,

болям в ногах, руках, суставах, пояснице.

Во рту появляется привкус железа, происходит потеря координации. В дальнейшем может развиться паралич, токсический шок, резко падает давление. Как писали в аннотации, если пострадавшему не оказать помощь, то шок приведёт к коме и смерти.

Но достаточно пропитать этим составом бумагу, потом просушить её и вложить в ноздрю человеку, который, как вам кажется, ещё жив. Или положить бумагу на рот или нос. Если бумага потемнеет, то, увы, это не сон. А смерть. Проведя ряд опытов, Икар уверял, что это самый простой и надёжный способ определить смерть человека.

Правда он также указал на более простой способ. Речь идёт о серебре. В соединении с сероводородом или аммиаком оно темнеет. Достаточно положить у носа умершего монетку — и всё будет ясно. Однако этот способ более продолжителен. И лакмусовая бумажка уксуснокислого свинца обладает наибольшей чувствительностью.

Любопытно, что свинцовый уксус, хотя и известен как ядовитое вещество, но в Древнем Риме, как и в Средневековье, использовался для "облагораживания" кислого вина и увеличения сроков его хранения. В конце XVII века немецкий врач Геккель даже связал тяжёлые отравления местных монахов с добавками свинцового сиропа в монастырское вино. Тем не менее почти сто лет виноделы продолжали "улучшать" вино ацетатом свинца. Только дешёвый сахар, получаемый из тростников Карибов и Южной Америки, смог заставить их отказаться позже от этой опасной практики.