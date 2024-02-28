Казаки поддержали курс Владимира Путина на II Большом круге российского казачества

В Москве прошёл II Большой круг российского казачества

4:00 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

В Москве 28 февраля прошёл II Большой круг российского казачества, где делегаты поддержали курс лидера России Владимира Путина.

Фото: Пресс-служба Казачьего Круга

Казаки также проголосовали за инициативу по возрождению Запорожского казачьего войска, верного Российской Федерации. Мероприятие проходило в Храме Христа Спасителя.

Свыше 1100 делегатов собрались на II Большой круг. Среди присутствующих были атаманы и казаки войсковых казачьих обществ, обучающиеся казачьих кадетских корпусов и общеобразовательных организаций, студенты образовательных организаций, входящих в Ассоциацию казачьих вузов, а также духовенство Русской православной церкви.

Напутствие президента

Перед началом мероприятия всем было зачитано приветственное слово Владимира Путина.

"Вы по праву гордитесь яркими, героическими страницами истории российского казачества. На протяжении столетий казаки верой и правдой служили Отчизне. В сражениях за её свободу и независимость проявляли беспримерную отвагу и мужество. Важно, что вы — наследники этих патриотических традиций бережно хранить отеческие заветы, уделять беспристанное внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи, направляете свои усилия на создания системы казачьих вузов и кадетских корпусов, активно участвуете в регистрации востребованных общественных, просветительских, гуманитарных проектов. Многие герои-казаки по зову сердца, плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, — отметил в приветствии президент страны.

Также Владимир Путин выразил уверенность, что Круг пройдёт в атмосфере взаимопонимания, а предложенные делегатами инициативы непременно воплотятся в дела, послужат объединению всего российского казачества. Позже зачитали и приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

После них выступил атаман Всероссийского казачьего общества генерал Виталий Кузнецов, который подчеркнул, что народ России живёт в переломный момент всемирной истории, и все решения и поступки народа России будут влиять на будущее граждан страны.

"Предлагаю поддержать курс президента России Владимира Путина! Он внёс огромный вклад в возрождение и развитие российского казачества, в восстановлении его сплоченности в деле защиты России, ее интересов в мире!" — подчеркнул атаман.

Историческое решение

Казакам на Круге предстоит принять историческое решение — поддержать инициативу о возрождении Запорожского казачьего войска, подытожил Кузнецов. По результатам мероприятии делегаты приняли Резолюцию II Большого круга, проголосовав за неё единогласно.

В данном документе, который определяет стратегические цели и направления деятельности казачества РФ на ближайшие годы, говорится, что казаки видят огромный вклад главы государства в развитие казачества России, восстановлении его сплоченности в деле государственной защиты, ее интересов на планете.

"Принимая во внимание обращения казаков, решения кругов и сборов казачьих обществ и общественных объединений, Круг постановил:

— поддержать курс президента РФ Владимира Путина", — в частности, гласит Резолюция.

В документе также указаны приоритеты для объединения российского казачества.

Отметим их:

несение казаками военной службы с учётом исторических традиций и преемственности;

участие казаков в спецоперации и поддержка их семей;

поддержка Ассоциации казачьих вузов, кадетских корпусов и прочих образовательных организаций с региональным статусом "казачьи";

воспитание молодежи в духовно-нравственных ценностях патриотизма и готовности служению Отечеству.

Резолюция отмечает особое внимание к развитию взаимодействия между общественными объединениями казаков, что даст возможность объединить усилия по проведению единой информационной политики, обороны России и её безопасности.