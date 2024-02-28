Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Казаки поддержали курс Владимира Путина на II Большом круге российского казачества

В Москве прошёл II Большой круг российского казачества

4:00
Наследие » Россия

В Москве 28 февраля прошёл II Большой круг российского казачества, где делегаты поддержали курс лидера России Владимира Путина.

В Москве прошёл II Большой круг российского казачества
Фото: Пресс-служба Казачьего Круга

Казаки также проголосовали за инициативу по возрождению Запорожского казачьего войска, верного Российской Федерации. Мероприятие проходило в Храме Христа Спасителя.

Свыше 1100 делегатов собрались на II Большой круг. Среди присутствующих были атаманы и казаки войсковых казачьих обществ, обучающиеся казачьих кадетских корпусов и общеобразовательных организаций, студенты образовательных организаций, входящих в Ассоциацию казачьих вузов, а также духовенство Русской православной церкви.

Напутствие президента

Перед началом мероприятия всем было зачитано приветственное слово Владимира Путина.

"Вы по праву гордитесь яркими, героическими страницами истории российского казачества. На протяжении столетий казаки верой и правдой служили Отчизне. В сражениях за её свободу и независимость проявляли беспримерную отвагу и мужество. Важно, что вы — наследники этих патриотических традиций бережно хранить отеческие заветы, уделять беспристанное внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи, направляете свои усилия на создания системы казачьих вузов и кадетских корпусов, активно участвуете в регистрации востребованных общественных, просветительских, гуманитарных проектов. Многие герои-казаки по зову сердца, плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, — отметил в приветствии президент страны.

Также Владимир Путин выразил уверенность, что Круг пройдёт в атмосфере взаимопонимания, а предложенные делегатами инициативы непременно воплотятся в дела, послужат объединению всего российского казачества. Позже зачитали и приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

После них выступил атаман Всероссийского казачьего общества генерал Виталий Кузнецов, который подчеркнул, что народ России живёт в переломный момент всемирной истории, и все решения и поступки народа России будут влиять на будущее граждан страны.

"Предлагаю поддержать курс президента России Владимира Путина! Он внёс огромный вклад в возрождение и развитие российского казачества, в восстановлении его сплоченности в деле защиты России, ее интересов в мире!" — подчеркнул атаман.

Историческое решение

Казакам на Круге предстоит принять историческое решение — поддержать инициативу о возрождении Запорожского казачьего войска, подытожил Кузнецов. По результатам мероприятии делегаты приняли Резолюцию II Большого круга, проголосовав за неё единогласно.

В данном документе, который определяет стратегические цели и направления деятельности казачества РФ на ближайшие годы, говорится, что казаки видят огромный вклад главы государства в развитие казачества России, восстановлении его сплоченности в деле государственной защиты, ее интересов на планете.

"Принимая во внимание обращения казаков, решения кругов и сборов казачьих обществ и общественных объединений, Круг постановил:
— поддержать курс президента РФ Владимира Путина", — в частности, гласит Резолюция.

В документе также указаны приоритеты для объединения российского казачества.

Отметим их:

  • несение казаками военной службы с учётом исторических традиций и преемственности;
  • участие казаков в спецоперации и поддержка их семей;
  • поддержка Ассоциации казачьих вузов, кадетских корпусов и прочих образовательных организаций с региональным статусом "казачьи";
  • воспитание молодежи в духовно-нравственных ценностях патриотизма и готовности служению Отечеству.

Резолюция отмечает особое внимание к развитию взаимодействия между общественными объединениями казаков, что даст возможность объединить усилия по проведению единой информационной политики, обороны России и её безопасности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы москва
Новости Все >
Андрей Руденко: село Орловка в ДНР перешло под контроль армии России
Глава ДНР Пушилин заявил, что послание Путина ФС будет инструкцией к дальнейшей жизни
Футболист Роналду не считает позорным свой неприличный жест в сторону фанатов
Эрдоган: Турция готова вновь принять в Стамбуле российско-украинские переговоры
Актёр сериала "Слово пацана" сообщил о своей зависимости от алкоголя
Как ухаживать за арахисом в домашних условиях
Главред RT и МИА "Россия сегодня" Симоньян считает, что армии РФ предстоит долгий путь для победы в СВО
План безопасности Олимпиады украли на парижском вокзале
Премьер Франции Атталь заявил, что Россия представляет прямую угрозу для республики
Suddeutsche Zeitung: Фугасный снаряд танка Т-72 уничтожил украинский Leopard 2, не пробив броню
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
В Москве прошёл II Большой круг российского казачества Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Последние материалы
План безопасности Олимпиады украли на парижском вокзале
Премьер Франции Атталь заявил, что Россия представляет прямую угрозу для республики
Suddeutsche Zeitung: Фугасный снаряд танка Т-72 уничтожил украинский Leopard 2, не пробив броню
Врачи заявили, что женщинам нужен тестостерон
Почему периодически необходимо загонять стрелку тахометра в красную зону: объяснение эксперта
Россия ожидает вторую партию индийских бананов
У актёра Алена Делона нашли склад незарегистрированного оружия
Служивший в рядах ВСУ наемник из США назвал главную проблему украинской армии
Live Science: археологи обнаружили гигантский каменный топор в Саудовской Аравии
Кинокритик Александр Шпагин не верит в успех ремейка "Бриллиантовой руки"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников