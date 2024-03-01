Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев
Русский патриотизм всегда должен оставаться русским

Что думали о патриотизме много лет назад

Наследие » Россия

Времена в России сегодня непростые. Одни покупают в Москве ещё квартиры, имеют двойное гражданство, катаясь из стран НАТО и обратно, зато на "Госуслугах" можно увидеть рекламу для людей предпенсионного возраста — "Ваша пенсия в ваших руках — вперёд в окопы". Защищать тех, кто покупает эти самые квартиры. Весьма похоже на западную рекламу рекрутского набора полувековой давности. Вы хотите увидеть Стамбул и Токио, искупаться в Тихом океане — вступайте в ряды армии США. Правда последнее относилось к молодёжи, а не к старикам.

Что думали о патриотизме много лет назад
Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0

И тут думаешь о патриотизме. Сколько он стоит, и на кого он рассчитан. А об этом задумывались наши предки сотни лет назад…

Знают ли нынешние официанты о варягах?

Накануне Первой мировой войны, как и сегодня (а об этом не стоит забывать, Россию в этом плане периодически лихорадит), многие задумывались о патриотизме — что это такое, и с чем это едят? Одни были за царя-батюшку, другие были за революционеров. Или что-то в этом роде. Короче, много говорили, предпочитая потом вместо себя гнать на фронт других. Но и те, и другие были патриотами. Одни любили Россию в себе, другие себя в России. Может быть, через несколько лет поэтому тогдашние депутаты Госдумы и поехали к Николаю II уговаривать его отречься от престола. Позже один из них, Шульгин, после войны даже получил от Советского правительства персональную пенсию. Хотя в годы Гражданской вроде бы был "политруком" белогвардейцев.

Но Россия, пока есть русские на этой земле, не меняется. Тем более, что остались дневники одного из официантов средних лет, который мнил себе пусть не интеллигентом, но человеком весьма осведомлённым и знающим. На какой стороне он был в годы Гражданской — неизвестно. Как и неизвестно — получил ли он пенсион от товарища Сталина. Но его записи, как под кальку, ложатся на сегодняшние реалии. Правда, и человек он был еще достаточно не старый. Здоровый, без язвы и мочекаменной болезни. А ведь скоро намечалась война…

"Человек я, конечно, малопросвещённый, но все таки об варягах читал и кое-что от просвещённой публики позаимствовал. Но вот уже как десять лет хожу с салфеткой, то вижу и в публике изменение. Варягов уж больно прибавилось. Пришли и завладели. Раньше у нас посетитель был русский и немец. Теперь все больше чёрное племя пошло. Немец, он хоть и Клейзерцвингер, но сущий патриот. После Мукдена плакал (русско-японская война)", — писал наш официант.

Русский официант, как дельфийский оракул, провидчески говорил полтора века назад: "Абрама Бухмана хотя бы взять. За англичанина себя выдает, а мы-то знаем какой он англичанин. Семью имеет, а к нам с любовницами приезжает. Строит из себя русского, говоря: "Я партия народной свободы".

Закономерный был вопрос и нашего официанта: "Как человек услужающий и должен от него на чай получить, однако же хочется спросить — неужто ты об нашей русской свободе хлопочешь? Врёшь".

Зачем России врагам в ладоши хлопать

Вот однажды и пришёл наш русский официант домой и начал строго спрашивать своего сынка, который всё-таки уже учился в реальном училище: "Хочу знать в свое утешение, чувствуешь ли ты в своей душе патриотизм?"

Понятно, что сын, воспитанный уже на западном кинематографе, пинкертонах и прочих излишествах на улицах российских, резонно отвечал: "Патриотизм, папаша, ведь это такое слово — его различно надо понимать". Отец призадумался: "Неужели, думаю, ты, Петя, сможешь дойти до того, чтобы врагам России в ладоши хлопать?"

А тут ещё горе. Друг сердечный помер. Служба была при банке. Парадная. Но банк "рухнул". И с этим жизнь кончилась. "Хорошая вещь капитал, а как человека мучает. Фляки любил по-польски. Первая, говорит, к водке закуска. Царство небесное, место покойное!", — занёс в дневник наш официант.

Также он вспомнил о посиделках с неким Дмитрием Сергеевичем, Николаем Семеновичем и "каким-то длинноволосым профессором". Последний так и заявил, мол, несколько лет все языком болтают, в книжки не заглядывая, а молодёжь к просвещению почему-то отвращение имеет.

"И так мне эти слова истинными показались, что я заслушался и ножик в солонине оставил. Так я и стал патриотом и официантом в первый раз в жизни", — занёс в свой дневник официант трехзвездочного питейного заведения.

И его можно понять, ведь он не жил в наше время, когда "Близнецы определяются с планами, а Козероги получат неожиданные известия".

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Новости Все >
Психологи ответили, почему люди ищут себе оправдания при похудении
Париж может разрешить спецназу и другим военным пересекать границу Украины
Что такое экзосомы и как они помогают замедлить старение кожи
Чем протереть дворники, чтобы на лобовом стекле не было грязных разводов
FP: предложение Макрона о войсках не поможет Украине
В Новом Театре завершился просветительский проект "Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом"
ВС РФ уничтожили спрятанный опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Котировки "Яндекса" поднялись на торгах на 4,8% в отсутствие корпоративных новостей
Nintendo Switch 2 возможно будет использовать память SD Express от Samsung
Секрет долгого хранения свёклы раскрыт
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Последние материалы
Психологи ответили, почему люди ищут себе оправдания при похудении
Париж может разрешить спецназу и другим военным пересекать границу Украины
Что такое экзосомы и как они помогают замедлить старение кожи
Чем протереть дворники, чтобы на лобовом стекле не было грязных разводов
FP: предложение Макрона о войсках не поможет Украине
В Новом Театре завершился просветительский проект "Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом"
ВС РФ уничтожили спрятанный опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Котировки "Яндекса" поднялись на торгах на 4,8% в отсутствие корпоративных новостей
Nintendo Switch 2 возможно будет использовать память SD Express от Samsung
Секрет долгого хранения свёклы раскрыт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников