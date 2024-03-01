Русский патриотизм всегда должен оставаться русским

Что думали о патриотизме много лет назад

Времена в России сегодня непростые. Одни покупают в Москве ещё квартиры, имеют двойное гражданство, катаясь из стран НАТО и обратно, зато на "Госуслугах" можно увидеть рекламу для людей предпенсионного возраста — "Ваша пенсия в ваших руках — вперёд в окопы". Защищать тех, кто покупает эти самые квартиры. Весьма похоже на западную рекламу рекрутского набора полувековой давности. Вы хотите увидеть Стамбул и Токио, искупаться в Тихом океане — вступайте в ряды армии США. Правда последнее относилось к молодёжи, а не к старикам.

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И тут думаешь о патриотизме. Сколько он стоит, и на кого он рассчитан. А об этом задумывались наши предки сотни лет назад…

Знают ли нынешние официанты о варягах?

Накануне Первой мировой войны, как и сегодня (а об этом не стоит забывать, Россию в этом плане периодически лихорадит), многие задумывались о патриотизме — что это такое, и с чем это едят? Одни были за царя-батюшку, другие были за революционеров. Или что-то в этом роде. Короче, много говорили, предпочитая потом вместо себя гнать на фронт других. Но и те, и другие были патриотами. Одни любили Россию в себе, другие себя в России. Может быть, через несколько лет поэтому тогдашние депутаты Госдумы и поехали к Николаю II уговаривать его отречься от престола. Позже один из них, Шульгин, после войны даже получил от Советского правительства персональную пенсию. Хотя в годы Гражданской вроде бы был "политруком" белогвардейцев.

Но Россия, пока есть русские на этой земле, не меняется. Тем более, что остались дневники одного из официантов средних лет, который мнил себе пусть не интеллигентом, но человеком весьма осведомлённым и знающим. На какой стороне он был в годы Гражданской — неизвестно. Как и неизвестно — получил ли он пенсион от товарища Сталина. Но его записи, как под кальку, ложатся на сегодняшние реалии. Правда, и человек он был еще достаточно не старый. Здоровый, без язвы и мочекаменной болезни. А ведь скоро намечалась война…

"Человек я, конечно, малопросвещённый, но все таки об варягах читал и кое-что от просвещённой публики позаимствовал. Но вот уже как десять лет хожу с салфеткой, то вижу и в публике изменение. Варягов уж больно прибавилось. Пришли и завладели. Раньше у нас посетитель был русский и немец. Теперь все больше чёрное племя пошло. Немец, он хоть и Клейзерцвингер, но сущий патриот. После Мукдена плакал (русско-японская война)", — писал наш официант.

Русский официант, как дельфийский оракул, провидчески говорил полтора века назад: "Абрама Бухмана хотя бы взять. За англичанина себя выдает, а мы-то знаем какой он англичанин. Семью имеет, а к нам с любовницами приезжает. Строит из себя русского, говоря: "Я партия народной свободы".

Закономерный был вопрос и нашего официанта: "Как человек услужающий и должен от него на чай получить, однако же хочется спросить — неужто ты об нашей русской свободе хлопочешь? Врёшь".

Зачем России врагам в ладоши хлопать

Вот однажды и пришёл наш русский официант домой и начал строго спрашивать своего сынка, который всё-таки уже учился в реальном училище: "Хочу знать в свое утешение, чувствуешь ли ты в своей душе патриотизм?"

Понятно, что сын, воспитанный уже на западном кинематографе, пинкертонах и прочих излишествах на улицах российских, резонно отвечал: "Патриотизм, папаша, ведь это такое слово — его различно надо понимать". Отец призадумался: "Неужели, думаю, ты, Петя, сможешь дойти до того, чтобы врагам России в ладоши хлопать?"

А тут ещё горе. Друг сердечный помер. Служба была при банке. Парадная. Но банк "рухнул". И с этим жизнь кончилась. "Хорошая вещь капитал, а как человека мучает. Фляки любил по-польски. Первая, говорит, к водке закуска. Царство небесное, место покойное!", — занёс в дневник наш официант.

Также он вспомнил о посиделках с неким Дмитрием Сергеевичем, Николаем Семеновичем и "каким-то длинноволосым профессором". Последний так и заявил, мол, несколько лет все языком болтают, в книжки не заглядывая, а молодёжь к просвещению почему-то отвращение имеет.

"И так мне эти слова истинными показались, что я заслушался и ножик в солонине оставил. Так я и стал патриотом и официантом в первый раз в жизни", — занёс в свой дневник официант трехзвездочного питейного заведения.

И его можно понять, ведь он не жил в наше время, когда "Близнецы определяются с планами, а Козероги получат неожиданные известия".