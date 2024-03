Русский патриотизм всегда должен оставаться русским

Времена в России сегодня непростые. Одни покупают в Москве ещё квартиры, имеют двойное гражданство, катаясь из стран НАТО и обратно, зато на "Госуслугах" можно увидеть рекламу для людей предпенсионного возраста — "Ваша пенсия в ваших руках — вперёд в окопы". Защищать тех, кто покупает эти самые квартиры. Весьма похоже на западную рекламу рекрутского набора полувековой давности. Вы хотите увидеть Стамбул и Токио, искупаться в Тихом океане — вступайте в ряды армии США. Правда последнее относилось к молодёжи, а не к старикам.

Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0