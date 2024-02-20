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Антон Бекетов
Тарас Шевченко призывал славян вместе бороться с англо-германской угрозой. Историк — об истории Киевской Руси

Историк Спицын: термин "Киевская Русь" придумали в СССР

4:01
Наследие » Россия

Два года назад началась спецоперация России на Украине, в том числе и для борьбы с украинским нацизмом. Почему русские, украинцы и белорусы — на самом деле один народ; правда ли, что Тарас Шевченко призывал всех славян вместе бороться с англо-германской угрозой; когда появился проект "Украина как анти-Россия", Pravda.Ru рассказал историк Евгений Спицын.

Историк Спицын: термин "Киевская Русь" придумали в СССР
Фото: Flickr: Winter cityscape Kiev Ukraine by Valerii Tkachenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

— Евгений Юрьевич, украинцы и русские — это один народ?

— Да, украинцы и русские — это один народ, представители восточнославянского этноса. Мы стояли у истоков создания единого древнерусского государства. В исторических источниках это государство называлось Русь либо Русская земля. Позднее это государство стали называть по-разному. Во многом благодаря советским историкам, в частности Борису Дмитриевичу Грекову, закрепилось привычное название Киевская Русь, то есть по столице этого государства. Хотя сам термин впервые был употреблён в 1837 году первым ректором Киевского императорского университета Михаилом Максимовичем. Но в XIX веке он не употреблялся. Даже один из основоположников украинской историографии Михаил Грушевский предпочитал называть Древнюю Русь Киевской державой — на украинский манер.

Это название потом сыграло злую шутку с нами, поскольку термин "Киевская Русь" стали продвигать украинские самостийники и националисты. Но никто же не называет средневековую Францию "Парижской Францией", не говорят про "Лондонскую Англию", "Мадридскую Испанию".

Понятно, что это научный конструкт, который использовался сугубо в практических целях, чтобы отделить один период истории Древней Руси от другого периода. Например, киевский от московского или владимирского. Русские, украинцы и белорусы — это один народ, что не подлежит никакому сомнению. Это первое обстоятельство.

Второе обстоятельство. В процессе становления национальных государств национальная составляющая стала играть существенную роль в узких кругах так называемой интеллигенции не только на Украине, но и в Европе. И сам украинский проект стал вызревать ещё на рубеже XVIII-XIX веков. Историки спорят относительно начальной даты. Обычно в качестве таковой называют "Историю русов", которую приписывают Василию или Григорию Полетике. Это малороссийские шляхтичи. Кто-то считает, что автором "Истории руссов" был один из архимандритов Русской православной церкви. При Николае I возникает Кирилло-мефодиевское братство, членами которого были:

  • Тарас Шевченко,
  • Пантелеймон Кулиш,
  • Николай Костомаров.

Они впервые выдвинули идею создания Украины как национально-государственного проекта: Украина должна существовать наряду с Россией, Чехией, Польшей как самостоятельное государство.

Важно, что они выступали не за строительство Украины как "анти-России", а за единение всех славянских народов. Они считали, что каждый славянский народ должен иметь свою государственность, но эти государства должны находиться в нерушимой связи, чтобы противостоять прежде всего англо-германской угрозе.

По мере развития украинского проекта стали возникать политические и просветительские структуры, в том числе националистического толка, которые стали рассматривать проект "Украина" с позиции "анти-России". Наиболее ярким представителем этого направления на Украине был Николай Михновский. Ещё во времена царской России он разработал манифест "Десять заповедей украинца", который носит ярко выраженный нацистский характер.

Новый этап в развитии украинского национального проекта получился с отречением Николая II и хаотичным развалом Российской империи. 2 марта Николай подписал манифест, а уже 4 марта в Киеве был провозглашён первый так называемый президент Михаил Грушевский и создана украинская Рада.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы украина евгений спицын
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