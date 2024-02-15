Как ограничивали в вине молодых супругов в давние времена

Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь

5:39 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Алексей Константинов, профессор Академии наук, домашний библиотекарь российской императрицы Екатерины II, уже в XVIII веке написал целый трактат о вреде алкоголизма. Наверное, не зря. Сам он прожил до 80 лет. Кстати, был он и учеником и зятем великого русского учёного Михайло Васильевича Ломоносова — академика и основателя МГУ. Сейчас наконец-то в России его тоже вспомнили. А то все "собчак" и "галкины"...

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Всем странам нужны бойцы, а не уроды

Причина, почему люди пьют разная. Одни от горя, другие от радости. Одни от безденежья, другие из-за богатства.

Но весьма прав был писатель Джек Лондон, который писал, что "хмельное всегда протягивает нам руку, когда мы терпим неудачу, когда мы слабеем, когда мы утомлены. Но обещания его лживы: физическая сила, которую оно обещает, призрачна, душевный подъём обманчив".

Это знали и наши предки, которые строго следили в день свадебных торжеств за молодыми. Накануне брачной ночи те не брали ни капли в рот. И следили за этим весьма строго. Уже в позапрошлом веке авторитетные светила медицины писали:

"Алкоголь принадлежит к числу ядов, которые разрушительно действуют на организм". Тогда же обратили внимание и на то, что крайне губителен алкоголь для родителей. То бишь на "начально утробное развитие детского организма".

И к этим выводам медикам подвигли не только научные опыты, но традиции наших предков, которые были записаны уже в разных наставлениях для брачующихся.

Французский анатом, физиолог и врач, Мари Биша уже давно установил, что главные изменения наш организм претерпевает в утробе матери. И принятие алкоголя в это время как никогда вредно для развития плода. Тогда же были проведены опыты над животными и птицами. Алкоголь, искусственно введенный в зародышевое яйцо, приводил к существенным изменениям плода. Увы, не в лучшую сторону. Аномалии рождения были налицо. От уродства до наследования разных признаков болезней. Тогда же было доказано, что мужской организм, отравленный алкоголем, в свою очередь, отравляет и свою сперму. И так далее по нарастающей.

Надо отметить, что уже в начале прошлого века к патологии у новорождённых в Европе стали относиться весьма пристально. Странам были нужны бойцы, а не уроды. Доктор Шарра и профессор Фабра в Австрии провели ряд клинических исследований. Документально было подтверждено, что рождение ряда неполноценных умственно, так и физически, младенцев надо искать в принятии родителями алкоголя в момент зачатия. Ведь у нашего организма нет противоядия против алкоголя.

Тогда же медики начали сравнивать "алкогольных" младенцев с такими же несчастными, которые появлялись на свет у зараженных венерическими болезнями родителей. Так что сифилис или бормотуха — от перемены мест слагаемых сумма одна и та же. Неполноценность.

Наш мозг выдержит голод, но не алкоголизм

Уже во времена Ивана Пирогова врачи утверждали, что из всех жизненно важных организмов наиболее уязвима нервная система. Всем теперь известно — нервные клетки не восстанавливаются. Именно сюда в первую очередь несутся "алкогольные витамины". Хотя наша природа всячески борется с такими возлияниями. Проводилось немало опытов над млекопитающими, которые доказывали, что природа охраняет наиболее ценные для организма органы, лишённые возможности к восстановлению. Такой вот факт. При голодании наш мозг до последнего дыхания не теряет в весе, чего не скажешь о других органах живого существа. Зато перед алкоголем он пасует. Поэтому виноугодие, в первую очередь, отражается именно на высших способностях человека. В том числе, как уже говорилось, на будущем нашего потомства. Поэтому и сотни лет назад уже на Руси брачующимся жениху и невесте налагали жёсткий запрет на хмельные напитки во время свадебной церемонии. Ну а в первую брачную ночь - само собой.

Когда-то французы в средние века подавали молодожёнам любовный напиток. Разные вина со специями. В общем, неплохо тем было в брачную ночь. Может быть, поэтому именно в истории Франции можно найти немало ненормальных королей и принцесс. А также тех, кто правил страной всего лишь пару лет. Умирали. И не на поле брани. На Руси наши князья были крепче. Хотя и пили, но после рождения наследника. Да и алкоголь - он тоже разный.

Сейчас алкоголизм как причина смерти в мире занимает третье место. Первое и второе отдают онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям. К тому же и высокий показатель смертности связан не только с большим травматизмом, но и с заболеваниями, обусловленными употреблением алкоголя. Примерно подсчитано, что пьянство ежегодно хоронит почти 700 тысяч граждан России.

Более 3 тысяч лет назад китайский император Ву Ванг издал приказ, согласно которому все лица, застигнутые во время выпивки, должны быть подвергнуты смертной казни. А вот у нас в России при Петре I за злоупотребление алкоголем предписывалось носить на шее чугунную медаль весом более 9 килограммов. Надпись на медали гласила "За пьянство". Правда, история умалчивает, носил ли её сам Петр и его окружение.

Пейте в меру. И не в брачную ночь.