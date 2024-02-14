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Сергей Лебедев
Взлёт и упадок моды на шляпы. Как её разогнала казнённая королева Франции Мария-Антуанетта

Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён

Наследие » Мир

Более двух веков назад в ходу были карикатуры, которые боролись с гигантскими полями дамских шляп. Это было модно. Тогда, после и сегодня. Сможете ли вы войти в такой шляпе в "Это электробус"? Вряд ли. Так и в XVIII веке такие супершляпы мешали многим не только в экипажах, но и в театрах, и на улице. Может быть, не из-за принадлежности к французской революции, а из банального неудобства в общении с дамой наш император Павел I и запретил всякое ношение шляп. После его убийства "победа все-таки осталась за прекрасным полом".

Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён
Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Головной убор как предмет унисекса

С давних пор галантные французы дворянских особей предоставляли дамам немало привилегий. Мужчины в театре должны были снимать свои шляпы, дамы — нет. Со временем поля шляп достигли таких размеров, что сидящие сзади не могли видеть само представление. Нередко сзади слышался ропот недовольных, но как писали современники "больших полей", "большинство дам остается глухими к подобному роду протеста, главное, что шляпа им к лицу, а остальное их не волнует".

Считается, что моду на большие шляпы ввела французская королева Мария-Антуанетта. И с неё во всем мире все пошло и поехало. Тем более, что вошедшие в моду тогда не менее огромные вычурные причёски требовали таких же гигантских шляп.

В одной из газет 1775 года так и писали: "Королева Мария-Антуанетта изобрела несколько необыкновенных причесок. Некоторые из них изображают большие горы, маленькие холмы, реки, леса и целые сады в английском вкусе. Всё это сзади поддерживается огромным султаном. Их сложно чем-то прикрыть".

Это были времена целых "фрегатов" на голове. Тогда же пошла мода на открытые экипажи, куда деть такой лес на голове. И не отставали от моды и многочисленные карикатуры, и анекдоты.

Однако отмечу, что первые гонения начались на шляпы уже в 1780 году. Хотя и безрезультатно. Ни в кино сходить, ни поцеловаться за углом. В 1789–93 годах, в годы Великой французской революции (а может быть, переворота?), когда всё рушилось и гибло, только шляпы оставили за собой право гражданства. Во времена Директории и Наполеона они под давление античных мод исчезают. Появляются только в 1830 году и успешно доживают до нашего времени. Хотя и не без некоторых казусов.

В той же Франции полтора века назад некоего любителя водевилей полиция вывела из театра под предлогом, что месье не захотел снять свою шляпу.

Понятно, что состоялся суд. Любитель шляп резонно выдвинул свои объяснения: "следует принять во внимание, что дамские шляпы намного больше мужских, а между тем они допущены в театрах", к тому же "это привилегированное положение женщин должно вызывать негодование общества, ведь современные женщины требуют уравнять их права с мужчинами".

Также было обоснованно требование подследственного, что "мужчины, более женщин, должны носить шляпу, так как многие из них, вследствие своей плешивости, подвергнуты простуде".

Жизнь подчас доказывает, что "все дело в шляпе"

Многие немецкие курфюрсты и князьки также пытались запретить ношение шляп с большими полями и высокой тульей. И неудобно для обывателя, и денег стоит. Фетр, как и соломка, подчас покупались на валюту. В Англии даже когда-то пытались ввести должность "инспектрисы шляп". Артур Конан-Дойль, к сожалению, ничего об этом не пишет. Вероятно, такие шляпы приносили Холмсу и Ватсону немало неудобств при их расследовании. Представьте себе типичную картину более чем вековой давности - в первых рядах сидит дама в шляпе гигантских размеров. А рядом с ней, исчезая в её не менее огромных рукавах и целом каскаде перьев, спускающихся со шляпы, виднеется её муж. Анекдотов на эту тему знали тогда немало. Как сегодня о политиках. Но шляпы были всегда у женщин популярны, как бы с ними ни боролись. Даже под страхом большого административного штрафа.

Может быть поэтому во Франции по инициативе графини Грефуль (не без давления мужа, вероятно) даже была основа "лига маленьких шляп". Накануне Первой мировой войны, когда вся Европа наслаждалась тишиной и шляпами, несколько дам из высшего общества посетили немало театров и присутственных мест, демонстрируя самую маленькую шляпку. Как остроумно отмечали журналисты, может быть, они найдут идеальную шляпку с идеальным размером, а вавилонские башни отойдут в мир преданий.

Впрочем, эта пора скоро придёт. Достаточно взглянуть на головные дамские уборы 20-50-х годов. Правда, тогда и кареты отойдут в мир иной. А в малолитражку, не снимая большую шляпу, влезть сложно. Это вам не пиратский корабль, где, как гласит предание, на больших полях своих шляп морские разбойники умудрялись подвешивать и кучу зажженных фитилей, и мешочки с порохом.

Так что не зря появилось уже давно хорошо известное всем выражение: "Всё в дело в шляпе", от которой порой зависит многое в нашей жизни.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы франция наполеон
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