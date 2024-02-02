Элита России была разной. Как чудили дворяне и чиновники времён династии Романовых

Элита никогда не приносила России счастье, но от врагов защищала

В массы брошен лозунг, как будто слизанный из времён СССР — "элита и народ — едины". Правда, сейчас "партию" заменили на элиту.

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Но, как показывает русская история — зря. Элита всегда была могильщиком России. Взять ли "смутные времена" 1612 года, буржуазную Февральскую революция 1917 года или издыхание Советского Союза образца конца 1980-х годов. Неслучайно именно власти предержащим в нашей русской литературе было посвящено немало места. Чаще всего нашу новую элиту и нуворишей, без роду и племени роднило то, что они не были русскими. Как во времена Достоевского говорили, инородцы. Если в XVIII — XIX веке это чаще всего были немцы - придворные, графы, губернаторы - то при двойном гражданстве чёрт его знает, кто они такие.

Власть имущие могли и на колу посидеть, и дорогу построить

Элита была всегда. Как тут не вспомнить элиту Петра Великого? Она и дралась на бастионах Нарвы, гонялась за шведами после Полтавы, но и драла с наших предков немало. Но был Пётр. И элиту сажали на кол, колесовали, ссылали в Сибирь. Потом времена стали "помягше".

Ну, а теперь, как говорил известный персонаж, "ближе к телу". Прошвырнемся по элите, которая вечна, судя по нынешним реалиям. То бишь, губернаторам. Не сегодняшним, конечно, у них все впереди. А по тамошним. После "оттепели" великого реформатора русского императора Александра II появилось немало откровений и мемуаров о нашей элите. Причём многие из них все ещё агонизировали в своих "княжествах". Это были нравы и обычаи дореформенной администрации. Увы, многое через столетия перекочевали и в наше время.

Любопытен типаж 50-х годов позапрошлого века, владетель Западной Сибири, некий губернатор Густав Гасфорт. По воспоминаниям его современника И. А. Худякова, он был большим изобретателем разных фантастических проектов. Желая отличиться в обращении инородцев в православие (хотя православным не был), он доказывал в Петербурге о необходимости придумать "посредствующую религию". Как на нынешней Украине, обращаемой в исподволь в униатство. По замыслу Гасфорта, тамошним богам нужно было христианские имена, а когда инородцы к ним привыкнут, обратить их в настоящее православие.

Примерно так же это деятель был "озабочен" строительством Сибирской железной дороги.

"Нынче я ездил по степи, дорога, знаете ли, вся такая зигзагами (при этом Гасфорт бегал зигзагами по приёмной, показывая дорогу). А я приказываю кучеру, поезжай прямо! Вот так и надо прокладывать железную дорогу", — вспоминали очевидцы губернатора-инноватора.

Вообще губернатор считал себя большим учёным. Некий офицер Омского казачьего полка просил у него отпуск для поступления в Петербургский университет.

"Зачем? Всё от меня сможете узнать", — последовал ответ.

Из грязи в князи

Россия всегда была разной, но чиновничество и элита оставались прежними. В давние русские патриархальные времена главной добродетелью подчинённых считалось не знание дела, не добросовестное исполнение обязанностей, не строгое исполнение законности, а беспрекословное повиновение требованиям начальства. А какое оно, это уже другой вопрос.

Вице-директор военных поселений Длотовский, усевшись на свое место в первый раз, начал с крику: "Налей-ка мне чернил. Здесь одна гуща, лентяй, ты этакий!". Ответ был соответствующим: "Я надворный советник, а чернила наливают сторожа". Советнику ответили с крепким словцом: "Надворный, да ещё советник. Ну и советуйте на дворе! Жаль, что надворных не дерут, а то бы дали бы тебе десять горячих за дерзость".

Анекдотичный случай произошел со служащим министерства госимущества. В его формуляре прописали: "был под судом за неповиновение правительству". Хотя ни нигилистом, ни революционером он никогда не был. Это же чиновник... Дело в том, что, проболев пару месяцев, он отрастил бороду. Пойдя на службу, он попался на глаза полицейскому, который потребовал эту бороду сбрить. Тот отказался, а местный вологодский губернатор посадил его за неповиновение в кутузку. Вероятно, времена уже были другими, и подследственный сумел доказать следователю свою правоту. Мол, раз Христос был с бородою, то никто не имеет право требовать от него противного. Времена Петра Великого уже давно канули в лету. Впрочем, местная уголовная палата забыла Петра и приговорила чиновника к "психушке". Забавно, в кавычках, конечно, что соответствующей статьи на этот счет не было.

Зато отыскали другое: "Торговцы квасом в нелужёных бочках подлежат штрафу. В первый — 10 руб, во второй — 25. В третий — 100". И этот нелепый приговор местный губернатор и "подмахнул".

А ведь и у наших предков были свои нувориши. Правда, нефтяных скважин за ними не было. Зато чаще всего они числились писарями, хотя и пробирались всеми немыслимыми путями во власть. В воспоминаниях "Старого кавказца" есть рассказ о некоем "штабном писаре Андрееве, выкресту из евреев". Он пообещал одному офицеру в содействии его хлопотах по армии. Андреев явился к офицеру в "безукоризненном штатском платье, в бриллиантах, в шубе с бобрами". От водки отказался, заявив, что предпочитает джин, а после закуски предпочитает шампанское. У подъезда его ждал рысак-одиночка. "Писарь" пожаловался, что он его купил по случаю всего за тысячу рублей, зато у жены есть пара за пять тысяч.

Наша элита прочно вписалась в анналы тысячелетней истории Руси. Другое дело, что какими бы персонажами анекдотов они ни были, они чаще всего защищали свои "завоевания". В первую очередь, не в междоусобных войнах, а когда Отчество было в опасности. Боярин, выросший из дружинника, всегда был воином, времена Петра весьма напоминают сталинские времена, когда не только чиновники шли на фронт, но и дети тогдашней элиты.