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Сергей Лебедев

"Полёт — это совсем не страшно": как женщины осваивали воздушные шары

5:19
Наследие » Мир

Женщины-авиаторы, женщины-космонавты, женщины-летчицы боевых самолетов — о них написано достаточно. К тому же они и сегодня среди нас. А это ушедшая вперед семимильными шагами медицинская экспериментальная база, новации в авиационной и космической технике. Даже все гендерные особенности заложены и в авиационные и космические "костюмы". А пару сотен лет назад, как и сто — решай сам с высоты птичьего полета.

"Полёт — это совсем не страшно": как женщины осваивали воздушные шары
Фото: podcast.lib33.ru

В платье летать дамам просто неприлично

Со времен полетов воздушных шаров братьев Монгольфье в 1783 году (им было не до Французской революции) немало женщин можно назвать первопроходцами воздухоплавания. И как сообщали современники того времени, дамы отвечали бодро:

"Полет — это совсем не страшно, и не так трудно".

Уже к 1785 году желающих покататься на воздушном шаре было предостаточно. Но это стоило денег. Бизнес, однако. Госпожи Хингс, Лозарин, Тюрменсман, графиня де Шазо, сестры Симоне во Франции и Англии. Но смелых женщин того времени было недостаточно, чтобы убедить общественное мнение, что для женщин нет ничего неприличного для совершения свободного полета.

Это испытала на себе и Эрнестина Генри, как позже и некая мадам Саж. В дело все чаще вмешивались мужчины. Мадам Тибль совершила перелет из Парижа в Лион, а вот мадам Саж также намеревалась совершить перелет 19 апреля 1798 года из Парижа куда подальше. Но, закон есть закон. Как сообщали газеты того времени, "полиция предупредила скандал".

Запрещение лететь женщинам мотивировалось, главным образом, тем, что зрелище двух человек разного пола, поднимающихся на шаре (или МКС?) "безобразно и безнравственно". Впрочем, главный воздухоплаватель Гарнерен заявлял, что молодая девушка вправе сама решать — совершить ей полет или насилие воспрепятствует ей в этом. Вероятно, это было обоснованно. Головы на гильотине перестанут массово рубить только через пару месяцев. Так что было не до полетов женщин на воздушном шаре.

Надо отдать должное французской полиции, она за разъяснениями обратилась, ни много, ни мало, прямо в Академию наук. Академики успокоили блюстителей порядка, "нет никакого основания опасаться за нежные органы молодой девушки".

В 1804 году произошла первая трагедия. Из-за женщины. София Бланшар, поднимаясь вместе в супругом на аэростате, решила отметить свой рекорд фейерверком. Результат — вспыхнувшая гондола воздушного шара и два трупа.

Впрочем, тяга к воздухоплаванию женщин, при трагических исходах, никогда не останавливала. Даже в годы наполеоновской агрессии в Европе подъемы на воздушных шарах продолжались. В России была знаменита госпожа Тушенникова, поднимались в воздух и в Париже, Лондоне, Германии.

"Они дополняют поэзию воздушного путешествия"

Через десятки лет, несмотря на уже проверенные временем воздушные шары (сегодня трагедий, увы, тоже немало), все больше стало жертв, на первый взгляд безопасного освоения небесной сферы. В 1851 году супруги Грахам поднимаются на шаре "Виктория и Альберт". Тяжелые травмы получили при ударе о соседний дом. Позже Эмма Вердье погибает, запутавшись в веревках шара. Через десять лет  разбивается шар "Надежда" супругов Галан. Хотел бы любителям истории авиации обратить внимание на интересную информацию. Газеты конца позапрошлого века сообщали, что

"в мае 1894 года мисс Мод Брукс разбилась, спускаясь на парашюте".

Также погибла через месяц и воздухоплавательница из США. 

Надо, конечно, отметить, что среди первых "авиаторов" было немало дам из королевских семей. Герцогиня австрийская, герцогиня Тереза Баварская, принцесса Аделаида Саксен-Альтенбургская, герцогиня Мальборо и другие. Смелость или денег девать некуда — это уже другой вопрос. Но и при наличии средств не каждый поднимется в соломенную корзину на высоте хотя бы километра.

Как правильно отмечали их современники, слова которых и сегодня должны быть руководством к действию, в полетах на свободных неуправляемых шарах женщины нисколько не отставали от мужчин. А некоторые из них могут послужить примером для представителей мужского пола. Позже, накануне развития мировой авиации, уже откровенно писали:

"Их очаровательные улыбки и разговоры дополняют поэзию воздушного путешествия. Их присутствие приободряет аэронавтов".

Ну, как без женщин в космосе. Хотя бы при ближайшем полете на Альфу Центавру. Каких-то 4367 световых лет.

Галилео. История изобретений. Монгольфьер
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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