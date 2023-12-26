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Сергей Лебедев

Олигархический капитал возвращает мир к феодализму

4:27
Наследие » Мир

Сегодня всё чаще мы слышим, что народ защищает не страну, а капитал. Олигархов, нуворишей, чиновников, которые нередко даже не утруждаются раскошелиться на армию, которая кладёт за них жизни.

Олигархический капитал возвращает мир к феодализму
Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Феодализм, капитализм, социализм и снова в прошлое

Может быть, не так был уж не прав русский профессор Иван Озеров, который в начале прошлого века говорил:

"Лица, которые желают в настоящее время жить, будь то крестьянин, фермер, рабочие учителя, служители церквей, должны жить в мире с теми, кто располагает средствами к их существованию. В результате возрождается феодализм".

И надо ли говорить, что уже столетие на тамошних и нынешних законодателей огромные влияние оказывают именно новые промышленные или нефтегазовые феодалы? Одним достаточно элитной проститутки на время вояжа в Таиланд. Другие себя ценят намного дороже. Так что взамен королей Божией милостью мы получили королей "милостью капитала".

Современники этой точки зрения в США писали, что "американские священники могут проповедовать веру, благотворительность, но он должен избегать говорить о разных махинациях, которые употребляет трест. О коррумпированности капиталиста и о чрезмерной эксплуатации труда".

Но чаще всего надо говорить о добродетели повиновения и о похвальной щедрости олигархов. Последнее обычно так и остаётся лишь пустыми словами.

Профессора от экономии уже давно по разные стороны океана ставили во главу пропаганды не столько церковь, а в первую очередь СМИ (сегодня ТВ и Интернет). Ведь это главный орган нового феодализма, где нет места традициям и культуре страны. Об этом вспоминают новые феодалы только тогда, когда их капиталу угрожают или конкуренты, или другие такие же феодалы. Но уже из других стран. Вот тогда и начинаются войны.

Идеологи не в моде, нужны наёмники капитала

Будучи финансистом и экономистом, Озеров провидчески говорил о нравственной, религиозной, национальной мутации новых феодалов от капитализма. Все эти категории теперь отсутствуют. Зато на первый план вышли карательные органы, которые должны зорко следить за "устойчивостью существующего строя". Убивать не надо. Несогласных просто лишают средств существования. Как, например, в годы разгула маккартизма в США. Для новых королей капитала "официальные власти" превращаются в "простых надзирателей, в надсмотрщиков над рабами, работающих на первых".

У нас сегодня много пишут о доморощенных высокооплачиваемых нострадамусах от власти, липовых провидцах, которые как откровения подают нам всё то, что народ отлично знает и сам. А это — работа или безработица, цены в магазинах, оплата ЖКУ. Но вот Озеров век назад весьма точно описал всё то, что мы пожинаем уже последние десятилетия.

Он сказал, что "Соединённые Штаты вооруженной силой возьмут на себя заботы об улучшении строя жизни во всех странах земного шара и станут вынуждать другие страны, менее культурные, к проведению реформ".

А зная, сколько в первое время у нас в Кремле сидело за хорошие деньги американских советников, новые феодалы во власти пробили в русской стене солидную брешь.

И мы здесь не одиноки. Страны НАТО сегодня, как и феодалов прошлого, не интересуют какие-то игры в идеологию. Иначе бы больше всего досталось коммунистическому Китаю. Но его не трогают. Зато снова востребована история, которой уже полтысячи лет — типичная форма феодала занять с помощью вассалов чужую территорию ради конкретного лица.

После Второй мировой войны экономический натиск США пробил столетние стены замка не только английской государственности, но и суверенитета. Французские буржуа любят говорить про "америкэн". Японцы самураев видят теперь только в кино и комиксах. Тамошние власти опустились до ранга американских вассалов. А ведь уже в раннем средневековье государю сложно было положиться на своего феодала. Продаст.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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