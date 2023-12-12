Мормоны — чисто американское изобретение

О религиозной секте мормонов вроде бы уже было написано немало, а может быть и нет. О них много слышали, а многие вообще ничего о них не знают. Хотя, конечно, это типичный продукт той американской жизни, которая никак не укладывается в головах всего остального мира.

Фото: kartinki-i-risunki.ru

Известно лишь, что у них разрешено многоженство, о них пишут с неким флиртом, а нередко к ним просто относятся как каким-то христианским туркам, нежащимся в гаремах. Что отнюдь не так. Первые мормоны имели на своих руках большие мозоли, осваивая Дикий Запад. Тем более, если ознакомиться с организацией мормонов поближе, то поразит сила пропаганды, которая здесь организована почище, чем в некоторых политических системах, и большие успехи, в первую очередь, экономические, которых добились тамошние мормоны за 150 лет.

Лентяям у мормонов делать нечего

Хорошо известен детективный рассказ Конан-Дойля о жизни внутри этой секты. Он отмечает, что они мстят всем, кто так или иначе нарушил их уклад и правила жизни "святых". Своего врага они якобы настигают где угодно. Как средневековые арабские ассасины. Сложная организация мормонства не допускает мысли, что "преступник" может уйти безнаказанным. Они поднимают на ноги все население. Строгая дисциплина не позволяет кому-либо ослушаться. А возмездие придет к любому, кто будет противиться главе этой "церкви".

Как язвительно острили американские современники Конан-Дойля, по словам англичанина, у мормонов организация получше, чем у революционеров. Но острить одно, а делать совсем другое. Еще в конце позапрошлого века газета "Century" подвела итоги 50-летнего юбилея мормонской церкви. И оказалось, что сделала она немало. Хотя все чаще в итоговой статье мелькало слово "насилие".

Энергия мормонов поразительна. В пример привели долину Логан. Здесь была бесплодная пустыня. Здесь и поселилась кучка мормонов, которых за сорок лет стало больше 20 тысяч. И несмотря на скудость средств, они сумели превратить эту голодную долину в цветущую. Здесь появился и маленький городок. Здесь протянулись прекрасные ирригационные сооружения, каналы. Появились мельницы, бумагопрядильные фабрики. И это тоже мормоны.

Местное население построило здесь два колледжа. Академию имени Бригама Юнга, знаменитого пророка мормонов, и сельскохозяйственный колледж. На 20 тысяч населения было также четыре начальных школы. Было проведено электричество.

"И такие чудеса сделали энергичные фанатики", — писали с удивлением местные журналисты.

При всех своих достоинствах и недостатках Бригам Юнг был талантливым организатором и, как бы сейчас сказали, большим геополитиком. Пусть даже на уровне США. А свободной землицы в позапрошлом веке там было предостаточно. Об индейцах умолчим. Вот и стал новоявленный пророк отправлять свою паству на освоение новых земель.

Чем больше паствы, тем больше избирателей

Правда, направления главных ударов оговаривались. Там должна быть вода. И жили, чтобы не отдельными фермами, как это принято в США, а крепко держались друг за друга. А это деревни, села, городки.

Когда колония разрасталась, глава церкви прибирал все учебные заведения в свои руки. А как еще проконтролировать умы жителей. Тем более с детства. Да и церковь, которая была неким банком, оказывала своей пастве в трудную минуту посильную помощь. Но и этого мало. Каждый мормон должен был какое-то время послужить миссионером. Два года. Молодому миссионеру не давали денег. Все это время он сам должен был их зарабатывать, проповедуя имена Иосифа Смита и Бригама Юнга. При этом мормоны не ограничивались лишь рамками США, они ехали в Южную Америку, в Европу. Когда-то в рядах миссионеров было более 2000 человек, которые внимательно следили за своими агентами. Если вы ослушаетесь, в трудную минуту вам никто не подаст даже куска хлеба. Некоторые ослушники, как утверждали те, кто знал мормонов, попросту исчезали.

Надо ли говорить, что каждый мормон должен был платить десятую часть своих доходов в пользу церкви. Сама церковь с довольно сложной олигархической структурой. О демократии забудьте. Хотя это и США. Власть здесь у первого президента. Он же ясновидящий и пророк. Через него велись все божественные откровения. После того как мормоны твердо встали на ноги, они стали вести и политические "откровения". Тем более, что за ними стояли уже десятки тысяч лояльных избирателей. А лозунг "Голосуйте за Смита" уже давал ему большой шанс попасть в законодатели местного штата. Ведь мормоны даже когда-то умудрялись пролезать в сенат.

Несмотря на запрет, многоженство, пусть и тайно, наверное, существует. Не пойман, не вор. Сегодня мормонская церковь и не настаивает на нем. Ведь это идет вразрез с американской конституцией, а значит тогда будут проблемы с хождением во власть. Но, как отмечали современники старых мормонов:

"А черт его разберет, кто это — жена или еще пяток любовниц?"

Короче, мормонство — это плоть от плоти история и реалии США. И всегда, так или иначе, оно оказывало сильное давление на судьбу американцев. И даже на внешнюю политику.

Секта Мормонов. 10 Интересных Фактов