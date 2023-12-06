Хивинский поход: ошибки русской истории

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Сегодня для нас, русских, и граждан России, многое все перевернулось с ног на голову. Все чаще нам навязывают: а зачем нам Средняя Азия или Кавказ. Хотя почему-то также сегодня никто не задается вопросом: а зачем сегодня США те же НАТО, Прибалтика, Кавказ и Средняя Азия. Или Китаю Юго-Восточная Азия.

Фото: Википедия by Николай Каразин

Большая ли по размеру Великобритания? Нет. Такой она и остается уже сотни лет. Правда, те, кого она колонизировала, когда-то занимали территорию побольше, чем сегодня занимает Россия. Сожрали бы они полтора века назад и Среднюю Азию, купили бы местных ханов, если бы не наши русские предки, которые думали о безопасности своих границ.

В Средней Азии мы защищали свои границы и русское население

Отношения русских с государствами Средней Азии были столетиями непростыми. Между нами лежали моря, степи и даже горы. Мы росли, а там столетиями оставался феодализм — пещерное рабство, примитивное сельское хозяйство и такая же устаревшая примитивная армия. Причем за честь взять себе на службу в артиллерию русских рабов было уже было в традиции Хивинского и Кокандского ханств. Ну, а то, что в руки нынешних потомков наших мигрантов попадали русские, неудивительно. Рядом были более могущественные Турция и Персия, которые не раз, а нередко по наущению Англии, пытались прощупать русские границы, развязывая военные и просто бандитские набеги на наши села.

Так что одернуть зарвавшегося соседа и обезопасить границы русским велел сам Бог. Иначе бы не появлялись на рынках Хивы русские пленные, захваченные "киргизами" в оренбургских степях, не появлялась казачья сотня в армии персидского шаха. Но зато появлялись русские крепости на границах с нашим Алтаем как Семипалатинск. Как и другие русские форты в глубине киргиз-кайсацких степей.

Лишь намного позже, после кровопролитных столкновений, Белый царь принес в Среднюю Азию железные дороги, цивилизацию, уничтожив, в первую очередь, рабство. По Амударье начали ходить пароходы, в пустыне паровозы. А русские весьма отличались от западных колонизаторов, которые сеяли нередко смерть среди покоренных, устраивая в аулах показательные казни. Как в Афганистане и Индии англичане или французы в Алжире.

Максуд (Александр) Алиханов-Аварский — русский генерал-лейтенант, в свое время Мервский окружной начальник и Тифлисский губернатор, а также командир 2-й Кавказской казачьей дивизии, уроженец Дагестана, в 1873 году принял участие в Хивинском походе. Он слал домой письма с театра войны, проникнутые живой искренностью. Горячий горец добровольно принял участие в походе Мангышлакского и Оренбургского отрядов в Хивинском походе. Надо отметить, Алиханов не только хороший боец, но и неплохой литератор, с таким же неплохим юмором. Он с иронией отозвался о походе, как о "крестовом". Имея ввиду, как поход за крестами. Наградами. Может быть поэтому под старость он и имел немало крестов на своем мундире.

Будучи в первых рядах Хивинского похода, он посвятил свои письма тогда пока еще не так известному подполковнику генерального штаба Скобелеву.

"Красавец-мужчина, лихой наездник, хотя оригинал несколько, но человек военный с головы до пяток. Добровольно бросив роскошную жизнь на берегах Невы, он прилетел в Киндерли, буквально, в чем был. Здесь, примеряясь к климату, он обрил голову, заменил сапоги кавказскими чувиками. Все мнения о том, что он способен и имеет все данные, что сделает большую армейскую карьеру, если не свернет себе шею раньше", — провидчески писал Алиханов-Аварский.

Почему мы не исправляем ошибки своей истории

Надо отметить, что нередко наша русская распущенность или больше кумовство, приводили к ненужным жертвам. А они, в первую очередь, ложатся на поставщиков армии и небрежности военного руководства. В том походе не было взято достаточно воды, не было даже прочных веревок, и ведра просто падали в колодцы. Вот и приходилось на непоеных лошадях казакам отправляться на разведку в безводные пустыни (арыки, орошение и зелень — это уже достижения СССР). Конницы было достаточно, но разведка поставлена была плохо. Результат — нередко войска элементарно сбивались с дороги.

Также первоначально мы попытались взять и Хиву. С кондачка. А это, в первую очередь, ненужные жертвы с русской стороны. Пора напомнить, что сегодня Хива — всего лишь город в Хорезмской области Узбекистана. А когда-то это было Хивинское ханство, с которым приходилось считаться и персам и туркам. Но с рабовладением благодаря русским в регионе вскоре будет покончено.

Тогдашнее царское руководство совершило много просчётов...

"Помилуйте, лезть на незнакомую крепость, без всякого плана атаки, без всякой рекогносцировки, не имея лестниц, не зная, где в городе ворота — на что это похоже?" — вопрошал будущий губернатор Тбилиси. Но мы все же лезли.

В письмах о просчетах питерских штабистов он также упоминал о роте капитана Гриневича. В устройстве одного опорного пункта его бойцы чуть не умерли с голода. Понимая всю нелепость ситуации, он увел своих бойцов, пройдя около 300 километров с несколькими кусками сухарей на человека.

Все выжили, а вышестоящее начальство с большим опозданием признало — эти опорные пункты в бескрайней степи не нужны. С географией у тогдашнего Минобороны было сложно. Как справедливо заметил Алиханов, Гриневич попал в герои, но за самовольное оставление поста могли и под суд отдать!

Современники Хивинского похода, которые были посмелее нашей нынешней армии экспертов, консультантов и генералитета, писали:

"Когда же история научит нас не повторять ошибок. И их вовсе никто не собирается исправлять. И есть люди, которые оценивают сражение по потерям у себя, а не у неприятеля. "Что же это за бой, когда мало потерь в отряде", — говорили они. Они же в ходе туркестанского похода зудели о героях, считая: "Эка важность, бьют каких-то халатников". Но воевать эти знатоки костюмированных военных балов за Россию идти не хотели и не хотят, даже сегодня за неплохие для обывателя деньги.

Заканчивая маленький рассказ о героях того Хивинского похода, хочется напомнить о героях туркестанцах, которые вскоре проявили себя в турецкой войне. Речь идет о пиках, которые уже давно отжили свое время в кавалерии, но ими продолжали упорно обременять войска и в Первую мировую и, благодаря товарищу Буденному, навязывали в годы Великой Отечественной. Ну, почему?!

"Целый лес бесполезных и тяжелых пик… Казаки бросили в Амударью все свои пики, служившие бесполезным бременем", — писал русский генерал от инфантерии, военный писатель и теоретик Николай Орлов. Ведь оценка этому архаическому дреколью было дана уже десятки лет назад.