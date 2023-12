Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета

"Я снова в СССР, мы счастливы и нам всем повезло — мы снова в СССР! Украинские девчонки выводят меня из себя, Запад отдыхает, от песен москвичек хочется петь и кричать от радости, но и грузинки не выходят из моей головы. Мы снова в СССР!", — пели когда-то "The Beatles". Фото: ru.wallpaper.mob.org

На одном из альбомов Битлов 1968 года была записана заводная композиция "Back in the USSR" — "Снова в СССР". Официально ее считают пародией на песню американской группы Beach Boys — "Back in USA", более раннего исполнения. Но так ли это? И были ли Битлы в Советском Союзе? Об этом за десятилетия написано, сказано и снято очень и очень много. И тому есть причины.

О Советском Союзе группа номер 1 знала не понаслышке

О Битлах, даже после распада группы в 1970 году, пишут немало. Любой чих и движение оставшихся двух в живых музыкантов Пола Маккартни и Ринго Старра не остается незамеченным. К тому же они до сих пор работают, записываются и продолжают вспоминать то, чего не было. Шучу. Но дело свое они исправно знают, как и бизнес, который крутится вокруг их имени. Они остаются в тренде и приносят неплохие доходы как себе, стране, в которой они живут, и бизнесу, который за немалую копеечку наживается на их имени. Почему бы и нет, если это в рамках закона и пропаганды своей страны.

На днях была выпущена линейка спортивной одежды от известной фирмы с логотипом Битлов, также к Рождеству подтянули битловский свитерок. Понятно, китайского производства. Пекутся как блины к разным юбилеям переиздания битловских альбомов. И это до сих пор востребовано не только в мире, но и у нас. Каждое подрастающее поколение снова садится на битловкую "иглу". И это правильно. Хорошая музыка всегда в цене. Как и страны, которые когда-то были на слуху. Их уважали, ими, если не гордились, то с ними заигрывали, боялись, старались поддерживать хорошие отношения. Такой страной когда-то был Советский Союз.

Уже в начальных классах в Великобритании 1960-х годов вводится изучение русского языка, молодой Джон Леннон на вечеринках любил пошутить, отвечая на чужие телефонные звонки: "Алло, это русское посольство — чем можем помочь?" Ну а уж о советском кинематографе, балете, театре, цирке и говорить не приходится. Даже при надуманной "холодной войне" в странах НАТО — это всегда был знак качества. Как, кстати, и советское оружие, которое до сих пор успешно применяется на полях СВО. Вот такой был Советский Союз. Понятно, что с этой страной все члены "Битлз" регулярно встречались на страницах газет, журналов, смотрели ТВ-новости и фильмы. Они здесь не были, но СССР был загадкой, как вся "терра инкогнита", и им хотелось бы сюда попасть. Хотя каких страхов про нас они тогда не начитались.

В армии на базе нашего подразделения в прошлом веке проходили сборы "азиатского" округа. Один уйгур, постарше меня, рассказывал, что, якобы, в 1966 году Битлы предложили нашему руководству дать концерт в СССР в помощь разрушенному землетрясением Ташкенту. Не прошло. Но все, якобы. Другое дело, что, начиная с 1966 года, Битлы начали серию азиатских туров в Японию и Филиппины. Правда, уже в 1964 году они побывали и в британском Гонконге, Австралии и Новой Зеландии. Значит, при тогдашнем достижении гражданской авиации они непременно должны были бы сделать пересадку в каком-нибудь советском аэропорте. Выпить чашечку кофе, принять ванну, посмотреть "Спокойной ночи, малыши" или послушать "Черного кота за углом". Так думали и думают миллионы, не зная правового поля и межгосударственных отношений.

Москву Битлы видели только по телику

А ведь действительно, кратчайший путь в Азию через нас. А это не только экономия времени, но и горючего. А значит и денег авиакомпаний. Пусть даже вы и заплатите "отступные" стране пролета. Но на дворе 1966 год. И летят битлы не на Аляску в США, а в Японию. Но не через воздушное пространство СССР. А делая очень большой крюк.

Еще недавно (речь идет о сегодняшней санкционной политике стран НАТО и их сателлитов против России) авиалинии Запада охватывали большой путь — Японское море, Приморский край, Якутию, Ямал, Архангельскую область. Здесь летали еще недавно авиалинии Токио-Лондон, Токио-Франкфурт, Токио-Хельсинки. Через Сибирь Боинги и Дугласы прокладывали маршрут из Осаки в Амстердам. В свое время мы получали когда-то за каждый пролет над Сибирью компенсацию. Ведь иностранные авиакомпании экономили 80 тысяч долларов и несколько часов, пролетая над Россией. Поэтому выгода "ихняя" была очевидна — заплатить России компенсацию в 50 тысяч долларов за пролет в оба конца. Правда, неизвестно, судя по нашим проблемам с отечественной авиацией, куда наша власть дела миллионы роялти в валюте. Но это уже другая тема. Вероятно, более насущная.

Как говорили специалисты, в случае, если бы Россия и Китай одновременно закрыли бы свое воздушное пространство для натовских авиакомпаний, им бы пришлось лететь из Лондона в Токио через Аляску, с пересадкой и дозаправкой. А это и дорого, неудобно и небезопасно.

Так что же Битлы? Были в СССР? Они и не могли там быть. В 1970 году после судебных препирательств группы не стало. Зато важным событием стало подписание 13 апреля 1970 года в Лондоне соглашения между Великобританией и СССР о транзитных полетах через территорию СССР из Лондона в Токио с промежуточной посадкой в Москве. С нашей стороны рейсы Лондон — Москва — Токио планировалось выполнять на самолетах Ил-62. С британской — на самолетах Боинг 707 авиакомпании British Overseas Airways Corporation. И только 2 июня 1970 года ВОАС выполнила первый такой рейс ВА860/ 861. Так что, увы, Битлы даже в 1966 году априори делали огромный крюк возле СССР. Но песня-то осталась. И это главное.

Yesterday (With Spoken Word Intro / Live From Studio 50, New York City / 1965)