Америку открыла Азия

Кто только не открывал Америку и кто только не предъявлял весьма весомую аргументацию в пользу своей страны. Это не только испанцы, но и скандинавы. А ведь среди известных мореплавателей прошлого были и португальцы, и итальянцы. Но одни не знали, что открыли, другие не умели писать, а кто-то и просто не добирался обратно домой. Тонул. К тому же значимость открытия тоже была под вопросом. Это как когда-то наши мореплаватели не придали большого значения Антарктиде, и вся слава первооткрывателей досталась англичанам.

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Фузанг — это Мексика

Но Америка — это совсем другое. И пальму первенства на открытие континента приписывают себе и буддисты Азии. Китайцы еще с незапамятных времен имели контакты с Камчаткой. Как и японцы. А там было рукой подать до Аляски. К тому же путь был весьма безопасный. Версий здесь много, но именно в V веке китайские буддистские паломники начинают много путешествовать. И нельзя строго утверждать, что они не дошли до Америки. Тогда-то в Китае и появились записки о путешествии в страну Фузанг или Фузу. Имя стране миссионеры дали по названию растения, которое здесь росло. Типа латиноамериканской агавы, близкой к алоэ.

Как все путешественники Востока, рассказчики о походе в страну Фузанг украсили его фантастическими подробностями и удивительными выдумками. Но были здесь и интересные подробности. Весьма реальные. В 499 году, в царствование императора Ву-Ти, буддистский священник Гюи-Шень посетил Фузанг и, вернувшись в Китай, привез императору экзотические продукты. И между ними листья растения, волокна которого удивительно прочны. Судя по описанию, листья мексиканского алоэ.

Гюи-Шень сообщал, что в 485 году пять буддистских священников из Кабула посетили Фузанг и обратили в свою веру местных жителей, снабдив их священными буддистскими изображениями. Эта вера смягчила дикие нравы туземцев. Монахи путешествовали в Фузанг через Алеутские острова и Аляску.

Также идет рассказ о нравах и обычаях той далекой страны, о медных, серебряных, золотых приисках, которые никто не разрабатывал. Об отсутствии у туземцев крепостей, оружия. Все это поразительно похоже на те сведения, которые ученые и исследователи получили за последние столетия, занимаясь историей Мексики.

Также и буддисты Сан-Франциско когда-то были поражены сходством обычаев и верований древней Мексики, Юкатана и Центральной Америки, развалинами архитектуры и произведениями искусства, которые были построены и сделаны накануне вторжения белого человека, с тем, что было известно, с цивилизацией и религией Азии. Можно не сомневаться. Такие совпадения неслучайны.

"Слонов" находили даже в Панаме

Вот и появились гипотезы различных азиатских ученых, что Гюи-Шень, священники Кабула или другие ходоки (откуда появился арабский Синдбад-мореход?) занесли буддистское учение в Америку еще в V веке. А само азиатское учение в нравах и учреждениях Мексики утвердилось как раз в это время. А первым открыли этот континент, пусть это и гипотеза, китайские буддисты-проповедники.

Для доказательства обратились к лингвистике и этимологии. Гаутама, отеческое имя Будды, сравнивают с названиями Гватемала, Гуатамо, Гуатимозин. Имя последнего правителя Мексики, который был убит конкистадором Кортесом. Другое имя Будды, Сакья-Муни, сравнивают с Оасака, Затекака или Закана. На одном из изображений Будды, которое было найдено при строительстве Панамского канала, была надпись Шаак-Моль, весьма схожая с Сакья-Муни. И как бы мы не считали эти утверждения фантастическими, нельзя не удивляться многим находкам, сделанным в Америке и весьма созвучными с буддизмом Азии.

Архитектура еще больше подтверждает эту гипотезу. Различные изображения, архитектурные орнаменты, дощечки с надписями имеют явно азиатское происхождение. Различные статуэтки, например, с головой слона. Найденная в стране ацтеков, она весьма похожа на индийские изображения такого же рода. Изображения Будды в положении созерцания, с нимбом вокруг головы, которые стояли в нишах храмов Уксмоли или Паланки, очень похожи на такие же изображения в храмах Китая, Японии, Индии. А изображение слона просто удивляет, тем более, что слон — это эмблема. А слоны, как известно, есть в Азии, но их никогда не было в Америке.

Гигантские храмы и дворцы, остатки которых и сейчас еще можно видеть в Мексике, весьма приближаются к азиатской древней архитектуре. Так может быть буддисты и правы, что открытие Америки было совершено десятью веками раньше утреннего дня 11 октября 1492 года. Когда генуэзец, состоявший на службе испанского короля, с кормы своей каравеллы увидел землю, которую при высадке назвал Сан-Сальвадором.

Кто же все-таки открыл Америку?